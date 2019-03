Salud destinará “una de sus primeras partidas” al proyecto del nuevo hospital

El nuevo delegado de Salud despeja los temores de que el cambio de Gobierno autonómico deje a Málaga sin el demandado hospital. Carlos Bautista aseguró este lunes que “una de las primeras partidas” del presupuesto andaluz será para la licitación del proyecto del nuevo Regional, que estimó “entre 15 y 16 millones de euros”.

El delegado precisó además que será “en base al estudio del grupo de expertos” que durante un año y medio y con la participación de más de 300 profesionales diseñaron el plan funcional. Bautista no concretó si la ubicación será en el aparcamiento del Civil –por la que apuesta el Ayuntamiento– o en la parte posterior del Materno –como proponía el grupo liderado por José Luis García de Arboleya–. Pero insistió: “Los técnicos, el Ayuntamiento y el propietario del terreno, que es la Diputación, seguro que se van a poner de acuerdo y seguro que va a haber hospital”. Esta infraestructura es una demanda de la sociedad malagueña que arrastra desde hace más de una década.

Tras hacer hincapié en que la nueva Administración afrontará el proyecto, arremetió contra la anterior gestión socialista de la Junta de Andalucía. “Le va a doler mucho al PSOE porque el hospital se va a hacer. Lo que no han hecho ellos en 16 años de mentiras, lo hará el nuevo Gobierno. No lo inauguraré yo, pero lo va inaugurar Málaga”, señaló.

En este sentido, hizo algunas precisiones sobre el vídeo que subió a Youtube la semana pasada en el que denunciaba que el proyecto del nuevo hospital era “otro engaño” del Partido Socialista porque no había dejado nada. “Lo que dije en el vídeo, no lo retiro. La Administración socialista andaluza no había hecho nada, salvo engañarnos”, insistió.

"Los redactores del plan funcional lo entregaron a la Consejería y fue a un cajón", dice el delegado

“Me consta que los redactores del plan funcional lo entregaron en tiempo y forma a la Consejería de Salud y fue a un cajón”, aseguró Bautista. Y añadió: “El nuevo Gobierno sí lo va a utilizar, pero no hay nada más allá de ese plan” porque “el PSOE no hizo nada”. El delegado reconoció el “gran trabajo que ha hecho muchísima gente de forma altruista” para la redacción de ese plan funcional que –entre las infraestructuras más importantes– contempla un nuevo Regional, la reconversión de los pabellones A y B del Regional en un hospital de crónicos y un centro de investigación en el Civil.

Bautista precisó que “tres días después” de tomar posesión como delegado hubo una reunión entre el gerente del SAS, Miguel Moreno, y los miembros del grupo de expertos en los que les estos le entregaron la documentación del plan funcional.

En relación a su polémico vídeo que subió a Youtube en el que dibuja un hospital sobre una cuartilla, que luego rompe y que califica como lo único que dejaron los socialistas sobre ese proyecto, comentó: “Esta sociedad nos encorseta en que tiene que hacer un político y que no. Yo no soy un político al uso”.

Bautista era muy activo en las redes sociales con vídeos en los que –como portavoz del colectivo Basta Ya que exigía mejoras en la atención primaria y como médico de familia– fustigaba a la gestión sanitaria de la anterior Administración autonómica. “Llevaba haciendo vídeos dos años y lo que dije en el vídeo es verdad. Tendré que ir con más cuidado para que nadie se sienta aludido”, afirmó el titular de la Delegación de Salud. Pero Bautista repitió que “los únicos que han hecho algo” en los últimos tiempos en relación a la reivindicación ciudadana de un nuevo hospital para Málaga han sido “los que formaron parte del equipo redactor” del plan funcional de esa infraestructura sanitaria ya que, recalcó, “el PSOE no hizo nada”.