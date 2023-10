Realidad virtual, realidad aumentada y sus posibilidades infinitas

Hace unos días se celebró en el Auditorio Les Roches de Marbella una jornada sobre las posibilidades de la inclusión de las nuevas tecnologías en los diferentes campos profesionales. Esta vez se centró la atención en la utilización de la realidad virtual para fines turísticos, como el espacial y el subacuático.

Esta tecnología representa una manera de crear experiencias simuladas que le dan la oportunidad a la persona de experimentar situaciones muy cercanas a la realidad. De esta forma, es posible emplearla con finalidades tan diversas como la investigación, la educación, el entretenimiento o el turismo.

Existen proyectos que dentro de muy poco podrán ver la luz, como el que una empresa española llamada Halo ofrecerá en 2025. Puede parecer lejano, pero quedan escasos 18 meses para llegar a dicha fecha, donde se enviarán a las personas que opten por este servicio a una altura entre 25 y 40 kilómetros sobre la superficie terrestre en una cápsula desde donde se podrán admirar las vistas gracias a la instalación de unas ventanas panorámicas y las gafas de realidad aumentada, facilitándote datos adicionales para no perder detalle ante esta vivencia única.

Y es que más allá de lo que pueda parecer una excentricidad o algo para los bolsillos más acaudalados, no deja de representar una vía para el avance tecnológico que a medio-largo plazo mejore nuestra calidad de vida.

Dicho esto, debemos indicar las diferencias entre los recursos que se disponen actualmente para la realización de estas actividades. Por un lado, tenemos la realidad virtual y por el otro, la realidad aumentada. Ambas permiten recrear situaciones donde la inmersión sea su mayor exponente, enriqueciendo la experiencia. La primera quizás sea la más asimilada por los lectores al ser la que más oportunidades de representarse ha tenido en un sinfín de largometrajes cinematográficos. Se basa en la creación de un mundo digital desligado del físico, mientras que la segunda centra su funcionamiento en añadir elementos digitales al mundo real.

Mientras que la realidad virtual necesita de dispositivos especiales, como un casco o gafas, que sean capaces de aislar a la persona de la realidad que le rodea, la realidad aumentada no depende de estos recursos tecnológicos, ya que se nutre del plano físico y puede emplearse en dispositivos móviles o tabletas.Otra diferencia se encuentra en los ámbitos de aplicación. Así como la realidad virtual se utiliza principalmente en actividades que hemos citado anteriormente (entretenimiento, educación), existen otras posibilidades como la simulación y la terapia. De la misma manera, la realidad aumentada se utiliza principalmente en la cultura, el comercio o la industria.

De hecho, hace poco tiempo, unos investigadores de Hong Kong y China presentaron una alternativa para dotar de mayor inclusividad a la experiencia de la realidad virtual. Se trataría de unos generadores milimétricos con cera de parafina incorporada que, al mismo tiempo, formarían parte de unas gafas de RV conectadas inalámbricamente. Estarían preparadas para usarse en actividades más allá del ocio, como las educativas o las sanitarias. Esto representa el presente más inmediato y el potencial de estas herramientas, que van más allá de jugar con la última actualización del videojuego de moda.

Otro ejemplo es la inclusión de estas tecnologías es el uso de la realidad virtual en un escenario como es el sanitario, y es que la Escuela Militar de Sanidad donde se utilizan estos dispositivos como un recurso más para el aprendizaje. La variedad de posibilidades que te otorga esta tecnología, donde poder practicar lo asimilado en las clases teóricas, son infinitas ya que la representación gráfica no representa complejidad alguna a lo que sería plasmar cada vez dichas situaciones en un recinto físicos con todo lo que ello conlleva. Centrándonos en el aspecto turístico, hay que decir que representa una forma de viajar sin salir de casa usando los dispositivos que te otorgan la posibilidad de ver, oír y experimentar la sensación de estar en otro lugar.

Otro ejemplo de la inclusión de estas tecnologías es el uso de la realidad virtual en un escenario como el sanitario. La Escuela Militar de Sanidad utiliza estos dispositivos como un recurso más para el aprendizaje. La variedad de posibilidades que te otorga esta tecnología, donde puedes practicar lo aprendido en las clases teóricas, es infinita, ya que la representación gráfica no añade complejidad a la hora de plasmar dichas situaciones en un entorno físico con todo lo que eso conlleva.

Centrándonos en el aspecto turístico, hay que decir que representa una forma de viajar sin salir de casa utilizando dispositivos que te brindan la posibilidad de ver, oír y experimentar la sensación de estar en otro lugar.

Las ventajas de la implementación de la realidad virtual en el turismo son muy diversas. En primer lugar, ahorra tiempo y dinero, con todo lo que eso conlleva. Evitas aglomeraciones y riesgos sanitarios, como la propagación de un virus, al estar el mundo tan globalizado. De tal manera que puedes disfrutar de esos lugares de una manera tranquila y segura. Puedes llegar a lugares remotos o de difícil acceso, zonas, edificios y recintos que se encuentren cerrados temporalmente por diversas causas. Al mismo tiempo, es posible disfrutar de esos destinos en cualquier época del año, incluido el presente, el pasado y hasta el futuro. También es posible recibir información y datos, así como curiosidades propias del lugar elegido, para aumentar la sensación del viaje virtual.

Sin embargo, no seríamos de fiar si no señaláramos aspectos no tan positivos de la acción de viajar. Todo en su justa medida es sano, pero si se toma de forma abusiva puede conllevar un distanciamiento con la realidad y perder así la noción del tiempo, al mismo tiempo que puede provocar diversos obstáculos para una sana socialización posterior. Es posible experimentar efectos secundarios como mareos, náuseas, dolores de cabeza, fatiga visual, problemas de salud por falta de movimiento o demasiada exposición a la luz artificial. Además, existe la necesidad de poseer los dispositivos para esta práctica, con el desembolso económico que puede representar, así como el mantenimiento y los posibles fallos técnicos.

Aún así, el turismo virtual es una experiencia que va ganando terreno, convirtiéndose en una opción cada vez más aceptada entre los viajeros. Sin embargo, no es posible la sustitución completa, ya que simplemente representa una opción más a la hora de realizar esta actividad, ya que hay cosas que solamente la vivencia real te otorga. Por ello, la meta definitiva sería poder combinarlas, siendo ese el objetivo a perseguir al entenderse como complementarias.