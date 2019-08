Quejas de los usuarios en Málaga por la falta de información sobre la huelga de Renfe

Jornada de huelga en Renfe marcada por las quejas de los viajeros. Este miércoles se ha producido un paro en la compañía ferroviaria, el segundo de un total de cuatro convocados a nivel nacional por la Confederación General de Trabajo (CGT). Miles de usuarios se han visto afectados durante el día, pero si algo ha destacado especialmente han sido las quejas por la desinfomación. “No sabía que había huelga, me enteré cuando estaba esperando el tren y no llegaba, entonces se acercaron unas señoras que también estaban esperando y me lo explicaron”, contaba Mariángeles Rojo.

Ella se vio afectada durante la mañana al coger un tren de cercanías desde Torremolinos a la estación de María Zambrano: “He tardado el doble en llegar, he esperado unos 40 minutos, cuando lo normal son 20”. Ante este contratiempo, con el que no contaba, ha tenido que cambiar sus planes de pasar el día por la capital, ya que no sabía cómo afectaría la huelga a su vuelta a casa. “He venido a Málaga y me he estrellado”, se lamentaba.

Otra afectada que desconocía el paro de los trenes ha sido Mabel Cassella: “No sabía nada hasta que fui a preguntar a taquilla por qué el tren no llegaba”. Cassella también ha criticado la falta de información por parte de Renfe: “Si no hubiera ido yo expresamente a preguntar no me hubiera enterado”.

Al igual que ellas, muchos pasajeros se quejan de no haber recibido información de la huelga. A demás, a diferencia de la primera, realizada el 31 julio, ésta ha tenido especial incidencia en Málaga, dada la coincidencia con el inicio de la Feria y el puente del 15 de agosto. Los trenes se paralizaron entre las 12:00 y las 16:00 y las 20:00 y las 24:00. Este horario se mantendrá en las próximas convocatorias de los días 30 de agosto y 1 de septiembre, aunque habrá servicios mínimos establecidos por decreto del Ministerio de Fomento.

En Alta Velocidad, se mantuvieron el 78% de los servicios habituales. En Málaga, no circularon siete en total con trayecto Málaga-Madrid y viceversa. Mientras, en los convoyes de media distancia se conservaron el 65%, quedando cancelados un media distancia y un Avant con destino Sevilla e igualmente desde Sevilla a Málaga.

En los cercanías, se mantuvo el 75% en hora punta y el 50% durante el resto del día, lo que supuso 15 cancelaciones. Estos últimos son los que han podido afectar a más visitantes, dado que es el transporte elegido por muchos para asistir a los fuegos artificiales que dan el pistoletazo de salida a la Feria de la capital.