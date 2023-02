La hostelería se "adapta" a la subida de los costes con un cliente que "no falta"

El sector de la hostelería sigue buscando las mejores formas de crecer, potenciando siempre el talento de todos aquellos que trabajan en este campo. A pesar de que la subida de los precios le ha afectado, ya que los gastos no han hecho más que crecer, siguen queriendo invertir en digitalización, internacionalización y en talento para atraer a más turistas y clientes. Ahora el Salón H&T se organiza de nuevo para buscar cómo el sector puede seguir innovando, potenciar las oportunidades de negocio, siempre apostando por la creatividad y el talento.

Para lograr estos objetivos se vuelve a celebrar el Salón de Innovación en Hostelería H&T en Málaga. Durante tres días, desde este lunes hasta el miércoles, el Palacio de Ferias y Congresos de la capital malagueña va a ser el centro del sector hostelero y turístico español y a la vez el mayor foro andaluz en gastronomía y hostelería. En esta 25 edición están presentes unas 380 empresas y en estos tres días habrá ponencias, talleres y actividades en las que participarán más de 70 profesionales que darán a conocer las principales técnicas culinarias y mostrarán las últimas tendencias en innovación, digitalización y estrategias empresariales. De igual forma, esperan recibir a más de 10.000 profesionales estos días.

José Luque, el presidente del comité organizador y de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), ha asegurado que este año es la edición más multitudinaria hasta la fecha porque cuentan “con más de con más de 25.000 metros cuadrados de exposición y tres pabellones repletos de stand con empresas participantes”. La asistencia al Salón H&T este año, que según Luque es una de las principales citas del Canal Horeca y de la industria turística de España, ha crecido un 50% con respecto a la relación anterior.

Empresas como Carranza, Cryma, Unox, o Tork se encuentran estos días en el pabellón 1, donde se encuentra el escenario central del evento y se llevarán a cabo diversas las ponencias, entre las que ya ha tenido lugar la de chef Alberto Chicote. Miguel Ángel Carranza es el propietario de la empresa en la que llevan dedicándose 95 años al equipamiento integral de hostelería, diseñando las distribuciones de maquinaria y también el equipamiento de sala y menaje de cocina. Ahora, llegan al Salón H&T después de varios años sin acudir para afianzar la relación con antiguos clientes y captar nuevos.

En este sentido, en otro de los pabellones se pueden ver empresas y degustar productos de Segovia, Burgos, Badajoz, Granada o Sevilla. Eso sí, el que más público ha recibido en esta primera jornada es el de Sabor a Málaga, con 28 productos locales. Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, ha asegurado que esta feria es una forma de permitir que Málaga muestre el talento que hay en toda la provincia. En cuanto al sector turístico ha insistido que 2022 ha sido un año muy positivo porque se han ingresado 2.600 millones de euros trayendo menos turistas, pero con un mayor nivel adquisitivo.

Por su parte, Rosana Morillo, secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de España, ha señalado que el Salón H&T “pone en manifiesto la importancia que tiene este sector en la economía del país”, destacando que están apostando por seguir creciendo e innovando, pero siendo más sostenibles. Durante su discurso, Morillo ha asegurado que “la marca España no existiría sin la alta calidad de la gastronomía” y también que “la hostelería es una actividad más dentro del mundo turístico, no una actividad complementaria”. Por ello y para que estos sectores sigan innovando ha animado a los asistentes a que presenten sus proyectos para la tercera convocatoria de los Fondos Next Generation.

En este sentido, Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga ha destacado que “esta feria es un buen ejemplo de la colaboración público y privada permanente”. También ha insistido en que la razón por la que esto sucede es gracias al avance tecnológico que permite a los sectores implicados ser “más útiles, más sostenibles y a ofrecer una mayor calidad de servicio”.

El primer 'hub' turístico y tecnológico de Andalucía

El deseo por seguir creciendo, por innovar y por ofrecer los mejores productos y servicios están presentes en cada uno de los stand del Salón H&T. Esto es algo que no ha pasado por alto el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que ha anunciado que se va a poner en marcha el primer ‘hub’ Turístico de Andalucía. En este se incorporan empresas tecnológicas, turísticas, de gestión de datos e incluso marketing. Esto quiere decir, según Bernal, que en el ‘hub’ estarán presentes “todas las herramientas que las empresas turísticas y las instituciones debemos manejar para crear un modelo de negocio y turismo diferente al que tenemos, mucho más sostenible, más basado en la innovación y en la gestión de los datos”.

Una apuesta por la innovación y la cogobernanza público y privada en la que hasta el momento participan 16 empresas, de las cuales 12 están presentes en este salón. Además, también buscan trabajar para conseguir incorporar la gestión de datos en todas las disciplinas turísticas. Este ‘hub’ nace de Andalucía Lab, la cual se va a transformar en una comunidad que está interesada por la innovación, pero también en crear un modelo de gestión más cualificado y eficiente. De igual forma, el consejero de Turismo ha asegurado que tienen la intención de duplicar la inversión actual de Andalucía Lab para crear este ‘hub’ turístico y tecnológico. Esto quiere decir que contará con unos 30 millones de euros de presupuesto.