El delegado de Salud dice que el nuevo Regional fue “otro engaño” del PSOE

Mediante un vídeo subido a Youtube el pasado miércoles, el delegado de Salud, Carlos Bautista, tacha de “otro engaño más del PSOE” el proyecto del nuevo Hospital Regional. En una cocina y con una copa de vino por delante, el representante autonómico afirma que tras “16 años prometiéndoselo a los malagueños y a los andaluces”, los socialistas no han dejado nada. “Ni siquiera los planos por dentro, ni la distribución. Han dicho que va a tener 800 camas y no sé cuántos quirófanos, pero han dejado esto”, afirma enseñando a la cámara un dibujo de un hospital que previamente había hecho en una cuartilla. Como contraposición sostiene que “nosotros, los del nuevo Gobierno, al que se le exige un hospital corriendo, hemos hecho esto en dos semanas”. Señala un puñado de carpetas con el logo y el color verde típico de la Junta que muestra hacia la cámara.

No desvela en el vídeo qué contienen esos documentos porque aclara que no es su competencia. “Lo tienen que decir mi presidente [Juanma Moreno Bonilla] o mi consejero [Jesús Aguirre]”, afirma. Bautista sopesa y compara las carpetas del nuevo Gobierno andaluz con el folio de los socialistas. A continuación pide “paciencia” porque apenas llevan un par de semanas y, rompiendo la cuartilla que antes había dibujado, manifiesta que “esto que hicieron estos en 16 años era otra forma más de engañaros”. Añade que los nuevos responsables autonómicos “preferimos callarnos, seguir trabajando y no engañaros”. Entonces promete que “ya llegará alguien importante” a explicar todo lo que hará la nueva Administración por los malagueños y los andaluces.

Arboleya lamenta que se menosprecie la labor de 400 profesionales durante un año y medio

Por su parte, el responsable del grupo de expertos que durante año y medio trabajó en el diseño del nuevo Regional, José Luis García de Arboleya, tildó de “patético” el vídeo. El que fuera consejero de Salud durante la gestión socialista (1992-2000) recordó que a mediados del año pasado entregaron a esa Consejería una docena de tomos como esbozo del proyecto. “No era un proyecto arquitectónico, sino un esbozo. Pero eran tomos gorditos, donde se describían las habitaciones, la UVI, los quirófanos, las Urgencias... Lo que le dejó la Administración saliente a la entrante ya no lo sé, pero lo que entregamos nosotros no fue una cuartilla”, manifestó.

Arboleya incluso apuntó que en la reunión que mantuvieron en la Delegación de Salud hace poco más de una semana los miembros del grupo de expertos con el nuevo responsable del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Moreno, y el propio delegado, “el gerente del SAS nos dijo que tenían nuestro informe”. En relación al vídeo subido a Youtube por Bautista, el ex consejero opina: “No sé si los anteriores gestores iban a hacer el nuevo hospital, pero el vídeo no es apropiado; es patético. Una cosa es la crítica política, en lo que no entro, y otra es menospreciar el trabajo de 400 profesionales que han trabajado durante un año y medio, de forma voluntaria”.

Arboleya aclara que ese esbozo incluía no un “tercer hospital” como dice el delegado en el vídeo, sino un nuevo Regional que sería un hospital para pacientes agudos y que según su previsión iría detrás del Materno; un hospital para enfermos subagudos en los pabellones A y B del actual Carlos Haya y un centro de investigación en el Civil.