Repunte de casos de Covid en Málaga, que ya rozan los 97.000 en toda la pandemia

Los contagios de Covid repuntan en las últimas horas y ya el total de infectados con el virus en la provincia de Málaga se aproxima a los 97.000. Además, la tasa –que había bajado en los dos días anteriores– vuelve a subir de forma leve.

Pero afortunadamente no hay nuevos fallecidos con este patógeno. Es la tercera jornada consecutiva de víctimas mortales. Además, los curados superan a nivel provincial los 91.000 desde marzo del año pasado. Ese es el resumen del parte diario que facilita la Consejería de Salud y Familias sobre la situación de la pandemia en la provincia.

La incidencia invierte la tendencia de los últimos dos días, en que venía descendiendo. El jueves fue de 127,6 positivos por 100.000 habitantes y ahora se sitúa en 130,4; casi tres puntos más en apenas una jornada. Pero está por debajo de la media autonómica, que es de 171,6. La provincia es la tercera de Andalucía con menor tasa después de Cádiz (87,1) y Almería (116,4).

Con esa cifra, la provincia está en riesgo medio de propagación del Covid (categoría que va de 50 a 150 casos por 100.000 habitantes). La capital, en cambio, está en el tramo de riesgo alto (de 150 a 250) dado que registra 158,4 infectados por 100.000 habitantes.

Desde el martes no se notifican fallecidos. Por lo tanto, el total de víctimas mortales con el virus se mantiene en 1.636 desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

Los contagiados sí aumentan. Hay 270 más, lo que supone un repunte respecto a días anteriores. De hecho, es la cifra más alta desde el lunes pasado. En toda la semana no se habían rebasado los 200 positivos. El lunes hubo 189 casos, el martes 193, el miércoles 195, el jueves 182 y ahora suben a 270. Desde que estalló esta crisis sanitaria, en la provincia han contraído el virus 96.847 personas. Aunque hay más, ya que todos los casos asintomáticos que no son detectados –y que al principio de la pandemia fueron muchos– no constan en las estadísticas.

Los curados por su parte, ascienden a 91.300 desde marzo del año pasado, tras los 353 registrados en las últimas horas.

La presión asistencial está contenida. Hay 125 pacientes hospitalizados con el virus (dos más que el día anterior), de los cuales 20 se encuentran en una UCI (uno menos que el jueves). En estos 14 meses, un total de 7.899 personas han sido ingresadas en un hospital con el Covid en la provincia de Málaga; 13 más en la última jornada. De esos casi 7.900 pacientes, 747 han requerido Cuidados Intensivos debido a su gravedad.

Respecto a la situación en los colegios e institutos, hay un cierre completo y 27 aulas cerradas, según informa la Junta de Andalucía, que además da cuenta de seis reaperturas.