El SAS incluirá en la bolsa a la auxiliar excluida por un fallo informático

La Delegación de Salud confirmó que la auxiliar de enfermería que había sido excluida de la bolsa –según ella debido a un fallo informático del Servicio Andaluz de Salud– aparecerá en los listados que se publicarán el próximo 5 de septiembre. La Administración da por solucionado así el problema que traía de cabeza a Ángeles Bravo desde finales del año pasado cuando descubrió que pese a tener 33 puntos no estaba entre los trabajadores admitidos, lo que suponía que podía quedarse un año entero sin empleo pese a tener cargas familiares.

“Pero no estoy tranquila, llevo más de ocho meses luchando y hasta que no vea mi nombre en el listado, no me lo creeré”, sostiene. Esta auxiliar del Hospital del Guadalhorce, por su puntuación, va encadenando contratos. Pero debido a lo que ella considera un error informático, cuando añadió 0,6 puntos del último año, se borraron sus méritos anteriores por lo que pasó a la lista de excluidos.

Según le han informado, no figurará en los listados con 33,6 puntos, sino sólo con los 33 que tenía en la bolsa de 2017, pero los suficientes para mantener el empleo en el hospital de Cártama que venía peligrar. Dice que no peleará porque se le incluya ese 0,6 que al intentar añadir le ocasionó el quebradero de cabeza en el que lleva desde antes de las navidades.

Cuando a finales del año pasado, Bravo se percató del problema, presentó dos alegaciones por registro en el Hospital Clínico, del que depende el centro sanitario del Guadalhorce en el que trabaja. Lo hizo con fecha 20 y 21 de diciembre de 2018. Luego, al seguir sin aparecer en los listados presentó un recurso, dos reclamaciones y hasta acudió al Defensor del Pueblo andaluz.

“Si el día 5 sigo sin aparecer en los listados, voy a poner una denuncia”, asegura

Dos técnicos de la Delegación de Málaga intentaron ayudarle a solucionar su problema, dado que la gestión de la bolsa ya no es provincial, sino que está centralizada en Sevilla. La afectada, además, el lunes pasado acudió ala ciudad hispalense para intentar resolver la situación. “Allí no tenían constancia de las alegaciones presentadas por registro del 20 y 21 de diciembre”, sostiene. Explica que no las hizo de forma telemática, como es preceptivo, porque al estar excluida, el sistema no se lo permitía.

Bravo espera ver su nombre en los listados el próximo 5 de septiembre. Dos días antes tiene una cita con un abogado –que ya tenía concertada antes del anuncio de Salud– para llevarle toda la documentación. “Supongo que me dirá que esperemos hasta el 5. Si me veo en el listado, no pasa nada y todo resuelto. Pero en caso contrario, tengo claro que voy a denunciar”, adelanta.