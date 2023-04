Salud detecta un caso de escarlatina en un colegio de Málaga capital y avisa a los padres

Salud ha detectado un caso de escarlatina en un colegio de Málaga y ha extremado la vigilancia para evitar su contagio. Además, ha puesto en alerta a los padres para que, ante los síntomas de la enfermedad, acudan a un pediatra. Estos especialistas aclaran que no hay motivo de alarma porque afortunadamente es una patología infectocontagiosa que se cura con antibióticos, pero hacen mucho hincapié en que debe consultarse a un facultativo para su tratamiento en caso de que el niño presente fiebre, placas en la garganta y sarpullido.

Los padres del colegio -un centro concertado de la capital- recibieron la información este martes a través de la aplicación iPasen, una herramienta de comunicación oficial de la Administración educativa a los progenitores. "Por protocolo se nos aconseja informar a los padres y madres para que vigilen la aparición de algún síntoma y [si lo hubiera] consulten con su pediatra", indica la notificación. La Delegación de Salud confirmó que se trata de solo un caso. Málaga Hoy ha podido saber que afecta a un menor de la clase de Infantil.

La escarlatina es una infección bacteriana causada por el estreptococo del grupo A. Ocasiona infecciones de garganta muy comunes, pero cursa con un exantema (sarpullido) característico que aparece entre las 12 y las 48 horas de la fiebre. Es una enfermedad que se da con más frecuencia entre los niños de 5 a 15 años y contra la que no hay vacuna. La infección se transmite por las gotitas de la tos o de los estornudos de una persona contagiada. Suele ser más habitual en los meses de invierno y primavera.

"La escarlatina es bastante habitual. Los padres no deben alarmarse. Antiguamente, sin antibióticos, como muchas otras enfermedades, era grave, pero ahora tenemos los antibióticos", aclaró la secretaria científica de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP), Leticia Martínez. No obstante, sí remarcó que es importante acudir al pediatra si el niño tiene fiebre, placas en la garganta y manchas en la piel.

La Consejería de Salud no pudo precisar cuántos casos de escarlatina se diagnostican en la provincia al año dado que no es una enfermedad de declaración obligatoria. No obstante, informó que "es una enfermedad bastante común" que no requiere de "ninguna actuación" por parte de la Administración sanitaria, más allá de la alerta a los padres por parte del centro de salud de la zona a través de la aplicación Ipasen para que acudan de inmediato al pediatra en caso de que su hijo presente los síntomas de la patología.

"Los padres se asustan, pero no es raro que se produzcan estos casos. Hay épocas en las que hay más y otras en las que se producen menos. En el siglo XIX a los pacientes había que ponerlos en cuarentena. Ahora, afortunadamente, como en muchas otras enfermedades, tenemos los antibióticos para tratarla", añadió Martínez. Por eso insistió en que los padres no deben alarmarse, pero sí estar atentos para que, si el niño contrae la infección se le aplique el tratamiento lo antes posible.