Residencias de mayores de Málaga detectan un mayor aumento de casos de gripe que de Covid

Residencias de mayores de Málaga están detectando este invierno un mayor aumento de casos de gripe que de Covid. Los diferentes centros consultados esgrimen que mantienen los protocolos instaurados durante la pandemia –que sirven para ambas patologías infecciosas– y sostienen que tienen poco margen para extremar medidas de prevención puesto que ya siguen unos protocolos muy estrictos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció el miércoles pasado que la próxima semana se reunirá el comité de expertos para abordar medidas preventivas, sobre todo en los geriátricos tras el incremento de casos de Covid en las últimas dos semanas.

Estos centros esperan las decisiones de la Administración autonómica y defienden su labor. “Las residencias no hemos bajado la guardia desde marzo de 2020”, asegura la directora del Asilo de los Ángeles, Cristina Rueda, que aloja en torno a medio centenar de ancianos. Por ello habla de una “realidad paralela”, en referencia a que en la calle la gente hace vida normal, mientras en las residencias se mantienen las medidas anticovid. Entre ellas, que el personal continúe usando mascarillas FFP2 (las de máxima protección). En este asilo no hay casos de coronavirus; una respuesta que en general se repite en otras residencias consultadas. Fuentes sanitarias aseguran que en la actualidad que no hay brotes y, salvo casos aislados, la situación es prácticamente de normalidad.

El director de Calidad del grupo Seniors, Luis Bustos, también afirma que a fecha del viernes, “el nivel de casos Covid es cero; no hay restricciones ni en visitas ni en ingresos y la situación es normal”. Esta empresa cuenta en la provincia con seis residencias repartidas en Marbella, Vélez, Torre del Mar, Torrequebrada, Ronda y Benalmádena que suman unos 1.100 residentes. El grupo empresarial, como medida adicional preventiva aprobará la próxima semana la compra de test trivalentes para diagnosticar Covid, gripe A y gripe B. Bustos explicó que en las residencias Seniors, los espacios están sectorizados para formar grupos burbuja de manera que los residentes no estén todos con todos y así atajar potenciales contagios.

El director de la residencia Santa Isabel, en Málaga capital, José María Escobar, también afirma que en su centro no hay casos de coronavirus. Explica que, además de las mascarillas obligatorias para los trabajadores, siguen un protocolo por el que las visitas de familiares tienen lugar en zonas exteriores. Por la tarde o cuando ya hace frío, éstas se organizan en zonas interiores de servicio –como la capilla o despachos– a fin de que los visitantes no accedan a las zonas comunes. Es decir que si entran, lo hacen a espacios interiores “donde sólo están en contacto con su familiar, no a las zonas donde están los abuelos”, aclara. Yañade:“Eso nos da tranquilidad y seguridad para que no entre el virus”. Por otra parte, denuncia la falta de ayudas y subvenciones a un sector que ha pasado “un calvario increíble”.

Los centros cuentan con el apoyo de la Unidad de Residencias, que depende de los distritos sanitarios, para adaptar los protocolos contra el virus. Los geriátricos consultados coinciden en que la amplísima mayoría de sus residentes tienen todas las vacunas anticovid y la de la gripe.