Salud dice que la pandemia está "bien controlada" en Málaga, pero que no se puede bajar la guardia

La pandemia en la provincia de Málaga está "bien controlada". Es el panorama que confirma el delegado de Salud, Carlos Bautista. No obstante, el representante autonómico insiste en que no se puede bajar la guardia en la lucha contra el Covid. "Ha mejorado la situación, pero no se pueden echar las campanas al vuelo", advirtió este jueves, máxime cuando ahora llega el periodo de otoño e invierno en que se produce el pico de cuadros gripales y afecciones respiratorias. Y recalcó: "Estamos trabajando y los números están mejorando; nunca ha habido tantos profesionales en la sanidad pública".

Según destacó el delegado, "los datos epidemiológicos de Málaga han mejorado" por la "labor magnífica" de los centros de salud y los hospitales. "Esperamos que la presión asistencial en las UCI sea menor", comentó Bautista. A primera hora de este jueves había 180 pacientes ingresados en hospitales de la provincia, de los cuales 23 estaban en Cuidados Intensivos.

El responsable de la Delegación explicó que los centros de salud están realizando un gran trabajo asistencial por las mañanas y concentrando la labor de rastreo sobre todo por las tardes, para lo que los equipos de atención primaria se han reforzado con epidemiólogos, residentes y otros rastreadores.

También recordó que para reducir las listas de espera tanto en atención telefónica como presencial en este nivel asistencial se ha contratado dos nuevos call centers en Andalucía -uno para la zona oriental y otro para la occidental- y se ha habilitado un teléfono móvil por cada centro de salud para la atención de casos sospechosos de coronavirus y de otras patologías que no sean demorables.

Respeto a un audio enviado a finales de agosto por el gerente del Distrito Sanitario Málaga, Enrique Vargas, a profesionales de un centro de salud de la capital en el que les instaba a centrarse en el coronavirus relegando otras patologías, Bautista lo defendió argumentando que se trataba de mensaje lanzado en "tono coloquial". Entonces, Vargas dijo: "Me da igual la demora, la citología, las infiltraciones, la cirugía menor o el dolor de rodillas de la maría de turno" y llamó a los sanitarios a concentrar sus esfuerzos "en el Covid, en las PCR y los rastreos". El delegado lo respaldó destacando que el audio había que colocarlo en el contexto de los "momentos duros" de la pandemia, que era coloquial y que la prueba de que los centros de salud siguen trabajando "más y mejor" es que las urgencias en los hospitales se han reducido a la mitad. Además, insistió en que también los hospitales continúan atendiendo, además del Covid, la patología de siempre. "Se atienden ictus, infartos, hernias... todos los días", apuntó.