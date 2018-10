Salud se compromete por escrito a mejoras y los sindicatos aplazan la manifestación del martes

Aplazada la manifestación del próximo martes en defensa de la sanidad malagueña. Cinco sindicatos tomaron la decisión este viernes luego de que la Delegación de Salud se comprometiera por escrito a una serie de mejoras. Después de tantos incumplimientos, CCOO, UGT, Sindicato Médico, Sindicato de Enfermería y CSIF no se fían y exigieron que los compromisos se recogieran en un acta.

Salud reitera que licitará la redacción del proyecto del nuevo Regional antes de fin de año, que la obra comenzará en 2019 y que tan pronto como se abra este nuevo hospital, se iniciará la remodelación del actual Carlos Haya para dedicarlo a pacientes crónicos.

Otro compromiso es destinar 12 millones a rescatar la concesión de la ampliación del Costa del Sol, para poder sacarla de nuevo a concurso y que se retome en torno a marzo del año que viene. La Delegación también puso sobre el papel que ya se ha licitado la obra para completar la parte que está sin uso del Hospital de Benalmádena y que dos o tres semanas después de que se recepcione el del Guadalhorce –pendiente de que Endesa concluya el tendido eléctrico definitivo– este centro funcionará al 100%. En la zona este de Málaga capital, la Delegación se compromete a ampliar el centro de salud de El Palo –en función de las posibilidades técnicas del espacio– con un área de especialidades que tendrá consultas externas, urgencias y pruebas diagnósticas. En el acta, la Delegación también se compromete a seguir incrementando la plantilla de la sanidad malagueña.

Los sindicatos mostraron su satisfacción por los compromisos y avanzaron que presentarán el documento a los partidos políticos para que se comprometan en su cumplimiento si en las próximas elecciones llegan al gobierno autonómico. Los representantes de las organizaciones aclararon sin embargo que aplazan, pero no desconvocan la manifestación.

El secretario de Sanidad de CCOO, Rafael González, se mostró satisfecho por tras la reunión mantenida este viernes en la Delegación. "Ha sido bastante positivo. Nos han dado plazo, fechas y actuaciones. Parece que hay un cambio. Pero como no nos fiamos, hemos exigido un acta", dijo. Juan Miguel Contioso, de UGT, opinó que era "un primer paso, una declaración de intenciones", pero con un gobierno autonómico interino, aclaró que exigirán por escrito a todos los partidos que se comprometan con las actuaciones recogidas en el acta. "Aplazamos, pero no desconovocamos", aclaró el representante del Sindicato Médico, Carlos Camacho. "Parece que hay buena disposición para poner la sanidad malagueña por lo menos en la media andaluza", dijo. Juan José Sánchez, secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), sostuvo: "Tenemos expectativas con un poco más de fundamento, se está produciendo la recuperación de las plantillas en atención primaria. Son tantos años de promesas que no se han cumplido que estamos a la expectativa, pero con un poco más de esperanza", manifestó. Dolores Oliva, de CSIF, opinó en la misma línea: "Valoramos las buenas intenciones, pero seguimos a la expectativa de que se cumplan los compromisos en plantillas e infraestructuras"

En la reunión, por la Administración, participaron la delegada, Ana Isabel González; el secretario general, Juan Monedero; y el gerente del Hospital Regional, Emiliano Nuevo.