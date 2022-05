El SAS renueva hasta fin de año casi 3.000 contratos en Málaga de todas las categorías

Esta vez no ha habido hachazo en las contrataciones, como ocurrió a finales de octubre pasado. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha renovado casi 3.000 contratos de todas las categorías en la provincia hasta fin de año. Los sindicatos aplauden esta decisión, pero exigen que esas plazas se consoliden ya que son "estructurales"; muchas de ellas destinadas a cubrir a profesionales que se han jubilado.

Los contratos vencían el 30 de abril. A diferencia de lo que ocurrió a finales de octubre de 2021 -cuando según las organizaciones sindicales el SAS "dejó escapar" a unos 1.500 trabajadores de la sanidad pública malagueña-, ahora ha contratado prácticamente a la totalidad de aquellos cuya relación laboral vencía hace unos días. Según fuentes sindicales, se han ofertado casi todos, aunque algunos no se han podido cubrir por la falta de profesionales disponibles.

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF protagonizaron movilizaciones durante varias semanas desde noviembre pasado para que el SAS rescatara a esos alrededor de 1.500 contratados. Pero no tuvieron éxito. Se produjo entonces una fuga de profesionales a otras comunidades autónomas y a la sanidad privada que complicó luego la contratación a la Administración sanitaria andaluza que no encontraba sanitarios disponibles. Entre los enfermeros, por ejemplo, unos 600 de toda la comunidad autónoma fueron fichados por el Instituto Catalán de Salud. Con aquella experiencia, sindicatos y profesionales advertían al SAS que no cometiera dos veces el mismo error; máxime cuando las plantillas son deficitarias y hay una pandemia que aún no se ha acabado.

Esta vez, la Administración ha optado por la renovación. Para el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez, "es una buena noticia, pero una buena noticia temporal porque cuando llegue el 1 de enero de 2023 estaremos en la misma situación". De ahí que exigiera que ese incremento "sea estructural", habida cuenta que los puestos que cubren lo son. Para Sánchez es imprescindible que se conviertan en plantilla estructural "para paliar el déficit que venimos arrastrando".

El SAS ha renovado los contratos hasta el 31 de diciembre próximo. Habitualmente lo hace por seis meses y esta vez el periodo es algo más largo. "Pero seguimos con la misma precariedad y esos trabajadores siguen con la incertidumbre de si cuando llegue esa fecha le renovarán o no", lamentó el portavoz de la Federación de Sanidad de CCOO en Andalucía, Rafael González. Según el representante de Comisiones Obreras, muchas de las plazas son estructurales ya que son por jubilaciones que se han producido por lo que demandó que se consoliden para que los profesionales tengan estabilidad. "Porque llevan años encadenando contratos", advirtió.