Queman la autocaravana de Juan Cassa junto a su casa en Málaga

La autocaravana de Juan Cassá, el que fuera concejal de Ciudadanos, ha ardido en su totalidad esta noche cuando se encontraba estacionada junto a su vivienda, en Málaga capital. Así lo ha denunciado a través de las redes sociales. Los hechos han ocurrido durante esta pasada madrugada.

El ex edil ha explicado en Twitter lo sucedido con un mensaje que ha acompañado de un vídeo. Las imágenes recogen a efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga sofocando el incendio. El vehículo, en el que el afectado, según lamentó, se iba de vacaciones con su mujer y sus cinco hijos, quedó calcinado. También la Policía acudió hasta el lugar.

Cassá, que hace unos meses se marchó de la formación naranja y ahora es concejal no adscrito, advirtió que lleva "tres meses recibiendo amenazas y coacciones" pero, ha subrayado, "hoy han traspasado la barrera de lo tolerable". Asimismo, apostilló que "no podemos permitir estos actos mafiosos".

A renglón seguido, el concejal no adscrito ha advertido que no tiene intención de "moverme de mi postura" y que tampoco va a "permitir que me amedrenten con actos mafiosos ni que atenten contra mí o mi familia". "Estos actos de barbarie no pueden tener lugar en Málaga", ha concluido.

Asimismo, en otro mensaje ha anunciado llevará está investigación "hasta las últimas consecuencias" y reitera su apoyo al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y al PP de Málaga.

El afectado ha recibido numerosas muestras de apoyo que le han hecho a llegar a través de las redes sociales. Entre otros, la concejala delegada del área de Participación Ciudadana, Ruth Sarabia: "Totalmente intolerable... espero que den con los responsables de este lamentable acto vandálico! Ánimo, Juan!", ha escrito.