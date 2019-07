Raphael promete hacerte vivir su gran noche en Starlite durante un fin de semana repleto de actividades

Canten conmigo: "¿Qué pasará?, ¿qué misterio habrá? ¡Puede ser mi gran noche!" ¡Y voto a Bríos que así será! Porque Raphael promete hacerte vivir su gran noche en Starlite en el cenit de un fin de semana repleto de actividades entre las cuales la música destaca con luz propia.

Pero bailar no será lo único que podremos hacer porque hay eventos de todo tipo para todos los públicos: deportivos, teatrales, culturales, solidarios... Un barco vino cargado de gustos...

Si no sabes qué hacer este fin de semana, no te preocupes: volvemos a echarte un cable con este listado de actos:

Don Patricio en el Starlite Festival 2019

Las puertas se abrirán a las 20:00 horas del viernes 26 de julio, pero el rapero Don Patricio hará vibrar el Starlite Festival 2019 a partir de la una de la madrugada.

El rapero canario del momento, Don Patricio, se subirá al escenario sessions para ofrecer una noche en la que no dejar de bailar.

El artista isleño, que publicó su primera maqueta 'Caleta Beach' en 2011, ya apuntaba maneras cuando su siguiente single 'Nuestra playa eres tú' fue incluido en la banda sonora original de la película 'Maktub' y nominado a un Goya por mejor canción original.

Tras numerosos trabajos en solitario y colaboraciones con su grupo Locoplaya, del que son conocidos grandes éxitos como 'Canary Ass', el cantante ha presentado su último trabajo, 'La Dura Vida del Joven Rapero'.

El mismo ya ha cosechado admiración entre sus seguidores con temas como 'Te Vuelvo a Ver', 'Enchochado de ti', o 'Contando lunares', posicionado entre los temas más virales de Spotify España la misma semana de su estreno.

Los Fabrizzios en Fuengirola

También el viernes 26 de julio será testigo de un acontecimiento muy especial: el concierto de Los Fabrizzios que ofrecerán en el bar La Botica de Fuengirola.

A partir de las 23:30, Los Fabrizzios realizarán labores de demolición a golpe de decibelio y clásicos en un acontecimiento muy especial. ¡Chichilargos tocando en Fuengirola!

Antequera Blues Festival Cambayá 2019

El viernes 26 y el sábado 27 de julio, a las 22:00 horas, tenemos una cita con el Antequera Blues Festival Cambayá 2019.

El viernes 26 será la ocasión del incombustible e inagotable Lito Fernández, un malagueño que llega en esta ocasión con una nueva banda, formando la Lito Blues Band en la que ofrecer su grandísimo repertorio.

También actuará junto a ellos The Jake Levinson Band, formación americana de gira en nuestro país.

A su vez, el sábado 27 de julio, será el turno de Los Winters, formación madrileña que homenajea al grandísimo Johnny Winter.

Y cerrando esta edición, Los Bluesfalos. Solo decir su nombre estamos haciendo referencia a historia propia de este festival siendo una de las primeras formaciones que actuaron en él, habiendo repetido varias veces.

Bienal Málaga: el cante por derecho en Coín

El viernes 26 de julio, a las 22:00 horas, por el precio de 10 euros podremos disfrutar del espectáculo Bienal Málaga: el cante por derecho en Coín.

El flamenco de ley está viviendo unos buenos momentos gracias a artistas que han apostado por las maneras tradicionales, pero no para dejarlas estancadas sino para darles un impulso firme y con sustancia.

Esta onda expansiva está viva y así lo pondrán de manifiesto los tres cantaores que escucharemos en Coín, los tres pertenecientes a familias de gran tradición flamenca como Antonio Reyes –de Chiclana, nieto de Antonio Jarrito–, José Canela –hijo del recordado Canela de San Roque– y Perico el Pañero, de Algeciras, hijo y nieto también de cantaores, aunque no profesionales.

Por su parte el baile de la chiclanera Patricia Valdés parece llevarnos a aquellas míticas 'puellae gaditanae' de las que hablaba Marcial.

Las guitarras de Nono Reyes –hijo de Antonio y Patricia–, del jerezano Miguel Salado, del también chiclanero José de Pura y del malagueño Rubén Lara prestarán la justeza de sus sabios toques para arropar un flamenco sin cuento ni cartón. Aquí no hay ojana, no hay excusas de argumentos forzados para tapar deficiencias interpretativas. Estamos ante lo que los cabales llaman el cante por derecho.

Visita nocturna y teatralizada en el Jardín Botánico de la Concepción

Este vienes 26 de juliuo, a las 21:30 horas, el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción de Málaga celebrará una visita guiada nocturna.

Esta actividad tiene una tarifa única de 7,50 euros por persona y la duración de la visita será de una hora y treinta minutos.

Los participantes en esta actividad recorrerán la zona histórica del Jardín, el interior de la antigua biblioteca de la Casa Palacio de los marqueses de Casa Loring y el mirador histórico.

El origen de La Concepción será narrado de la mano de algunos de sus protagonistas esenciales, como los marqueses de Casa Loring. La obra se representará también los jueves 8 y 22 de agosto.

Julio Musical 2019

También el viernes 26 de julio tenemos una cita con el ciclo Julio Musical 2019, durante el cual la Alcazaba y Gibralfaro serán escenario de una decena de conciertos.

La cita se desarrollará entre los días 11 y 31 de julio, y todos los conciertos comenzarán a las 22.00 horas.

De este modo, el viernes 26 de julio, en el patio de Armas del Castillo de Gibralfaro, La Insostenible Big Band, bajo la dirección de Antonio Lara y con el solista Roko nos traerán los mejores ritmos latinos de EEUU. También se interpretarán obras de Velázquez, Domínguez, J. Lacalle, Z. de Abreu, Porter, Pérez Prado, Capó y Lecuona, en el estilo de Sinatra, Martin y Hayworth.

Las entradas costarán, como en años anteriores, 10 euros y podrán adquirirse en la página mientrada.net, por teléfono, o presencialmente en las oficinas de Correos y en el hospital noble los días de los conciertos en el castillo y en la alcazaba los días de sus conciertos, a partir de las 20.00 horas.

La sexta edición del ciclo de conciertos 'Julio Musical' se ha convertido en una de las citas musicales del verano en Málaga.

Málaga, testigo de la obra 'Sherlock 221B'

Escrita y dirigida por Cristina Navarro, Málaga será testigo de la obra 'Sherlock 221B'.

Una historia original de Sherlock Holmes, el doctor Watson, y los personajes de las historias creadas por Sir Arthur Conan Doyle que podremos disfrutar el viernes 26 (a las 21:00 horas) y el sábado 27 de julio (a las 20:30 horas).

La representación tendrá lugar en la Caja Blanca de Málaga.

'West Side Story' en el Teatro Cervantes

Este fin de semana, del viernes 26 al domingo 28 de julio también podremos disfrutar en vivo del musical 'West Side Story' en el Teatro Cervantes.

Desde la primera nota hasta el último suspiro, 'West Side Story' es uno de los musicales más importantes y representativos del teatro universal. La historia continúa tan conmovedora y actual como el primer día, la música es unánimemente reconocida como una de las mejores en la historia de los musicales y las coreografías originales ocupan un lugar de honor en la leyenda del baile contemporáneo.

Así, cualquiera que ame el género musical y se pirre por una historia tan romántica como trágica, tiene una oportunidad este viernes 26 y sábado 27 de julio para disfrutar de esta obra a las 18:00 y las 20:00 horas. O este domingo 28 de julio, a las 17:00 y las 21:00 horas.

Pata Teatro representa el 'Lázaro de Tormes' en Málaga

La compañía teatral Pata Teatro representa el 'Lázaro de Tormes' en Málaga este viernes 26 y este sábado 27 de julio en el patio del Colegio Prácticas Nº 1 (calle Rodríguez Rubi, 1, Málaga) a las 22:00 horas los dos días.

Tras ocho años de éxito consecutivo, vuelve el ciclo 'Clásicos en verano' en un marco incomparable de la mano de esta reconocida compañía de teatro. Así, el patio del Colegio Prácticas Nº1 se convierte, un año más, en Corral de Comedias.

Una de las obras más leídas de nuestra literatura española por su originalidad, su valor humano y su trascendencia literaria y cultural.

La vida de Lázaro sirve de crónica para escenificar una época, el Siglo de Oro español, donde crece su protagonista: un pícaro al que el destino le lleva de amo en amo, sufriendo desgracias desde su nacimiento junto al río Tormes, pasando por su mísera infancia, hasta su matrimonio, ya en la edad adulta.

Una cita solidaria con Cudeca

También este viernes 26 de julio tenemos una cita solidaria con Cudeca en el Restaurante Vino Mio situado en la plaza del Teatro Cervantes de Málaga.

En este local se va a celebrar su evento mensual "Heal the World" a beneficio de Fundación Cudeca-Cuidados del Cáncer.

Este "Heal the World" es un proyecto de Helene Mostertman, propietaria del restaurante, que nace para ayudar a las ONGs y darlas a conocer, de modo que cada mes apadrinan a una y realizan diversas actividades como la degustación de un menú solidario, con un coste de 29 euros y de los cuales se destinan 7 euros a la ONG del mes.

También hay una copa solidaria los viernes de 17:00 a 19:00 horas, con la que se destinarán 3 euros por copa.

Y muchas cosas más. Cudeca agradece a Vino Mío esta oportunidad de dar a conocer la labor que ofrece en la provincia de Málaga, así como la oportunidad de recaudar fondos para seguir dando vida a los días.

XXV Circuito provincial de Baloncesto 3x3 2019 en Rincón de la Victoria

El viernes 26 a las 18:00 horas llega el XXV Circuito provincial de Baloncesto 3x3 2019 a Rincón de la Victoria.

En la plaza de la Constitución este circuito de baloncesto 3x3 llevará a sus participantes a un verano lleno del mejor baloncesto en la calle.

El XXV Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 contará en esta edición del 2019 con 20 citas y se llevará a cabo hasta el próximo 22 de septiembre, culminando su recorrido en Marbella.

Esta actividad está organizada por el área de cultura y deportes de la Diputación de Málaga junto con la colaboración de la delegación en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto.

El circuito comprende desde la categoría Preminibasket a la categoría Absoluta +45, que será otra de las grandes novedades de esta edición.

La inscripción al torneo cuesta 3 euros por jugador en concepto de seguro deportivo.

Puede inscribirte online.

Raphael nos promete hacer vivir la gran noche de nuestra vida

Como lo leéis: Raphael nos promete hacer vivir la gran noche de nuestra vida en Starlite este sábado 27 de julio a las 22:00 horas. ¡Una noche de escándalo!

El gran Raphael regresa a Starlite tras haber sido parte del festival desde su primera edición en 2012.

Ahora que está de moda entre la chavalería, presentará su nuevo trabajo 'RESinphónico'. Con este nuevo álbum, Raphael revisa en clave sinfónica y electrónica algunos de sus éxitos más importantes, como 'Una gran noche', 'Escándalo', ‘Yo soy aquél’, ‘Digan lo que digan’ o ‘Los hombres lloran también’, su primer número 1.

Tras casi 60 años dedicado a la música, la legendaria voz de Raphael hará vibrar Starlite Festival 2019 arropado por la Orquesta Sinfónica de Málaga.

La apoteósica actitud de Raphael sobre el escenario, su carisma y la calidad de su voz le han hecho merecedor de grandes reconocimientos en la industria y una impresionante carrera discográfica que le ha llevado a pasear sus canciones por los escenarios más importantes del mundo.

Será un lujo poder disfrutar de este emblemático artista en un espectáculo único la noche del sábado 27 de julio en Starlite Festival 2019.

Baluarte Flamenco en Alhaurín de la Torre

El sábado 27 de julio a las 22:00 horas y por un precio de 15 euros, podremos disfrutar del Baluarte Flamenco en la Finca el Portón de Alhaurín de la Torre.

Una noche muy especial de tres horas de puro flamenco con Lela Soto, Samuel Serrano e Israel Fernández al cante; al toque Paco León, Manuel Parrilla y bailando Gema Moneo.

VII Travesía a Nado Costa de Torremolinos

A las 10:00 de la mañana en la playa de La Carihuela tendrá lugar el sábado 27 de julio la VII Travesía a Nado Costa de Torremolinos cuya meta estará en la playa de Los Álamos.

Organizada por los Bomberos y el Ayuntamiento de Torremolinos, participarán más de 250 nadadores.

La travesía, caracterizada por ser una de las de mayor distancia en mar abierto, comenzará en los límites de separación de Torremolinos con Benalmádena. Los participantes deberán cubrir los casi 7 kilómetros que separan esta zona de la Playa de los Álamos, en el límite con Málaga, que es donde se encontrará ubicada la meta.

Verbena solidaria de AVOI en Iznate

El día 27 de julio se celebra una verbena solidaria a favor de AVOI (Asociacion de Voluntarios de Oncología Infantil de Malaga) en Iznate.

En el evento habrá diferentes actividades como juegos infantiles, castillos hinchables, actuaciones de magia, orquesta... además de una barra solidaria y sorteos, con lo cual se asegura la diversión durante este día.

La Verbena AVOI 'Sonrisas por bandera. Dona médula, dona vida' se enmarca en el contexto de la Semana Cultural de Iznate. La fiesta empezará a partir de las seis de la tarde en el Complejo Deportivo Municipal de Iznate y en la zona de recreo de Los Callejones.

La verbena también sirve para recaudar fondos para la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Málaga (Aspanoma) que se encargan de dar apoyo psicológico y efectivo a los niños y a sus familiares así como de facilitar ayuda económica para desplazamientos, hospedaje y alimentación. También se dedican a difundir campañas de diagnóstico precoz y de prevención.

Julio Musical 2019

También el sábado 27 de julio tenemos otra cita con el ciclo Julio Musical 2019, durante el cual la Alcazaba y Gibralfaro serán escenario de una decena de conciertos. La cita se desarrollará entre los días 11 y 31 de julio, y todos los conciertos comenzarán a las 22:00 horas.

Así, este sábado 27, en la Alcazaba, es el turno de Evoéh y su 'Cantadme Galanica. Cantos viajeros sefardíes' y canciones del folklore sefardí, lo que supone un gran espectáculo digno de disfrutar.

Las entradas costarán, como en años anteriores, 10 euros y podrán adquirirse en la página mientrada.net, por teléfono, o presencialmente en las oficinas de Correos y en el hospital noble los días de los conciertos en el castillo y en la alcazaba los días de sus conciertos, a partir de las 20.00 horas.

La sexta edición del ciclo de conciertos 'Julio Musical' se ha convertido en una de las citas musicales del verano en Málaga.

Vuelta a los 90 en Marenostrum 2019

El sábado 27 de julio la loma del castillo Sohail se volverá a convertir en una auténtica fiesta (este verano lo está mega petando) con una vuelta a los 90 en Marenostrum 2019.

Back to the 90's es un macroconcierto de siete horas, donde el público tendrá oportunidad única de bailar, disfrutar y revivir esa época tan recordada.

Por el escenario de Fuengirola pasarán Ace of Base, Dr. Alban, SASH!, Rozalla y Double You, éste último grupo italiano ofrecerá su primer concierto en España en el Marenostrum tras años de retiro.

XXV Circuito provincial de Baloncesto 3x3 2019 en Nerja

El sábado 27 a las 18:00 horas llega el XXV Circuito provincial de Baloncesto 3x3 2019 a Nerja.

En la plaza de España este circuito de baloncesto 3x3 llevará a sus participantes a un verano lleno del mejor baloncesto en la calle.

El XXV Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 contará en esta edición del 2019 con 20 citas y se llevará a cabo hasta el próximo 22 de septiembre, culminando su recorrido en Marbella.

Esta actividad está organizada por el área de cultura y deportes de la Diputación de Málaga junto con la colaboración de la delegación en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto.

El circuito comprende desde la categoría Preminibasket a la categoría Absoluta +45, que será otra de las grandes novedades de esta edición.

La inscripción al torneo cuesta 3 euros por jugador en concepto de seguro deportivo.

Puede inscribirte online.

Regata de jábegas en Torremolinos

De 11:00 a 14:00 horas del domingo 21 de julio, habrá una regata de jábegas en Torremolinos.

Esta celebración de la regata del GP de en Torremolinos es parte de la octava edición de la Liga de Jábegas 2019 Copa Pepe Almoguera.

Todo un espectáculo que la Liga de Jábegas organiza para los apasionados de esta embarcación.

Ben Harper & Innocent Criminals en Starlite

Starlite no para y el domingo 28, sin que haya tenido tiempo de enfriar su escenario tras el escándalo de Raphael, acoge a Ben Harper & Innocent Criminals a partir de las 22:00 horas.

Ben Harper & The Innocent Criminals es la banda de rock más genuina y actuará en el escenario Auditorio de Starlite tras su visita en solitario en 2017 con un concierto acústico en el que hizo gala de su voz dulce y de su virtuosismo musical.

Ben Harper esta de vuelta y esta vez acompañado por The Innocent Criminals: una banda formada por músicos cuyos diferentes estilos se complementan a la perfección y que desde sus comienzos en 1993 ha participado en la mayoría de los proyectos del cantante.

Ben Harper, conocido por abarcar diferentes géneros musicales y por su capacidad de fusionar en sus letras vivencias personales con temas sociales y políticos, comenzó su carrera musical con el álbum 'Welcome to The Cruel World', en 1994. Desde entonces, ocho álbumes de estudio le han seguido durante más de una década y media, siempre con la colaboración de The Innocent Criminals.

Una velada que no dejará indiferente a nadie, para poder disfrutar de este polifacético artista.

II Jornadas de Teatro de Comedias del Siglo de Oro de Alhaurín de la Torre

En la Finca El Portón el domingo 28 de julio tendrán lugar las II Jornadas de Teatro de Comedias del Siglo de Oro de Alhaurín de la Torre, a las 21:30 horas.

Debido a la buena acogida, Decaulión vuelve a la carga con estas jornadas de Teatro Clásico que se representarán hasta este domingo 28 de julio. ¡Aún tenemos una oportunidad!

Dos funciones de la misma obra: 'De farsantes y de comediantes', adaptación a su vez de varios autores clásicos.

Cuenta la historia de Escaramilla y Ossorio, dos cómicos de la época que, en su eterno deambular por los teatros, se ven envueltos en una divertida trama en la que el público se convierte en elemento esencial del propio argumento. Las entradas tienen un precio de 6 euros.