Santiago Mera, el cirujano malagueño que ha corrido los 6 grandes maratones

I Carrera Nocturna Solidaria Banco Mediolanum a favor de la Fundación Olivares

A sus 54 años, el cirujano malagueño Santiago Mera ha logrado completar los seis grandes maratones del mundo, una gesta que estuvo a punto de truncar la pandemia, pero que ha culminado este pasado fin de semana tras recorrer en 4 horas y 40 minutos los 42,195 kilómetros de la prueba de Londres.

Mera, que compagina su labor como cirujano general y digestivo en el Hospital Vithas Málaga con su responsabilidad como jefe de coloproctología en el Hospital Regional, corrió en 2016 su primer maratón, el de Nueva York, y se propuso entonces completar los conocidos como 'Abbot World Marathon Majors', circuito que comprende las seis grandes carreras de este tipo del mundo, entre las que figuran también Tokio, Boston, Londres, Berlín y Chicago.

En una entrevista con Efe, el doctor recuerda la prueba neoyorkina como "la más mítica y glamurosa" de todas, pero también la que tiene un recorrido más exigente y la salida más bonita, con el 'skyline' de la ciudad como telón de fondo.

En 2017 participó en el Maratón de Berlín, el "más soso emocionalmente", aunque con la meta más bella: la puerta de Brandeburgo.

Trayectoria Es el primer médico malagueño que forma parte del selecto club de corredores que han logrado finalizar estos seis maratones

Después vino Boston (2018), la carrera "más épica" y emotiva, puesto que unos años antes se habían producido los atentados que acabaron con la vida de tres personas.

"Fue en la que me sentí más orgullo, pues salimos a cero grados, con vientos huracanados y lluvias torrenciales, pero la acabé", explica Mera, que recuerda que esta fue su carrera más lenta, pues tardó en completarla más de cinco horas.

Una carrera en Tokio

Al año siguiente corrió en Tokio, la prueba "más diferente", que cubrió con su mejor tiempo, 4 horas, 17 minutos y 31 segundos, y en 2019 fue el turno de Chicago, una competición que fue especial, puesto que siete semanas antes se había lesionado y no había podido entrenar. Pese a todo, la corrió y llegó a la línea de meta, los últimos kilómetros caminando.

Su intención era correr en 2020 en Londres para completar el circuito, pero llegó la pandemia de covid-19 y sus planes se trastocaron.

"Uno ya tiene una edad y estar parado durante casi tres años ha supuesto un nuevo ejercicio de superación", afirma el cirujano, que finalmente ha participado este pasado domingo, 23 de abril, en el Maratón de Londres, con el que cumple una de sus mayores ilusiones.

Santiago Mera es el primer médico malagueño que completa estos seis 'Abbot World Marathon Majors' y entra a formar parte del selecto club de corredores que han logrado finalizar estos seis maratones: unos 7.500 en todo el mundo, 313 de ellos españoles, según datos de 2022.

Asegura el médico que el de Londres es su última carrera de 42 kilómetros y que a partir de ahora se dedicará a otros deportes como el triatlón o los medios maratones. "Seguiré haciendo deporte, porque es algo que siempre he hecho, me llena y me da salud física y mental", comenta.

Su próximo reto: completar el Circuito Superhalfs de medio maratón, que se organiza en las ciudades de Valencia, Lisboa, Cardiff, Copenhagen y Praga.

Para ello seguirá entrenando duro, combinando el atletismo, las pesas o el ciclismo, y arañando tiempo de donde no lo hay para cumplir su próximo reto deportivo y personal.