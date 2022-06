La Selectividad arranca en Málaga este martes con casi 8.700 alumnos

Más información Documento: Consulta aquí qué sede de selectividad le corresponde

Un total de 8.690 alumnos de segundo de Bachillerato y grados superiores de Formación profesional, que hayan aprobado todo el curso, se presentarán este martes a la Prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PevAU), la antigua Selectividad. Para esta prueba se han inscrito 365 estudiantes más que en la edición pasada.

Los exámenes se realizarán durante tres días (14, 15 y 16 de junio). Este martes se efectuarán las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España y Lengua Extranjera. El miércoles se celebrarán los exámenes de Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas II, Griego II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Física e Historia de la Filosofía. El último día se celebrarán las pruebas de Dibujo Técnico II, Cultura Audiovisual II, Biología, segunda Lengua Extranjera, Diseño, Geografía, Química, Artes Escénicas, Economía de la Empresa, Geología e Historia del Arte.

Formato Covid

Al igual que en los exámenes de 2020 y 2021, este año el formato de examen será similar al que se adoptó durante la pandemia. Aun así, no se tendrán que mantener las medidas de higiene y seguridad de los otros años, por lo que no habrá distanciamiento de 1,5 metros, el aforó será completo y la mascarilla no será obligatoria.

La Selectividad mantiene la estructura que se adecuó en el primer año de pandemia cuando la irrupción de esta provocó que parte de los alumnos no hubieran recibido toda la materia y que la enseñanza se hubiera efectuado de forma online sin precedente. El Ministerio de Educación optó por plantear un examen en el que se podrían escoger entre varias preguntas y así asegurar que el alumno tuviera opción a examinarse de la materia que hubiera recibido durante el curso, ya que los docentes no tienen la obligación de explicar el contenido siguiendo un orden determinado.

Hasta ese año, para cada asignatura se ofrecían dos formatos de examen entre los que el alumnado podía escoger. Con el modelo actual se plantea un formato único en el que el examinado tendrá que responder, a su elección, a un número de preguntas determinado. Los alumnos se podrán encontrar preguntas abiertas, semiabiertas y preguntas tipo test, siempre y cuando estas últimas no superen el 50% del contenido del examen.

Sedes de la Selectividad en Málaga

Los alumnos estarán distribuidos en 19 sedes en toda la provincia de Málaga. Serán cinco menos que el año pasado, debido a que no se tendrán que seguir las medidas de distanciamiento. Una decena de los edificios donde se celebrará la prueba serán facultades o aularios del Campus de Teatinos de la Universidad de Málaga.

Se han elegido como sedes la Facultad de Medicina, el Complejo de Estudios Sociales y Comercio, la Escuela de Ingenierías Industriales, la Facultad de Derecho, la de Ciencias de la Educación, la de Filosofía y Letras, la de Ciencias de la Comunicación y la de Turismo, las ETSI de Telecomunicaciones e Informática y los Aularios Gerald Brenan y el Severo Ochoa.

Por lo que se refiere a la provincia, en Vélez-Málaga la sede será el Instituto Reyes Católicos. En Benalmádena, el IES Arroyo de la Miel. En Antequera, el IES Pintor José María Fernández. En Marbella, el IES Río Verde. En Fuengirola, el IES Fuengirola. En Estepona, el IES Monterroso. En Ronda, el IES Doctor Rodríguez Delgado. En Cártama, el IES Valle del Azahar. Y, por último, en Torre del Mar, el IES María Zambrano.

Aquí se puede consultar la asignación completa de sedes según el centro donde se han realizado los estudios.

Horarios

Cada día, los alumnos realizarán un máximo de tres exámenes. Para ello, la mañana se dividirá en tres franjas: de 8:30 a 10:00, de 11:00 a 12:30 y la última de 13:30 a 15:00.

El primer día deberán acudir a las sedes a las 7:30, donde se asignará un lugar a cada alumno y será en el mismo sitio donde realice todas las pruebas. Estos deberán llevar el DNI cada día. Si existe incompatibilidad de horarios, las pruebas se efectuarán el jueves por la tarde.

Prueba de Acceso y prueba de Admisión

Del total de aspirantes matriculados este curso en la Universidad de Málaga, 7.247 realizarán las pruebas de Acceso y de Admisión, mientras que el resto (1.443) tan solo optará a los exámenes de Admisión, que son las asignaturas que suben nota para acceder al grado. Estos estudiantes no tienen que acudir el primer día de las pruebas, han aclarado desde la UMA. Todos los exámenes se puntuarán del 1 al 10 con dos decimales.

La prueba de Acceso, conocida como fase general, está compuesta por cuatro exámenes. El primero será de Lengua Castellana y Literatura, el segundo de lengua extranjera, que se podrá elegir entre alemán, inglés, francés, italiano o portugués y el tercer ejercicio será de Historia de España. El último corresponderá con una prueba a elegir por el alumno entre una de las materias troncales de modalidad que son: Fundamentos del Arte II, Latin II, Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. En cada una de las pruebas habrá que sacar más de un 4 para que sea apto. La media de esta fase se multiplicará por 0,4 a la que se le sumará la media de los dos cursos de Bachillerato multiplicado por 0,6. La nota media de bachillerato y la calificación de la fase de acceso pondrán sumar hasta 10 puntos, siempre que la material troncal pondere para la admisión.

La prueba de Admisión sirve para mejorar la nota obtenida en la anterior. Esta es de carácter voluntario y hay que obtener más de un 5 en el examen para que sea válido. Los estudiantes podrán examinarse de hasta 4 materias elegidas entre las siguientes. Por un lado lo podrán hacer de Materias Troncales de Modalidad distintas a las que esté en la fase de acceso y no es necesario que hayan sido cursadas. Es decir, se podrá elegir entre Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales II, Matemáticas II. Materias Troncales de Opción, entre las que se encuentran Artes Escénicas, Cultura Audiovisual II, Biología, Dibujo Técnico II, Economía de la empresa, Geografía, Diseño, Física, Griego II, Geología, Historia del Arte, Química. También se podrán examinar de Historia de la Filosofía y de una segunda lengua extranjera diferente a la que esté en la fase de acceso.

El estudiante multiplicará la nota obtenida en estos exámenes por 0,2, 0,1 o 0,15, según los parámetros de ponderación del ingreso al grado. De esta forma se podrá llegar hasta los 14 puntos calculados con tres cifras decimales exactas, ya que solo podrá tener en cuenta la nota de dos de ellos. Por lo que una vez que los estudiantes visualicen las notas de los exámenes, tendrán que realizar estos cálculos.

Revisión y publicación de las notas

El 23 de junio se enviarán las clasificaciones provisionales a través de un SMS a las 8:00. Una hora después se podrán descargar en el enlace que se incluirá en el mensaje. Desde el día 24 hasta el día 28 se podrá solicitar la revisión de exámenes y el 30 de junio se enviarán las clasificaciones definitivas.

Convocatoria extraordinaria

Los días 12, 13, y 14 de julio se celebrará la convocatoria extraordinaria de la PevAU. Por tercer año, esta convocatoria no se celebra en septiembre y se realiza un mes más tarde de la prueba ordinaria.