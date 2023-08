Regantes del Guadalhorce exigen medidas de ahorro de agua para Málaga capital

La sequía continúa agravándose y los siete embalses de la provincia tan solo suman 164 hectómetros (26,8%) de los 611 que pueden llegar a tener en total. Esta situación tiene preocupados a los regantes del Valle del Guadalhorce desde hace meses por sus cultivos y el futuro de la agricultura en la zona. A raíz de las restricciones en el abastecimiento que se han aprobado en diferentes municipios, no solo en esta comarca sino de toda la provincia, consideran que en Málaga debería haber también medidas de ahorro para que las reservas perduren el máximo tiempo posible.

En la provincia son cerca de 30 municipios los que tienen restricciones en el abastecimiento, ya sea con la prohibición del baldeo de calles, llenado de piscinas y lavado de coches o con cortes nocturnos. Todas estas medidas se han llevado a cabo porque en el último comité de sequía, la Junta de Andalucía aprobó que todos los municipios de la Axarquía debían reducir un 20% el agua del abastecimiento y en la zona del Guadalhorce-Limonero y en la Costa del Sol Occidental tenían que ahorrar un 10%. Cabe señalar que las restricciones para los regantes llegaron mucho antes, ya que los agricultores de la Axarquía llevan meses sin tener acceso al agua de la Viñuela y los del Valle del Guadalhorce han vivido una reducción del 37% del agua con respecto al año anterior.

En este sentido, Antonio Rueda, regante del Valle del Guadalhorce y miembro de la Comunidad de Regantes de Arroyo Gragea, no comprende que no haya un mayor control del agua en la capital, sobre todo en las duchas de las playas, “si no hay”. “Los aspersores y las duchas se abren y están ahí sin parar”, incide Rueda. Acude a la capital a trabajar cada día a primera hora de la mañana y por el camino asegura que se encuentra “aceras y carreteras inundadas de agua” que sale de los aspersores, lo que, a su juicio es “un derroche de agua sea o no potable”.

¿Las cosechas de este verano? Todas “secas”. Las altas temperaturas de estos días y la falta de agua están echando a perder gran parte de los cultivos de esta época. La situación es tal que de cara a la cosecha de invierno “la previsión es cero” a la hora de plantearse el sembrar algo. “Se está perdiendo totalmente el sector agrícola en el Guadalhorce porque nos están quitando el agua del riego para dársela al sector servicio”, remarca Rueda. Además, añade que “si al final no tenemos lechugas, tomates, pimientos, cebollas, y zanahorias no sé qué vamos a hacer”.

Desde la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema) catalogan como “injusto” y “una falta de respeto” hacia los agricultores el que no haya restricciones en el abastecimiento en la capital y en muchos otros municipios de la provincia. Asimismo, inciden en que el agua que llega a la capital desde los pantanos del Guadalhorce “se está destinando a lucrar el sector servicio, sin ninguna restricción”, algo que, a su juicio, es “una vergüenza” ante una situación que están sufriendo tanto en esta comarca como en muchas otras de Málaga.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Málaga sostienen que el 90% del agua de riego de jardines es del freático, es decir, no es potable. Con respecto a las restricciones, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, aseguró hace unos días que la capital, por el momento, no necesitaba realizar ningún corte de agua gracias a las reservas que tiene. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, el Consistorio informará en los próximos días las medidas de ahorro que se van a adoptar en la capital.