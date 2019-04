–¿Qué es lo primero que se le pasó por la cabeza cuando vio las imágenes del emisario submarino soltando toallitas al mar en todas las televisiones nacionales?

–No entendí cómo se estaban vendiendo unas imágenes de marzo de 2017 cuando se rompió el emisario submarino como si fuesen actuales. Estaban dando a entender que formaban parte de la investigación del Seprona. Esas imágenes son además en La Torrecilla, no en Burriana. También pensé, ¿ahora? Jamás , ni los empresarios, ni la ciudadanía ni los políticos locales hemos ocultado que en Nerja falta depuradora. De hecho somos los que más hemos denunciado la situación ya que la obra fue declarada de interés general en 1996, y desde entonces la estamos esperando. El año pasado, por ejemplo, ante la falta de respuesta del gobierno Central de Mariano Rajoy salimos a la calle a manifestarnos.

–¿Teme el daño que le haya podido hacer a la imagen de Nerja?

–Es lo que me pregunto, ¿por qué han querido hacer ese daño incalculable a la imagen de Nerja? Un daño que se hace a la economía de las familias nerjeñas por que directa o indirectamente todos vivimos del turismo. ¿Por qué salen ahora esas imágenes que son de hace dos años, por que se emiten como actuales y por qué se ha focalizado el asunto de los vertidos en Nerja? Esa no es la imagen de Nerja, las aguas de baño tienen la calificación de excelencia según las analíticas que realiza la Consejería de Salud periódicamente.

–¿Cuándo espera que entré por fin en funcionamiento la depuradora?

–No se puede precisar una fecha. Llevamos esperando desde marzo de 2015 cuando la anterior ministra del PP, Isabel García Tejerina vino a la depuradora a modo de inauguración. Han pasado cuatro años y sigue sin estar en funcionamiento. Lo primero que hicimos al llegar al gobierno fue luchar porque se terminaran los trabajos que según comprobamos con los informes de los técnicos todo estaba mal. Todo eso la oposición y los ciudadanos de Nerja desconocíamos. Luego la empresa cayó en concurso de acreedores. Así que aunque es cierto que falta muy poco no podemos dar un plazo de finalización. No me atrevería, espero y vamos a luchar para que sea lo antes posible.

–¿Otro asunto medio ambiental que no deja muy bien a Nerja, ha sido el caso del vertedero. ¿Cómo se ha podido tener abierto casi veinte años en un espacio protegido?

–Es un tema del que no puedo hablar porque está judicializado. Pero me pregunto lo mismo que con los vertidos al mar, ¿ahora sale?

–¿Cómo va el proyecto del anillo verde?

–Está incluido en los fondos europeos Edusi. El problema es que éstos requieren también de una inversión municipal a través del Presupuesto que ha estado bloqueado por PP y Ciudadanos. También hay un problema la falta de personal en el Ayuntamiento, en este caso, para la redacción del proyecto. El anillo verde es un proyecto que me hubiese encantado poder ejecutar pero lo que sí hemos hecho es garantizar el dinero para que se pueda hacer.

–¿Y el plan de usos y gestión del río Chíllar, que entre otras cosas, permitirá establecer cupos máximos de acceso a diario?

–Cuando llegamos al Ayuntamiento en 2015 no existía ningún tipo de plan. La Consejería de Medio Ambiente nos dijo que no podíamos hacer publicidad del río Chíllar porque le faltaba el plan de autoprotección contra incendios. Ese ya lo tenemos y estábamos pendientes de concluir el de uso y gestión. Ahora con el cambio de gobierno de la Junta tendremos que recordarle al nuevo equipo que hay que aprobarlo ya, para que no pase otro verano. Es imprescindible aprobarlo.

–¿De qué proyectos se siente más satisfecha como gestora del Ayuntamiento de Nerja?

– Me siento muy orgullosa del trabajo diario que hemos hecho tanto el gobierno como los funcionarios a pesar de todo el bloqueo constante que hemos tenido por parte de la oposición. Me siento muy satisfecha del arreglo de Puente Viejo, de la rehabilitación de la Ermita y de la demolición del chiringuito El Papagayo. Hemos eliminado muchas barreras arquitectónicas, abierto la participación a la ciudadanía, en breve abriremos la administración electrónica y hemos logrado una deuda cero. Hemos creado bolsas de empleo, avanzado en la relación de puestos de trabajo y hemos sacar por primera vez una oferta de empleo público.

–¿Ha sido difícil estar en minoría?

–Mucho. El PP siempre nos dice en los Plenos que ellos son los que mandan porque tienen la mayoría. Y esa frase la utilizan para no pagar las facturas a los proveedores, para no aprobar inversiones y en definitiva, para bloquear Nerja. Lo que más pena me da, es que al final, al que dañan es al pueblo. Lo que consiguen no es bloquear al equipo de gobierno, sino al Ayuntamiento, y el que resulta inmensamente perjudicado es el pueblo.