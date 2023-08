El campo de Málaga “se quema” por las altas temperaturas de los últimos días

La falta de agua y el calor de los últimos días está haciendo que el campo de Málaga se seque más rápido todavía. La situación para el sector de la agricultura ya era preocupante hace unas semanas y ahora, los regantes la catalogan como “pésima” y “lamentable”. En el Valle del Guadalhorce, la dotación de agua de los agricultores es un 37% menor que la del año pasado y aseguran que el campo "se ha quemado” estos últimos días debido a las altas temperaturas que se han vivido en Málaga. Además, sostienen que no comprenden por qué en Málaga capital y en otros municipios no hay restricciones en el abastecimiento como sucede en algunas localidades de la provincia y lo consideran “una falta de respeto” hacia ellos.

Aguacates, mangos, cereales, naranjas, limones, calabacines, tomates, pimientos, olivos o almendros son algunos de los productos que se encuentran cultivados en los campos malagueños, los cuales o no han salido adelante o, los que se han salvado, no han alcanzado el tamaño esperado. Desde Asaja aseguran que hasta ahora se ha perdido el 90% de las cosechas del cereal de secano y que los cultivos tropicales se están secando.

Valle del Guadalhorce

En el campo la situación es muy poco alentadora y desde la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema) aseguran que “los días de terral han quemado el campo”. Las altas temperaturas que se vivieron hace unos días y la falta de agua ha agravado, todavía más, la situación de los cultivos en el Valle del Guadalhorce. Actualmente, están en corta, es decir, no están regando durante unos días, y no será hasta el 2 de agosto cuando les llegue el agua. Asimismo, el día 14 volverán a cortarla, para reservar los últimos hectómetros para el 23 de agosto, último riego que tienen programado, aunque creen que se quedarán sin agua antes del 10 de septiembre.

Los agricultores de la zona han sufrido una reducción del 37% de su agua con respecto al año pasado. Estas medidas de ahorro se unió a la que ya vivían los regantes de la Axarquía –no tienen acceso al agua de la Viñuela (al 8,7% de su capacidad) desde hace meses– y pocas semanas después son ya casi 30 municipios los que han aplicado alguna restricción al abastecimiento. En el último comité de sequía, la Junta de Andalucía aprobó que todos los municipios de la Axarquía debían reducir un 20% el agua del abastecimiento y en la zona del Guadalhorce-Limonero y en la Costa del Sol Occidental se debe ahorrar un 10%.

En esta línea, desde la Aprema consideran que es “injusto” y “una falta de respeto” hacia los agricultores que no haya restricciones en el abastecimiento en la capital y en muchos otros municipios de la provincia. Asimismo, inciden en que el agua que llega a la capital desde los pantanos del Guadalhorce “se está destinando a lucrar el sector servicio, sin ninguna restricción”, algo que consideran “una vergüenza” ante una situación que están sufriendo tanto en esta comarca como en muchas otras de Málaga. Además, también inciden en que no se está dando a conocer lo suficiente la “grave” situación que viven los agricultores a causa de la sequía.

Axarquía

Con respecto a los regantes de la Axarquía, estos sostienen que los aguacates se están secando y solo riega el que tiene agua y que los mangos hay agricultores que están comenzando a recogerlos, a pesar de que todavía son pequeños y no están del todo maduros.

José Campos, presidente de la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro, señala que muchos aguacates se están regando “para la supervivencia de la planta” y el mango no se riega y al que ha conseguido regar se le ha quedado la fruta “pequeña y ya están recogiéndola”, pero según él “no tiene tamaño”. Asimismo, remarca que “la situación es pésima, pero para el año que viene va a ser peor porque todo lo que no se está regando y no se pierda va a tardar dos años en recuperarse”, asegura Campos. En este sentido, remarca que en el caso de que se arranquen las plantas, sería una recuperación de cuatro años, más toda la inversión económica que supone. Eso sí, duda que el agricultor “se fíe” si no tiene garantizada el agua.

Por su parte, José Carlos Gil, presidente de la Junta Central de Regantes la Axarquía, coincide con Campos y añade que “se está adelantando mucho la cosecha del mango” porque los agricultores el agua que tienen la están invirtiendo ahora. Además, sostiene que el próximo mes de agosto van a reducir la dotación de agua para poder tener reservas de cara a septiembre y a la espera de las lluvias.

Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) sostienen que hasta ahora se ha perdido en toda la provincia el 90% del cereal de secano plantado. En cuanto a los cultivos de primavera señalan que o no se sembraron o los que sí pudieron sembrar y nacer se han beneficiado de las lluvias de finales de mayo. Del olivar destacan que el que no se ha secado y ha cuajado lo ha hecho porque sus agricultores disponían de aguas para regarlos, sino se han perdido.

Con respecto a los cítricos, en el Guadalhorce “no se espera mala cosecha” si no hay más restricciones aunque hay dificultades para acceder al agua. Los cultivos tropicales se están secando y, según Asaja, muchos agricultores han decidido arrancar sus plantaciones para “realizar una nueva en espera de que la situación mejore”.