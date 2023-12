Regresan las lluvias (por fin) a Málaga: “El frente dejará precipitaciones poco importantes y una bajada de las temperaturas”

Después de un mes, donde en la capital no ha caído ni una gota de agua, el cielo se ha nublado y las lluvias han llegado. Eso sí, las precipitaciones se han dado en toda la provincia. El frente que ha traído estas lluvias dejará al pasar una masa fría que bajará las temperaturas y traerá vientos intensos, según Jesús Riesco, director de la Aemet en Málaga.

El último día en el que el Centro Meteorológico de Málaga registró lluvias en el Aeropuerto de Málaga fue el pasado 31 de octubre y concretamente fueron dos litros por metro cuadrado de precipitaciones. Desde entonces, es decir, desde el 1 hasta el 30 de noviembre, no han vuelto a registrarse lluvias en la zona hasta hoy. En este sentido cabe señalar que esta situación desde 1942 solo ha ocurrido en tres ocasiones más. La primera vez que no se registraron lluvias en noviembre fue en 1948, seguidamente en 1950 volvió a suceder y no fue hasta 1981 que se dio por tercera vez.

Diciembre ha comenzado con una bajada generalizada de las temperaturas en toda la provincia y con precipitaciones. En este punto, Riesco sostiene que estas lluvias van a ser “poco importantes” por lo que refrescará la zona, pero no solucionará la sequía.

En cuanto al resto de la provincia, el pasado jueves cayeron en Gaucín, Cortes de la Frontera y Alpandeire unos cuatro litros por metro cuadrado y en Antequera y Fuente de Piedra unos dos litros por metro cuadrado. Siendo estas una de las pocas precipitaciones que se han registrado en la provincia a lo largo de todo el mes de noviembre, junto con “algunos días sueltos”, donde se han dado precipitaciones, pero siempre en el interior.

Una vez que el frente pase, bajarán las temperaturas y llegarán vientos intensos con rachas de hasta 40 o 50 kilómetros por hora. Asimismo, los termómetros las máximas van a descender hasta los 19 grados y las mínimas se situarán en los 13 grados en la capital. En el interior, por ejemplo, en Antequera las máximas rondarán hasta el miércoles entre los 13 y los 16 grados y las mínimas estarán en 1 grado durante el fin de semana y cuatro a partir del lunes.