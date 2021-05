El Puerto y el Ayuntamiento de Málaga reaccionan a la decisión del Gobierno de estudiar el impacto del hotel

Primeras reacciones al anuncio del Ministerio de Cultura de iniciar un expediente informativo para determinar el posible impacto que la construcción del hotel proyectado en los suelos del puerto de Málaga pudiera tener sobre el patrimonio de la ciudad. El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, ha expresado a este periódico su sorpresa ante el movimiento realizado por el organismo ministerial.

"Nos ha pillado por sorpresa porque no teníamos constancia de ningún expediente", ha señalado, quien ha preferido ser cauto en sus palabras hasta tanto en cuanto no disponga de un conocimiento oficial del procedimiento. "Me sorprende mucho que una administración pública actué a través de una nota de prensa en lugar de dirigirse a las administraciones implicadas en este caso el Puerto y el Ayuntamiento", ha apuntado.

Al tiempo, Rubio ha dicho estar sorprendido por el hecho de que "el único enganche" que tiene Cultura desde el punto de vista de sus competencias sea el del posible "expolio". "Pero es difícil hablar de ello en un terreno ganado al mar, que se adentra un kilómetro en la lámina de agua", ha valorado, insistiendo en esta línea de pensamiento: "Cuando menos es chocante que se hable de expolio, pero tenemos que esperar".

Quien ha aportado algunos detalles nuevos es el alcalde, Francisco de la Torre, que se encuentra en Madrid con motivo de la celebración de Fitur. A preguntas de los periodistas desplazados, el regidor ha lanzado un mensaje positivo y alejado de la crispación. De hecho, interpelado de manera directa por si cree que con este movimiento el Gobierno central busca torpedear la iniciativa, la respondido negativamente. "No tengo esa sensación", ha afirmado.

"Estoy encantado de que el Ministerio de Cultura quiera, atendiendo peticiones que se le han hecho, profundizar en este tema y estudiar este proyecto, muy interesante desde el punto de vista hotelero y de la ciudad", ha recalcado.

De acuerdo con las explicaciones del mandatario local, el paso adelante dado por el ministerio se produce tras haber recibido la petición de algunos colectivos contrarios al proyecto hotelero. "Como en todas las cosas puede haber opiniones diferentes y es natural que en base a ello se le haya pedido un informe sobre este tema; daremos toda la colaboración cuando se nos pida", ha enfatizado.

A diferencia de lo ocurrido con el Puerto, el Ayuntamiento sí tenía conocimiento previo del inicio del expediente informativo. En este sentido, De la Torre ha confirmado que días atrás recibido la llamada del secretario general del ministerio "para anunciar este trabajo y ya le dije que le daríamos toda la colaboración".

Los mensajes de ambas instituciones son especialmente relevantes por cuanto se trata de dos actores claves en el impulso de la torre dibujada en los terrenos del dique de Levante. Por un lado, el Puerto es el organismo que formalmente solicitó la modificación de elemento del plan especial para hacer factible la construcción del hotel. Por el otro, el Consistorio viene respaldando esta iniciativa, que cuenta con el compromiso inversor de un grupo de origen catarí, desde el impulso de la misma.

Entre las aseveraciones realizadas por Cultura destaca la relativa al posible efecto que el hotel tendría. "Estas construcciones estarán próximas al centro histórico de la ciudad y en la primera línea del puerto junto al mar", precisaba, al tiempo que apostillaba que las características de estas edificaciones "podrían provocar un impacto negativo en el paisaje urbano, histórico y natural de la ciudad de Málaga, vulnerando las especificaciones establecidas en el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, de 2000, ratificado por España".