Salud lleva a la Fiscalía a la responsable del cribado neonatal en Andalucía oriental

La Administración sanitaria ha confirmado que hace ya varias semanas denunció ante la Fiscalía presuntas "irregularidades" cometidas supuestamente por la profesional que hasta octubre pasado estaba a cargo del cribado neonatal de Andalucía oriental, Raquel Yahyaoui, por si fueran constitutivas de delitos. Yahyaoui fue apartada entonces de esas funciones en el área de Metabolopatías del Hospital Regional y trasladada al Laboratorio de Urgencias del Materno. Oficialmente, la Consejería de Salud indicó la semana pasada que el traslado fue por "cambios organizativos" y de "reestructuración del equipo". Pero fuentes de la Administración sanitaria señalan que se debió a esas presuntas anomalías detectadas por el hospital y comunicadas por éste a la Fiscalía, tras la correspondiente instrucción en ese sentido desde Sevilla.

Salud no concreta cuáles son esas supuestas irregularidades. No obstante, fuentes de la Administración consultadas por Málaga Hoy indican que "es un tema asistencial". Concretamente, no haber recomendado un tratamiento a un paciente, cuyas consecuencias fueron graves. La Fiscalía confirmó que estudia los hechos, como es el procedimiento siempre que se recibe una denuncia. Por su parte, fuentes del Gobierno andaluz señalaron que tiene abierto "un expediente información reservada para ver si ha actuado en base a los protocolos".

Yahyaoui es una especialista con una larga y reconocida trayectoria tanto en asistencia como en investigación. En declaraciones a Málaga Hoy aseguró no tener notificación ni del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ni de la Fiscalía sobre denuncia o investigación alguna. "No sé quién me está acusando, ni de qué. Se me acusa de cosas graves y no sé cuál es la fuente", afirmó. La facultativa sostiene que lo único que se le ha comunicado -a través de una carta del 3 de febrero pasado- es que su cambio obedecía a "razones asistenciales". Según ese documento, la decisión de su traslado son "circunstancias organizativas" porque en el Laboratorio de Urgencias hay un sólo facultativo lo que "supone un riesgo para la adecuada prestación del servicio principalmente en caso de vacaciones, bajas médicas prolongadas, etcétera". Este texto no hace ninguna mención a presuntas irregularidades o a la denuncia a Fiscalía. La especialista no descarta "las medidas oportunas, probablemente legales" ante acusaciones que dice no entender.

Su abogado, Ceferino Sánchez, indicó que ha remitido un escrito al Ministerio público para que le informe de la investigación y recordó que el hospital justificó el cambio de puesto de trabajo en "necesidades organizativas". Por ello, manifestó la "indignación" frente a los "rumores" sobre Yahyaoui que le causan un perjuicio profesional. "De momento, seguimos sin respuesta de la Fiscalía", añadió.

Tanto compañeros como asociaciones de pacientes defienden la valía de esta especialista. "Es una gran investigadora y una excelente profesional, con mucho prestigio", aseguró una destacada fuente del hospital. La semana pasada, cuatro asociaciones de pacientes con enfermedades raras salieron a la luz pública para denunciar el "cese sin motivación oficial y sin relevo" de Yahyaoui, cuya restitución exigieron con carácter urgente. Estas organizaciones entienden que su "cese" pone en riesgo la salud de los recién nacidos -porque la prueba del talón permite atajar de forma precoz enfermedades metabólicas graves- así como el seguimiento de los niños ya diagnosticados. Las asociaciones Más Visibles, Indepf, Aspyo Metabolics y Acmeim pidieron además la reincorporación de la profesional a su puesto.

La representante de la Asociación de Fenilcetonuria y otros Trastornos Metabólicos de Andalucía (Aspyo), Lidia Maljarenko, aseguró que desde su traslado hay "más demoras y dejadez asistencial" en el área en la que trabajaba hasta octubre. "Queremos que ella vuelva. No entramos en el asunto de la Fiscalía, pero reclamamos celeridad y calidad asistencial para nuestros hijos", argumentó. Las asociaciones se plantean incluso movilizaciones por los retrasos que, denuncian, se están produciendo desde que dejó el área de Metabolopatías.

Por su parte, la Consejería de Salud reiteró que el porcentaje de pruebas realizadas en ese ámbito asistencial "se mantiene en el 100%, fruto de la organización y del trabajo en equipo de profesionales con años de experiencia, en los que la dirección del centro confía". Además, insistió en que "los cambios organizativos o la reestructuración del equipo no suponen un detrimento de la calidad del servicio prestado por el conjunto de un grupo de profesionales de consolidada experiencia".