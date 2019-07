Primer día de huelga en Renfe a la espera de lo que suceda en el inicio de la Feria de Málaga

“Convocada huelga en Renfe para hoy. Establecido plan de servicios mínimos”. De esta forma han indicado las pantallas informativas de la estación de tren de Málaga María Zambrano que comenzaba la primera de las cuatro jornadas de huelga de los trabajadores de Renfe. El sindicato de CGT (Confederación General de Trabajo) convocó los paros para este miércoles y para los próximos 14 y 30 de agosto y 1 de septiembre.

Si bien este miércoles no ha habido ningún aluvión de quejas ni incidencias, Málaga se verá especialmente afectada en la segunda jornada de la huelga, el 14 de agosto, que coincide con el inicio de la Feria 2019. Una fecha muy esperada, ya que, principalmente, se prevén colapsos en el Cercanías: “La huelga del 14 de agosto afectará mucho a Málaga, en plena Feria de Málaga, un periodo de huelga que habíamos solicitado a la sección sindical de Málaga del sector ferroviario con el objetivo de intentar que la clase política se dé cuenta que no puede estar jugando con los ciudadanos e intentar llegar a esos acuerdos que posibiliten que se amplíe la plantilla, que se dote de más material ferroviario y que se apueste por el tren público y social que es lo que solicitamos”, ha comunicado el secretario general de CGT de Andalucía, Miguel Montenegro.

Además, el secretario ha indicado que esta huelga, convocada a nivel nacional, tiene como objetivo que los políticos escuchen a los trabajadores de Renfe y que se oferten más plazas para poder aumentar la plantilla y mejorar las condiciones de la misma.

El sindicato recalca que los motivos que han llevado a esta convocatoria son: “la falta de personal, la privatización de los servicios ferroviarios, el abandono de las instalaciones de la provincia, la falta de material ferroviario que lleva a la realización de trayectos en autobús y la imposición unilateral de la empresa de 17 minutos de reducción de jornada diaria que es rechazada por la plantilla”.

Los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento han sido del 78% para el AVE y del 50% para los trenes de Cercanías, algo que Montenegro califica de “cuestión clasista”, ya que salen más perjudicados los pasajeros que hagan trayectos cortos, más baratos, que los que opten por los servicios más caros. Una de las pasajeras afectadas por el AVE es Ángeles García, quien iba a viajar a Madrid a las 10:30 y ha asegurado que no la han recolocado hasta las 13:50. “Lo que tienen que hacer es dialogar porque estos problemas siempre los pagamos los mismos”, ha lamentado.

La falta de plantilla o la privatización en los servicios ferroviarios, motivos de la huelga

En la jornada de este miércoles se ha estimado que cerca de 18.000 personas se están viendo afectadas por el paro del Cercanías en Málaga, un transporte que registra de media un millón de pasajeros en el mes de julio. Ha sido el caso de Jorge Miras, un pasajero habitual del trayecto Málaga-Fuengirola que ha llegado a la estación sin saber que había convocada una huelga: “Suele pasar cada 20 minutos y he visto que miércoles será cada 40, así no me queda otra que esperar”.

“En la provincia de Málaga tenemos casos como los trenes Málaga-Ronda, cuyo trayecto se está haciendo en autobús. Poco a poco se van eliminando los servicios ferroviarios, los más respetuosos con el medio ambiente, los que mayor número de personas y de mercancías pueden trasladar con el menor coste, más socialmente sostenibles y más económicos”, ha manifestado Montenegro.

De la misma forma, desde el sindicato critican que los intereses de los sucesivos gobiernos llevan al desmantelamiento de empresas públicas como Renfe o Adif, a la privatización de los servicios y al fomento de los combustibles fósiles.