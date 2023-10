Denuncian la falta de unos 300 enfermeros en el Hospital Regional de Málaga

Un cartel colocado por el Sindicato de Enfermería (Satse) a la puerta de los quirófanos del Hospital Regional advierte a los pacientes: "Es probable que sea atendido por excelentes profesionales, es muy probable que se le opere usando los mejores avances tecnológicos, pero también es muy probable que después de la operación no haya enfermeras suficientes para poder vigilar sus constantes vitales, curarle cuando sea necesario o incluso ponerle la medicación a su hora". El papel pueden leerlo los enfermos antes de entrar a una intervención o sus familiares dado que es el punto hasta el que pueden acompañarle.

El cartel ha sido puesto por Satse para denunciar la falta de unos 300 enfermeros en todo el complejo, que incluye el Regional, el Materno y el Civil. "Esa cifra es sólo sumando las reducciones de jornada sin cubrir y las bajas de larga duración; ahí no contamos los imprevistos de cada día", aclara el delegado de esa organización sindical, Ignacio Anguita.

Aparte del déficit general de enfermeros, la denuncia de Satse se centra en la situación de la Recuperación Posquirúrgica. "Hay pacientes operados por cirujanos de primer nivel, a veces intervenidos con tecnología puntera como el robot Da Vinci y luego no hay suficientes enfermeros para vigilar su postoperatorio", según Anguita. El sindicato asegura que en ese área, el hospital sólo pone a disposición de los enfermos intervenidos "la mitad de enfermeras de las que debería, según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad". Una realidad que, en opinión del sindicato, "pone en riesgo la seguridad del paciente". Según Satse, esa Recuperación Postquirúrgica es un "cajón de sastre" a donde a veces trasladan además a pacientes de la UCI o de la Unidad de Críticos Anestésicos (UCA), cuyos pacientes son muy complejos.

Anguita reconoce que el hospital ha mejorado la estabilidad de los profesionales, "pero no el número". El complejo -que incluye los pabellones A, B, el Materno, el Civil y el CARE- suma unos 2.000 enfermeros, de los qué unos 1.300 son de plantilla y alrededor de 700 son contratados.

Según Satse, el déficit de estos profesionales es generalizado; lo que obliga a diario a sacar a enfermeros de un sitio para ponerlos en otro y poder cubrir las carencias más acuciantes. De hecho, cada vez es más frecuente el uso del programa Roca, que determina la antigüedad del personal y, en función de ella, que enfermero tiene que salir de su área habitual de trabajo. "Tener que dejar tu planta e ir a otro sitio que no es el tuyo, genera mucha angustia", reconocía un enfermero con más de 20 años de experiencia en el hospital. Y añadía: "A mí me en una ocasión me sacaron de mi planta para ir a Neonatología, donde hay prematuros y bebés muy pequeñitos. Allí tienen aparatos muy específicos y las dosis son muy pequeñas. Un error y te puedes cargar a un bebé. Yo tuve que manejar un equipo que no había utilizado nunca. Eso genera un estrés horrible".

Precisamente Satse argumenta que cada especialidad tiene sus técnicas, sus curas y sus especificidades y que no es tan fácil para los profesionales cambiar de un área a otra. Una enfermera que también ha tenido que salir más de una vez de su planta para "tapar un descubierto" advertía que hay áreas para las que "tendrían que formarte antes" de enviarte por seguridad del paciente.

Anguita avanzó que el sindicato denunciará ante el Comité de Seguridad y Salud del hospital la falta de enfermeros y estos cambios de puestos de trabajo que "ya se han convertido en rutina diaria".