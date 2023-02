Asociaciones de pacientes urgen a la restitución de la responsable de la prueba del talón en Andalucía oriental

Cuatro asociaciones de pacientes con enfermedades raras han salido a la luz pública para denunciar el "cese sin motivación oficial y sin relevo" de la responsable del cribado neonatal en Andalucía oriental, una especialista del Hospital Regional de Málaga cuya restitución exigen con carácter urgente. Estas organizaciones entienden que el "cese" de Raquel Yahyaoui pone en riesgo la salud de los recién nacidos -porque la prueba del talón permite atajar de forma precoz enfermedades metabólicas graves- así como el seguimiento de los niños ya diagnosticados. Las asociaciones piden la reincorporación a su puesto de la "responsable" del Laboratorio de Metabolopatías. Además, casi un centenar de profesionales de Pediatría, Endocrinología y Metabolopatías del hospital han firmado escritos de apoyo a la facultativa.

En cambio, el centro sanitario indicó que el cribado neonatal se mantiene al 100% y que "la reestructuración del equipo" del Laboratorio, que funciona en el Materno, "no ha supuesto detrimento de la calidad del servicio". Por otra parte, fuentes sanitarias aseguraron que no ha habido cese -como sostienen las asociaciones- porque la profesional "no tenía nombramiento". Estas mismas fuentes rechazaron que esté en peligro la continuidad de la Unidad, como temen algunos profesionales que indican que podría llevarse a Granada.

El relevo de Yahyaoui se produjo en octubre pasado. Las organizaciones solicitaron a la Consejería de Salud que diera marcha atrás. Pero como "no ha habido respuesta ni ningún cambio en la situación", este lunes las asociaciones de enfermedades raras Más Visibles, Indepf, Aspyo Metabolics y Acmeim emitieron un comunicado en el que califican la decisión de "incomprensible, negligente y temeraria". Porque entienden que "pone en riesgo vital y de sufrir secuelas irreversibles a los recién nacidos de Andalucía oriental que puedan estar afectados por cualquiera de estas patologías y no sean adecuadamente diagnosticadas". Además, hacen extensible ese supuesto riesgo a "los pacientes diagnosticados ya que necesitan la mejor atención posible para seguir siendo estudiados y poder tener el mejor de los seguimientos". Recuerdan que el manejo de estas técnicas diagnósticas "requiere una formación previa y dedicación que no se puede adquirir en unos meses" y que la profesional "cesada" es un referente a nivel nacional e internacional. A finales del año pasado, Yahyaoui fue reubicada en otras funciones en el Laboratorio y actualmente está de baja.

Las cuatro asociaciones apuntan en su comunicado que su experiencia como "responsable" del Laboratorio de Metabolopatías desde 2010, "avalada por su trayectoria profesional, innumerables publicaciones y una media de más de 30.000 muestras de recién nacidos procesadas anualmente no se ha valorado adecuadamente a la hora de tomar esta decisión temeraria que pone no solo en riesgo, la vida de los recién nacidos sino que pone en riesgo el seguimiento clínico de los pacientes diagnosticados actualmente y que tienen que hacer seguimiento en la unidad de referencia". Además, insisten en que el cribado neonatal no es una cuestión de técnica exclusivamente, sino que además exige unos conocimientos muy precisos para interpretar los resultados y dar soporte al clínico para obtener un diagnóstico precoz previniendo la morbilidad y las discapacidades asociadas a estas patologías".

El hospital explicó el relevo como "cambios organizativos" y "reestructuración del equipo" y aseguró que "no han supuesto un detrimento de la calidad del servicio prestado por el conjunto de un grupo de profesionales de consolidada experiencia". Además, insistió en que el porcentaje de pruebas realizadas "se mantiene en el 100%, fruto de la organización y del trabajo en equipo de profesionales con años de experiencia, en los que la dirección confía y a los que agradece su labor diaria". El centro sanitario indicó que el cribado neonatal de Andalucía Oriental, que se realiza en el laboratorio del Hospital Regional, se lleva a cabo "por un equipo coordinado y cohesionado de profesionales formados, con la cualificación necesaria y que vienen realizando esta labor desde hace años". Incluso insiste en que en los últimos meses, se ha incrementado la plantilla dedicada a este área "con la que el centro está especialmente comprometido".