Renfe suprime 40 trenes de Cercanías este miércoles en Málaga, récord este año

Récord de cancelaciones este miércoles en Málaga, Renfe anuncia 40 trenes suprimidos en los Cercanías de Málaga. Durante este verano el pico máximo ha estado en 36 trenes suprimidos en temporada alta, los mismos que denuncian desde los sindicatos que pueden suprimirse este jueves. Además, la información de la cantidad de trenes suprimidos ya no aparece en la aplicación para móviles de Renfe, por lo que los usuarios no pueden saber qué trenes circulan y cuáles no. De los convoyes cancelados este miércoles, 36 son de la línea que une la capital con Fuengirola, la C-1 y cuatro pertenecen a la que termina en Álora, la C-2.

El motivo de estas supresiones, que ya se cuentan por más de 600 en lo que llevamos de año –la mayor parte se acumulan desde el período estival– se debe a la falta de maquinistas. Desde Renfe aseguran que este problema es puntual y se ha venido agravando por la pandemia. De esta manera, afirman tener en marcha una oferta de empleo público que contempla la incorporación de nuevos maquinistas para cubrir las plazas vacantes por jubilaciones “entre otras”.

Pese a que se espera incorporar a más de 900 maquinistas en toda España, aún no hay una fecha clara ya que, “debido a la pandemia los tiempos de formación del nuevo personal se está dilatando”, arguyen desde la empresa. Estas formaciones se han visto muy ralentizadas por la ausencia de presencialidad y la disminución de aforo permitido por aula, lo que ha llevado a que se esta carencia de maquinistas se dé en toda España.

Así, desde CGT denuncian que este es un mal de difícil solución, “había previstos traslados para cubrir las bajas y las jubilaciones hasta que se incorporasen los nuevos empleados, pero en el resto de España tienen una situación similar, por lo que de ninguna provincia van a dejar que se hagan los traslados”, afirma Miguel Montenegro, secretario general del CGT Andalucía.

Desde el sindicato elevan a 2.954 las supresiones que se han producido a estas alturas del año. Anuncian que al llegar a las 3.000, "previsiblemente este viernes si sigue este ritmo", asegura Montenegro, pedirán dimisiones en la empresa ferroviaria.

CGT asegura que no sólo “faltan maquinistas, sino que también hay carencia de interventores y de personal de taquilla, sólo que estas profesiones se camuflan mejor”. Recuerdan desde el sindicato que Renfe “ya ha cobrado del Gobierno de España por estos trenes que se están cancelando y que son de Obligación de Servicio Público (OSP), que se pagan de impuestos de todos los contribuyentes”.

Por lo que, denuncian, “esto ha supuesto un enriquecimiento injusto y un fraude a todos los contribuyentes, ya que no están dando ese servicio público esencial a conciencia, pese a que llevamos meses advirtiendo de la situación dramática de falta de personal ferroviario en la provincia”.

Es por eso que desde el sindicato denuncian que la empresa “viola el derecho a la movilidad de la ciudadanía entre Málaga capital, la Costa del Sol y el interior de la provincia”, así como reclaman más trenes de media y larga distancia que no se han repuesto y que “existían antes de la pandemia como los media distancia a Ronda o Sevilla y conexiones de AVE con Madrid o Valencia”. Es por eso que el sindicato ha convocado una manifestación el 3 de diciembre frente a María Zambrano.

En Renfe aseguran que tras las incorporaciones previstas en toda España la plantilla alcanzará los 5.720 maquinistas. Esto supondrá, según la empresa de ferrocarriles, la cifra más alta desde que se aprobó el Plan de Empleo en 2016, y desaparecerán estas supresiones aleatorias que se producen en las Cercanías de Málaga y otros núcleos de España.