–¿Se ha tomado ya vacaciones? Porque tal y como está la cosa debería ser casi obligatorio para todos los españoles.

–Estamos conviviendo con la Covid pero eso no significa que no podamos tomarnos unos días de descanso. Los datos en este momento están controlados, es buena señal de que los planes de respuesta que se aprobaron están siendo eficaces. Ánimo a la gente a que se tome unos días de descanso apelando a la prudencia y precaución y a las medidas que sabemos que son obligatorias. Eso nos ayuda a convivir mejor con el virus.

–¿Preocupa al Gobierno la situación actual sanitaria con los datos de ciertas comunidades?

–Hacemos seguimiento diario y e da cuenta de la situación epidemiológica y de los recursos que se están poniendo a disposición para controlar estos rebrotes. Eso es lo más importante, adelantarse a la enfermedad, pero también el aislamiento y la eficacia que estas medidas están teniendo. Es importante que aquellas personas que están contagiadas se aíslen 14 días porque eso es parte de la medicina de la Covid. El 60% son asintomáticos y eso hace que se baje la prudencia. Apelamos a la responsabilidad para que cualquier persona que esté contagiada o piense que lo está se haga los test. Son más de 7,5 millones de pruebas realizadas en España, lo que da prueba de que estamos siendo muy proactivos en la detención del virus; eso nos está ayudando a que sea más eficaz su control. Mientras sigamos con esos protocolos esperamos tener a raya el virus.

–La imagen hacia el exterior no parece que esté siendo del todo buena.

–Tenemos una situación epidemiológica muy asimétrica; hay zonas en las que los brotes han sido muy elevados y eso hace que las autoridades tomen medidas más restrictivas. Pero podemos decir que España es un país seguro en su conjunto y luego ir al detalle de algunas zonas donde se toman medidas más restrictivas. No es el caso de Málaga y de la Costa del Sol, donde los datos son buenos y eso hace que los turistas nacionales se internacionales puedan disfrutar de un destino seguro.

–Dijo hace algunas semanas que se marcaba el objetivo de solucionar cuanto antes lo de la cuarentena de Reino Unido. Ahora hay algunos países más que han implantado acciones similares. ¿Qué soluciones plantea el Gobierno?

–La fórmula ya la pusimos sobre la mesa, que es el establecimiento de corredores turísticos seguros. Fuimos pioneros abriéndolo entre Baleares y Alemania y es una fórmula a disposición de todos los países. El problema es que Reino Unido no está en estos momentos en condiciones de aplicarlos por distintas cuestiones: por los datos epidemiológicos y porque su primer ministro lo que quiere es que los británicos se queden en Reino Unido. Es legítimo. Nosotros también hemos hecho una campaña de promoción para que se consuma España, pero no hemos cerrado las fronteras con el espacio Shengen, estamos trabajando para que nuestros turistas tengan entornos seguros. Eso es lo que también pedimos a Reino Unido y al conjunto de los estados miembros, que nos centremos en el problema, que es el control, la detención, que los turistas vengan libres de virus y retornen libres de virus, y ahí estamos para reforzar los controles, que es la repuesta la virus, no cerrar fronteras.

–¿La Costa del Sol puede formar parte de esa fórmula que comenta?

–Así es. Está abierto para todas las comunidades. Baleares fue la más proactiva en solicitarlo, el propio Reino Unido fue el que pidió abrir un corredor con España cuando estaban en una situación epidemiológica peor. Por lo tanto es una formula que ha funcionado, nos permitió testar los protocolos con Baleares y Alemania. Estamos trabajando con los distintos destinos para poder abrirla y la Costa del Sol la puede pedir, estamos trabajando para recuperar una parte del turismo internacional del que tanto dependemos.

–¿Cómo funciona?

–Lo tiene que solicitar la comunidad autónoma y es través de los gobiernos donde se aprueba esa corredor. Hemos tenido la petición de Andalucía y Comunidad Valenciana, pero estamos esperando que los países con los que hemos solicitado esa petición nos den la autorización. El problema que estamos teniendo es de receptividad. Mientras los datos epidemiológicos que nos miden incidan en un incremento de contagio es más difícil que las autoridades de los países homólogos abran esos corredores con España. De ahí que en estos momentos centremos mucho nuestra actuación en el control de los rebrotes y trasladar la información a nuestros países homólogos de la situación en cada zona. No de España en su conjunto sino de cada zona para que se puedan abrir esos corredores o revertir las medidas de cuarentena o cierre de frontera, que no es la solución. La solución es el control de la pandemia, no optar otra vez por cerrar fronteras, que limita la recuperación del destino tan importante para España en una temporada de verano complicada.

–¿Ha calculado el Gobierno las pérdidas ya generadas la pandemia?

–La situación es muy difícil, va a ser un año malo para el sector, ya lo recogimos en las previsiones de crecimiento del PIB, con una caída del 9,2%. Depende mucho de cómo acabe el año, si no conseguimos atraer al turista internacional que genera un gasto importante llegaremos a ese escenario. Si conseguimos controlar mejor los datos y dar una mejor imagen de destino seguro tendremos mejores resultados. Es difícil porque hay mucha incertidumbre y volatilidad y las respuestas no todas dependen del Gobierno y las administraciones, sino también de terceros mercados que decidan dejar a sus residentes venir a España.

–¿Es optimista?

–Soy realista. En este momento la situación es mala, el año va a ser muy negativo y eso hace que hayamos activado todo el plan de acompañamiento del sector, no solo con los Ertes, las líneas de liquidez… Dábamos datos de que el sector turístico es que el más se ha beneficiado de las líneas de liquidez del ICO, hablamos de más d 14.000 millones de euros y de más de 100.000 empresas. Esa es ahora la protección que necesita el sector para mantener el empleo y el tejido, con una perspectiva de 2021 que esperamos que con un tratamiento adecuado, con una vacuna, podamos dejar este año tan negativo y recuperar el renacer del turismo a partir de 2021.

–Otra de las demandas de los empresarios turísticos pasa por ampliar el periodo de los Ertes y por reducir el IVA al sector. ¿Se trabaja en esta línea?

–En el caso de los Ertes se creó una comisión tripartita con los agentes sindicales y empresariales, la voluntad de todos es, si es necesario, extenderlos, sobre todo para el sector turístico, que es al que más le está costando recuperar la actividad. Hay otras medidas encima de la mesa, para el estímulo de la demanda. Estamos trabajando para ver como reorientar el Imserso y ampliar esa temporada desestacionalizada de muchos destinos.

–¿Y sobre el IVA?

–En el caso del IVA, está encima de la mesa. No solo depende de nosotros, sino de que veamos que esa medida es eficaz, como lo están siendo las que estamos poniendo. Las comparaciones siempre son odiosas, a veces uno dice que Italia ha hecho… Lo que quiero trasladar es que las medidas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa son eficaces. Más allá de los anuncios y del volumen de ayudas lo importante es que lleguen a las empresas, a los autónomos, los trabajadores y creo que esa red de seguridad da tranquilidad para que cuando pase la pandemia el tejido empresarial resista. Seguimos trabajando con el sector. Ya aprobamos un plan de impulso para reactivar el sector turístico con medidas productivas, caso de planes de sostenibilidad turística, ayudas a la innovación en los destino… Y pronto pondremos en marcha el sistema de inteligencia turística, no solo a través de red de destinos turísticos inteligentes, en el que Andalucía tiene bastantes municipios, sino también con toda una red de información que nos permita mejorar tanto la oferta como la demanda. Aprovechamos el parón del sector, y el sector lo está haciendo, para renovarse. Es un sector que va a salir reforzado de esta pandemia.

–¿Contempla el Gobierno alguna acción concreta para la Costa del Sol?

–En el desarrollo de los programas de la Unión Europea, en este momento estamos desarrollando ese plan de inversiones, estoy convencida de que va a haber una apuesta por un plan para la Costa del Sol. Es uno de nuestros principales destinos internacionales. Anunciamos planes específicos para Canarias y Baleares por su principal afectación como consecuencia de la alta dependencia del sector turístico. Estamos trabajando para convocar una conferencia sectorial donde poder ver los proyectos tractores; estoy convencida de que será una de las principales beneficiarias de ese plan de estímulo e impulso al sector turístico. Los planes no se definirán tanto por territorios sino por la definición de proyectos y estoy convencida de que en el ámbito de toda la Costa del Sol podremos hace un buen trabajo de identificación de proyectos tractores, lo que nos permitirá no solo recuperar el destino en una parte importante, que son las infraestructuras pioneras, donde el destino requiere de inversiones, sino también una mejora en la calidad, que siempre es la parte que nos cuesta. Siempre pensamos más en cuánta gente viene que en el perfil del cliente; la costa del sol va a dar un salto cualitativo con la identificación de productos muy exclusivo, añadiendo valor a la oferta y eso lo podemos hacer financiándolo con este gran plan de inversiones que va a tener el sector.

–Una de las cuestiones que pone sobre la mesa la pandemia es la dependencia que tiene nuestra economía del turismo. Más del 12% del PIB nacional procede de este sector; alrededor del 15% en Andalucía. ¿Se puede revertir esta situación?

–Hay que buscar un equilibrio entre mejorar el modelo turístico, tenemos que ir a mejorar esa calidad para ser más competitivo, no en precio, sino en producto. El sector tiene muy claro que hay que competir en calidad y no en cantidad. Hay un margen para mejorar mucho nuestro modelo y el peso que tiene en el PIB. Pero no tememos que dejar de reforzar la industria en nuestro país, en particular en Andalucía, donde son líderes en muchos de los sectores. En estos dos años el Gobierno ha puesto en la agenda como prioridad industrializar España. Hace poco sacamos un nuevo Plan Reindus, muy focalizado a las pymes, y hemos puesto a su disposición más de 340 millones. Andalucía va a ser una de las principales beneficiarias por el tipo de proyectos que vamos a financiar. Andalucía es la segunda comunidad que más solicitudes nos ha planteado para la reserva estratégica, con 55 proyectos y 16 millones movilizados. El plan de respuesta temprana que desarrollan las comunidades tienen que establecer una reserva estratégica para poder hacer frente a la Covid. Andalucía está a la vanguardia en el desarrollo de esta reserva. Es grato decirlo porque a veces se estigmatiza a Andalucía pensando en el campo, la agricultura, el turismo y, en cambio, es una región líder en tecnología e innovación y en el ámbito de la reserva estratégica.

–¿Qué planes hay para fomentar la industria con los fondos de reconstrucción de Europa en Andalucía?

–Vamos afrontar proyectos tractores en el ámbito de la industria, el comercio y el turismo. En el primero haremos una apuesta por la industria 4.0, en la que Andalucía es pionera y una apuesta por la parte de la sostenibilidad, que la UE ha puesto como prioridad. Habrá muy buenos proyectos. Quizás es poco conocido el peso que tiene la industria en Andalucía, pero es digno de ver el centro tecnológico que tiene Málaga, pionero en las pruebas del coche conectado; o en materia de sostenibilidad, con empresas a la vanguardia como Abengoa, o la industria aeronáutica, donde hemos aprobado un plan en particular con Air Bus como lanzadera. Hablar de Andalucía es hablar también de industria y hay que reivindicar el peso que tiene la industria, lo que al final genera un modelo productivo más equilibrado. Andalucía está haciendo bien sus deberes.

–¿Tiene el Gobierno dudas sobre el valor añadido del sector? Lo digo por aquello que dijo el ministro de Consumo.

–El sector turístico ha hecho muy bien sus deberes, está en constante renovación, incrementando su oferta, buscando un perfil de cliente de mayor calidad. No solo es un sector de valor añadido, sino que además estoy convencida de que va a ser pionero en el incremento de valor, porque es ahí donde vamos a sentar las bases de competitividad en el futuro.

–¿Algún mensaje al empresariado en estos malos momentos?

–Quiero felicitarlo porque ha hecho un esfuerzo para adaptar los establecimientos. Hemos trabajado con ellos con más de 23 protocolos. Es un sector muy profesional y ha sido valiente porque muchos abren porque cree que la apertura les va a permitir mejorar la atracción de un cliente que lo que busca es seguridad además de calidad. Palabras de agradecimiento por su valentía, por haber desarrollado esos protocolos. Lo que les traslado es que esa confianza la van a encontrar en el Gobierno y le vamos a ayudar a transitar por este año tan difícil para recuperar la fortaleza en un 2021 que esperemos que se dé con unos parámetros distintos y en el que nuestra amenaza no sea la Covid sino el resto de mercados y ahí somos ganadores.