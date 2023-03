Salado pide al Gobierno que paralice el concurso para privatizar la torre de control del aeropuerto de Málaga

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha pedido este viernes al Gobierno de España que paralice su propuesta de concurso para privatizar el servicio que se presta en la torre de control del aeropuerto de Málaga.

En respuesta a preguntas de los periodistas en el acto de presentación de las iniciativas de Turismo Costa del Sol en la ITB de Berlín, Salado ha dicho que "según los datos e información que tenemos, esta propuesta del Gobierno solo beneficia a la posible empresa ganadora de este concurso".

"Como no beneficia a la principal industria turística, no beneficia a la bajada de tasas, no beneficia a la seguridad, no beneficia al clima laboral... ¿qué interés hay en privatizar este servicio cuando está funcionando perfectamente?", ha cuestionado el presidente de la Diputación malagueña.

Salado ha señalado que la privatización del servicio podría generar "incertidumbre, conflictividad laboral e incluso --si hay un cambio de operarios y trabajadores-- a la seguridad del aeropuerto en un momento clave porque está creciendo en número de vuelos".

"Como no entiendo a quien beneficia, yo le pediría al Gobierno de España que, evidentemente, paralizara este concurso" ha concluido Salado.

Privatización de la torre de control del aeropuerto de Málaga

Según anunció el Ministerio de Transportes, el objetivo de esta decisión es mejorar la competitividad del transporte aéreo en España, "con niveles máximos de calidad y seguridad, de forma que contribuya a un menor precio de los billetes aéreos y a una mayor puntualidad".

De esta manera, una orden ministerial permitirá que Aena pueda optar entre diversos proveedores, "siempre con los máximos niveles de seguridad pero con tarifas más reducidas", lo que contribuiria, según el Ministerio, a una reducción de los costes operativos del transporte aéreo.

Según explica el Ministerio de Transportes, la seguridad está plenamente garantizada porque las nuevas empresas que presten este servicio estarán certificadas, según los requisitos establecidos en los Reglamentos europeos y que han sido recogidos en el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea, aprobado el 23 de julio.

Es decir, sólo podrán prestar el servicio de control de torre las empresas que estén certificadas por la Agencia de Seguridad Española u otro supervisor de la Unión Europea.