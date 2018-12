Sin fronteras en nombre del balonmano malagueño

Varios acompañaron como patrocinadores al club . Famadesa, Contra, Asisa y Clínicas Rincón se sumaron a la aventura y Diego Carrasco, formador con renombre en la cantera malagueña, ha sido el entrenador con el que ha crecido el equipo desde su nacimiento. Sin embargo, en esta ecuación no puede faltar un nombre fundamental, el de Manolo Rincón. El empresario malagueño es figura clave en un momento en el que el equipo asciende y no hay patrocinios importantes para inyectar el dinero necesario para competir en División de Honor. De este modo pasa a ser esponsor Clínicas Rincón en 2014, desde 2016 Rincón Fertilidad. El pabellón de Carranque es la casa del equipo .

Sole López, malagueña, capitana y guerrera

La extremo del Rincón Fertilidad es el modelo perfecto de lo que se buscaba cuando arrancó el proyecto. La historia idílica: una malagueña que surge de la cantera del equipo, se erige como capitana y acaba jugando un Europeo con la selección española. A sus 26 años, Sole López comparte equipo con Espe, su hermana gemela, y desoye cantos de sirena. Así lo reconocía antes de marcharse con el combinado nacional en una entrevista para Málaga Hoy: “Nunca me he planteado irme. A veces pienso y me siento y analizo y estoy en Málaga, lo tengo todo. ¿Por qué cambiar? No sé si es tener poca ambición, pero lo tengo todo. Tengo mi familia, al club de mi ciudad en la máxima categoría... Un club que cada año se va superando y que cada día quiere más, eso me llama mucho la atención, yo quiero ir de la mano con ellos”. Su pensamiento está en el crecimiento del club, que, afirma, pasa por “más impulso de patrocinadores. El femenino no está igualado con el masculino, tampoco el balonmano. Vamos poco a poco, pero aún queda”.