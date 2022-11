Sanitarios exigen vigilantes en todos los centros de salud de Málaga ante la "execrable escalada de violencia"

"Medidas contundentes ante la execrable escalada de violencia". Es lo que piden los profesionales de los centros sanitarios que están "hartos" de insultos y agresiones en su puesto de trabajo. Como ejemplo, el último caso en el que, presuntamente, una paciente amenazó de muerte a una facultativa del centro de salud de Portada Alta. "Si te pillo en la calle, te mato", le habría espetado la usuaria a la médico, que está de baja debido al estrés que le ocasionó el incidente.

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) convocó este miércoles una concentración ante ese ambulatorio y exigió que todos los centros de salud tengan vigilantes de seguridad, "como ya cuentan la mayoría de las sedes administrativas del Gobierno central y de la Junta de Andalucía".

Según relató el SMM, la agresión verbal se produjo el viernes pasado. Por motivos que se desconocen, la mujer llegó y comenzó a "insultar y amenazar de muerte" a la facultativa que la atendió. La usuaria ya había protagonizado anteriores episodios de violencia en otros centros de salud de la capital.

Cuando la Policía se personó en el lugar, también amenazó a los agentes, siendo detenida por estos. Tras pasar la noche en el calabozo; como ya informó Málaga Hoy, el sábado fue citada en el juzgado para un juicio rápido. No obstante, la vista se tuvo que aplazar hasta el próximo miércoles 9 de noviembre por problemas informáticos en la sede judicial que impidieron su celebración.

Tanto el Colegio de Médicos como el SMM condenaron los hechos. Este miércoles, los profesionales han protagonizado una concentración ante el centro de salud de Portada Alta para visibilizar las agresiones que sufre el personal en el ámbito sanitario. "Esta execrable escalada de violencia contra la figura del facultativo sigue calando en la sociedad y si no se toman medidas contundentes, tenderá a normalizarse esta situación, en una provincia como la malagueña donde se acumulan los mayores índices de casos de toda Andalucía", recordó el sindicato.

Esta agresión se produjo apenas unos días después de que otro paciente agrediera verbalmente y amenazara a dos sanitarios del centro de salud de Torrox. Los profesionales se personaron en el domicilio del enfermo que sufría una luxación de tobillo. Allí, el usuario comenzó a amenazar a la facultativa. La situación tomó tal cariz que tuvo que acudir la Policía para reducirlo y acompañar a la ambulancia que lo trasladó al Hospital Comarcal de Vélez, donde atacó físicamente a un celador.

El año pasado se registraron en los centros sanitarios de la provincia de Málaga, entre todas las categorías, 187 agresiones. De ellas, 26 fueron a médicos. Pero de esta cifra, sólo 10 facultativos pusieron una denuncia, según la información que facilitó la institución en una rueda de prensa el pasado mes de marzo con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario. Es decir, que casi el 62% de los médicos atacados física o verbalmente no denunciaron. Miedo, vergüenza, tristeza e incluso la reticencia a afrontar los trámites que supone una denuncia llevan a casi dos tercios de los facultativos a no interponerla nunca. Los facultativos recuerdan que no son los responsables de las listas de espera, de que un medicamento no se pueda recetar porque no está financiado o del retraso en las derivaciones al especialista. Insisten en que son los que dan la cara, pero no los responsables.