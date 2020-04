El secretario de Satse, sobre las mascarillas para combatir el coronavirus en Málaga: “Los chinos nos engañan como a españoles”

Engañar como a un chino significa en lenguaje coloquial que a alguien lo han timado con facilidad. Ironizando con esta frase, el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez, dice que “con las mascarillas, los chinos dirán que nos engañan como a españoles”.

Los profesionales de los centros sanitarios llevan muchas semanas angustiados por este material. Primero, en el pico de la pandemia, hace cerca de un mes, era por su escasez. Ahora, por la eficacia a la hora de protegerlos. La semana pasada se retiraron las mascarillas Garry Galaxy de envoltorio verde porque eran defectuosas. Se estima que unos 4.000 profesionales las utilizaron durante unas dos semanas.

Este miércoles saltó una nueva polémica, con las KN95, por incongruencias con el etiquetado. De manera preventiva, el Clínico y el Regional, donde llevaban un par de días usándose en sustitución de las Garry Galaxy defectuosas, las inmovilizaron a esperas de que el Centro Nacional de Medios de Protección, en Sevilla, determine si protegen o no.

Quejas de profesionales, sindicatos y colegios profesionales por la situación

Los Colegios de Enfermería, de Médicos, Satse, UGT, CSIF y Sindicato Médico, entre otras organizaciones, han levantado la voz en estos días para denunciar la situación.

Desde Satse se advertía de mascarillas adquiridas en China que no se corresponden con el etiquetado o en el que éste está en ese idioma. “No es de recibo que, sin estar testadas en origen o a la llegada, se distribuyan entre los profesionales. El material se debe comprobar antes de repartirlo”, demandaba el secretario provincial de Satse. Y sostenía que aunque al final las KN95 fueran válidas, los trabajadores que las han usado han sufrido un gran estrés porque durante un tiempo no saben si han empleado un material que no los ha protegido.

El Hospital Regional aclaró que la inmovilización fue preventiva y por prudencia. E indicaba que esa decisión demostraba que “el sistema trazabilidad de las mascarillas y de otro material funciona” y que se puso la situación en conocimiento de los sindicatos para su participación en la prevención.

Entre tanto, los centros han empezado a hacer las pruebas a los profesionales que utilizaron las anteriores –las Garry Galaxy– en las que ya se ha demostrado de forma fehaciente que son defectuosas. El Sindicato Médico ha denunciado este incidente a la Inspección de Trabajo. Su responsable provincial, Antonio Martín, en declaraciones a la Cadena Ser explicó “la angustia” de los profesionales que las han utilizado “sin estar protegidos” porque su capacidad de filtrado no era la adecuada. UGT y CSIF también llevaron el asunto ante la autoridad laboral.

Incluso el Colegio de Médicos de Málaga avanzó este jueves que presentará un escrito a la Inspección de Trabajo advirtiendo del “incumplimiento” en materia de prevención de riesgos laborales “por parte de las administraciones sanitarias”, debido a que a los profesionales “se les sigue sin dotar de material suficiente”. Incluso, en muchos casos, el material que ha llegado ha sido defectuoso, tanto mascarillas como test adquiridos por el Ministerio de Sanidad. Y según la entidad colegial, siguen faltando equipos de protección individual (EPI), mascarillas, pantallas, gafas y test así como mascarillas para toda la población.

El material de protección se convierte en un elemento más de disputa política según qué administración lo haya suministrado. Pero los profesionales, así como los sindicatos y las instituciones colegiales que los representan exigen que los elementos de protección que se les proporciona, garanticen su seguridad sin ninguna duda.