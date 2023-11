El Regional de Málaga recorta las horas extra de sus médicos: 150 tardes menos a partir de noviembre

Ahora le toca al Regional. El recorte de las horas extraordinarias de tarde para los facultativos que sufrió el pasado verano el Clínico se repetirá, al menos, en noviembre y diciembre en el hospital de la Avenida Carlos Haya. El tijeretazo comenzará a aplicarse este próximo jueves. Lo denuncian UGT y Sindicato Médico de Málaga (SMM) que vaticinan un incremento de las listas de espera.

Según el SMM, 15 de los 45 servicios del Regional ya tienen confirmado en total un recorte de 150 tardes de trabajo extra para esta categoría profesional. En el resto de las áreas no es que no vaya a haber merma de actividad asistencial extraordinaria, sino que aún no la tienen cuantificada, según aclara el delegado de este sindicato, Francisco Cabrera. El recorte será similar en diciembre.

Las continuidades asistenciales -como se llama el trabajo extra de tarde- se desarrollan de 15:00 a 20:00 y tienen como objetivo reducir listas de espera. En esas cinco horas, los especialistas pasan consultas, hacen pruebas diagnósticas o realizan operaciones. Cada hora se abona a 45 euros brutos, de modo que una tarde supone 225 euros para cada profesional. "Tenemos las listas de espera disparadas y se suspenden 150 tardes de actividad extra en noviembre. Un dato que es parcial porque es sólo de 15 servicios. En la treintena restante de servicios aún no hemos podido cuantificar el recorte", añadió Cabrera. El representante del SMM atribuyó la medida a "motivos económicos" porque el hospital está "sobrepasado" en el capítulo de personal.

Para Cabrera, el recorte implicará una pérdida retributiva para los facultativos, pero fundamentalmente supondrá "menos asistencia para los pacientes" porque habrá que cerrar consultas por la tarde -entre ellas, algunas del Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE)- y "aplazar operaciones". Desde el SMM se recuerda que en esas horas extraordinarias los especialistas ven pacientes y les hacen pruebas diagnósticas que muchas veces determinan su entrada en la lista de espera para una operación. Por lo tanto, recortar este trabajo vespertino generará un "tapón" en el acceso a intervenciones y demoras en patologías que pueden ser graves.

Desde UGT se reprochó que la medida se haya "impuesto" desde la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y no se haya negociado con los representantes de los trabajadores como estipula la legislación. "Ni la dirección médica, ni la de personal han comunicado nada de esta decisión unilateral" que se ha "realizado a espaldas de los sindicatos", denunció la central en un comunicado. Además, la organización insistió en que la falta de enfermeras, auxiliares de enfermería, celadoras así como de personal de gestión y servicios es "alarmante".

Dirigentes de UGT aseguraron que "el cierre del grifo" ya lleva muchos meses para otras categorías y ahora el recorte de las continuidades asistenciales supondrá una merma de la actividad de los facultativos. Según el hospital, desde 2018, el complejo sanitario -que incluye el pabellón general, el Materno y el Civil- tiene 227 facultativos más, al haber pasado de 924 a 1.151. Pero UGT replica que "no demuestran dónde". Y añade: "Para aumentar más las listas de espera y mandarlas a la sanidad privada, ahora les reducen [a los médicos] las continuidades asistenciales".

Ambas organizaciones sindicales coinciden en que la medida no se ha negociado con los representantes de los trabajadores. Según el SMM, se comunicó una "auditoría" de las continuidades asistenciales en la junta facultativa del 18 de octubre. Una semana más tarde se informó de una "redistribución" de ese trabajo extraordinario. Pero finalmente, según Cabrera, "se fue comunicando el recorte servicio por servicio".

El hospital dice que hace “una gestión eficiente de los recursos”

Ante la consulta de Málaga Hoy sobre la denuncia de Sindicato Médico y UGT sobre el recorte de la actividad extra de tarde de los facultativos, el hospital no lo desmintió. El centro sanitario indicó que las llamadas continuidades asistenciales “se gestionan en función de las necesidades de cada momento para dar respuesta en tiempo y forma a la demanda”.

Además, hizo hincapié en que “se trata de hacer una gestión eficiente de los recursos” y que la dirección del hospital “monitoriza a diario las necesidades asistenciales de cada área y servicio para adaptar la respuesta a los pacientes y según la patología, con el único fin de prestar una asistencia segura y de calidad”.