El SAS prevé renovar a casi 3.000 profesionales de refuerzo que acaban a fin de año en Málaga

El SAS prevé renovar casi 3.000 contratos de refuerzo Covid en la provincia de Málaga que vencen a fin de año. Son profesionales de distintas categorías que fueron contratados debido a la pandemia. Y continuarán en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) más allá del próximo 31 de diciembre, aunque sea en puestos diferentes, según confirmó este lunes una portavoz de la Administración sanitaria. Desde el SAS se hizo hincapié en que la consejera de Salud, Catalina García, ya lo ha comprometido en varias ocasiones.

Entre ellas, una comisión parlamentaria celebrada el pasado 19 de octubre en la que aseguró que los 12.000 sanitarios de refuerzo Covid -unos 3.000 de Málaga- cuyos contratos acaban a final de año "seguirán en el Servicio Andaluz de Salud" a partir de enero de 2023. No obstante, ya entonces la consejera precisó que "no será con contratos Covid" sino "adaptados a las necesidades del momento actual". Esa fue la respuesta que dio García a la pregunta formulada en aquel foro por la diputada de Por Andalucía, Inmaculada Nieto.

Satse recuerda que Málaga está a la cola en la ratio de enfermero por habitante

Según dijo entonces la consejera, había un "déficit brutal" de profesionales "que nos obligó con la pandemia a hacer ese esfuerzo extraordinario", el de los contratos Covid. En aquella comisión, insistió en el "compromiso" del gobierno autonómico con la sanidad pública y en que su Consejería "es una de las prioritarias, como se ha demostrado con dinero sobre la mesa".

Y eso es lo que demandan las organizaciones sindicales: que no se deje escapar a más profesionales -como ocurrió en octubre de 2021, cuando no se renovaron los contratos de unos 1.500 trabajadores del SAS en la provincia de Málaga- y que esta vez se retenga a esos casi 3.000 trabajadores cuya relación laboral vence en un par de meses. Es más, incluso piden partidas para consolidar plantilla.

El secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez, apunta que de forma oficiosa la información que les llega es que se renovarán. "Pero me lo creeré cuando vea algo más concreto", acotó. Reconoció que hay un incremento de 1.300 millones para el presupuesto de sanidad, pero insistió en que no dispone de un desglose de las partidas por lo que "no sabemos si alguna será para esos contratos".

Desde Satse se insiste en que Málaga tiene un déficit clamoroso de enfermeros. Los últimos informes la sitúan a la cola de toda España, después de Granada, en la ratio de estos profesionales por habitante. Según Sánchez, la provincia tiene unos 5.000 enfermeros y harían falta unos 2.300 más para cumplir las ratios recomendadas. "Esos contratos vinieron a paliar el déficit crónico que había y es necesario mantenerlos", esgrime el representante sindical.

Explicó que aunque el coronavirus está dando una tregua, hace falta más personal. "La pandemia ha disminuido, pero no su vigilancia", advirtió. Como ejemplo recordó las campañas de vacunación, el doble circuito Covid o el refuerzo de las residencias. Además, insistió en que las plantillas deben "rediseñarse y aumentarse" ya que están definidas en base a las necesidades de "hace 30 años", pero "ahora, con el envejecimiento de la población, hay más demanda".

Incluso apuntó que los avances quirúrgicos hacen que la estancia media en los hospitales haya bajado de unos siete días a alrededor de cuatro, lo que supone que los cuidados sean mayores durante los postoperatorios. Además, incidió en que la falta de personal hace que ahora los enfermeros tengan que "llevar" a más pacientes. "Y el déficit de plantilla incrementa los índices de morbimortalidad", argumentó el representante de Satse. Por ello, reclamó que se destinen partidas a "consolidar plantilla".

Para el Sindicato Médico, el SAS "no tiene otra opción" dada la falta de profesionales

Desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM) se reclama también la renovación de los contratos que acaban a fin de año. "Yo creo que se van a renovar porque aún con los contratos Covid, faltan médicos. Si no se renueva sería un sinsentido. Por eso confiamos en que se renovarán todos", dijo el representante de esta organización en Atención Primaria, José Antonio Becerra. Por ello confió en que -como ha anunciado la consejera- habrá renovación: "No tienen otra opción por el déficit que hay [de facultativos]. Están buscando profesionales y no los encuentran. No pueden desprenderse de los que tienen". Y ahondó: "Faltan médicos para cubrir jubilaciones y bajas. ¿Cómo vamos a dejar marchar a los que ya hay contratados?"

En este sentido, apuntó que le consta que "a nivel de distrito sanitario" la intención es que esos sanitarios sigan trabajando en el SAS, aunque admitió que la decisión final es de los Servicios Centrales. "No hay otra que renovar esos contratos. Sería un caos lo contrario por el déficit que hay en la actualidad. Por eso creemos que la Administración no va a perderlos", concluyó.

Hace poco más de un año, el Servicio Andaluz de Salud no renovó a unos 8.000 profesionales (unos 1.500 en Málaga) de los 20.000 que tenía contratados en toda la comunidad entre las diferentes categorías y cuyos contratos vencieron el 31 de octubre de 2021. Un par de meses después –en la sexta ola de la pandemia– no encontraba médicos ni enfermeros para contratar. No había en bolsa. Paradójicamente, el Instituto Catalán de Salud, había fichado ya a unos 600 de aquellos enfermeros a los que el SAS no había renovado el contrato unas semanas antes. Estos profesionales fueron solo un ejemplo de la fuga que se produce hacia otras comunidades autónomas y la sanidad privada pese a que el sistema público sufre déficit de personal. Los sindicatos esperan que el SAS "no cometa otra vez el mismo error" y retenga a esos trabajadores.