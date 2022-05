Santiago Abascal: "Los cambios que queríamos en estos cuatro años para Andalucía se han frustrado"

Santiago Abascal, el líder nacional de Vox, ha asegurado este viernes en Málaga que los cambios que su partido deseaba conseguir durante esta legistalura en Andalucía "se han frustrado", porque los acuerdos con el PP no se han llevado a cabo. A lo que ha añadido que esto ha hecho que se siga contando con "una herencia económica de 40 años de socialismo" .

El presidente de la formación ha asistido a un acto de precampaña en la capital para apoyar a la candidata de su partido a la presidencia de Andalucía, Macarena Olona, y al cabeza de lista por Málaga, Antonio Sevilla. En el mismo, ha criticado a Moreno Bonilla por su negativa a pactar con Vox tras el 19-J, remarcando que si no lo hace "va a tener que repetir elecciones", porque su partido quiere "un cambio de dirección y de rumbo".

Abascal ha manifestado que el trabajo de los populares estos últimos años se ha basado en el "recambio" y ha garantizado que lo que pactaron al inicio de esta legislatura no se ha cumplido porque no se ha hecho nada "para eliminar la inmigración ilegal ni la Ley de Memoria Histórica". Al igual que también ha asegurado que el gobierno de Moreno Bonilla no ha reducido los gastos políticos y que no aspiran a algo que no sea "el recambio de sillones o de personas" entre PP y PSOE. Si llegan a la presidencia de Andalucía, el líder nacional de Vox, ha manifestado que lucharán por un "cambio real en las provincias que se han visto perjudicadas, en el sector primario y en la industria".

Por su parte, Macarena Olona, la candidata a la presidencia de Andalucía por Vox, ha remarcado, que en las elecciones del 19 de junio, su partido sale para ganar y que tienen "opciones reales de asumir la presidencia de Andalucía". Olona ha asegurado que en la Junta de Andalucía se ha hecho "cambio de color político, pero los beneficiados son los mismos". A pesar de no estar de acuerdo con el actual gobierno andaluz y su trabajo realizado en este mandato, la candidata ha apuntado que sí se han producido algunas modificaciones: "por lo pronto un 10% de la red clientelar que puso el PSOE se ha echado, pero aun nos quedan el 90%".

Y el cabeza de lista de Vox por Málaga, Antonio Sevilla, ha insistido que "el PSOE y el PP tienen miedo de que un cambio real llegue a la Junta de Andalucía". Desde Vox, buscan convertir a Andalucía "en motor de impulso de toda España" y quieren "traer a Andalucía un cambio real y no solo un reemplazo", mensaje en el que insistirán durante los debates del 6 y el 13 de junio.