La Semana Santa supera las expectativas de los chiringuitos de la Costa del Sol, que rozan el lleno

Las expectativas de los empresarios de playas para esta Semana Santa eran buenas. Pero, la realidad las ha superado con creces. Y es que cientos de turistas han viajado hasta la Costa del Sol buscando las cálidas temperaturas. Muchos malagueños también han aprovechado lo que parece el inicio de verano para darse el primer chapuzón -pese a que el agua aún está fría- y comerse un espejo en el chiringuito a pie de arena.

Así lo ha confirmado a este periódico el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas), Manuel Villafaina, que ha calificado esta Semana Santa de "especial". "Ya el hecho de que no haya llovido es un logro, pero además están haciendo días de auténtico lujo, por lo que ha venido mucho turista de todos sitios", asegura.

Y es que los cielos han permanecido durante toda la semana despejados y las temperaturas cálidas; los vientos también han soplado flojos. Con las condiciones meteorológicas a favor, muchos visitantes se han desplazado hasta la provincia de Málaga para disfrutar del turismo más tradicional de las procesiones y el de sol y playa. Sobre todo, a partir del Jueves Santo -día en el que daba comienzo el puente-.

"Jueves, viernes y hoy sábado casi todos los chiringuitos han alcanzado el lleno", ha señalado Villafaina. Una situación que resulta razonable si se compara con la ocupación hotelera, pues la mayoría de estos alojamientos también han rozado el 100% en algunos puntos de la provincia, tales como la capital o Marbella, indicó el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado.

Aunque Manuel Villafaina aún no maneja cifras y prefiere ser cauto, cree que pueden ser parecidas a las registradas en 2019, año anterior a la pandemia en el que se batieron todos los récords turísticos. Si bien, no descarta que haya incluso una mejoría, ya que "el tiempo este año ha estado mejor".

Durante los años más graves de la Covid-19, que supusieron un golpe sin precedentes para el turismo, muchos de los propietarios de los chiringuitos aprovecharon para iniciar reformas en sus establecimientos, con el fin de modernizarlos. Por ello, estima que en torno a un 15% de ellos no han llegado a tiempo para abrir sus negocios esta Semana Santa.

Una puesta a punto de los chiringuitos que culminará en 2025

Desde 2020, Villafaina calcula que la inversión llevada a cabo en las instalaciones de playa andaluzas ronda los 500 millones de euros. Está previsto que las actuaciones alcancen un desembolso de 1.200 millones de euros, un reto que cree que se completará en menos de dos años.

La mayoría de las reformas pendientes se llevarán a cabo en 2024 porque "casi todos están ya con su permiso de obra". Muchos no han podido acometerlas antes porque no disponían de las autorizaciones municipales para unos trabajos que, como es lógico, no van a acometer en pleno verano, ha apuntado.

La puesta a punto de los chiringuitos abarca desde la instalación de rampas para minusválidos a la incorporación de cristal para aprovechar la luz y el espacio en los meses menos cálidos, así como una apuesta por las nuevas tecnologías.

A los turistas, por ejemplo, les gusta poder consultar la carta en su idioma en su propio teléfono a través de un código QR, ha señalado.

En Andalucía se calcula que hay unas 3.000 concesiones de playas -de ellas un millar son chiringuitos- que emplean en los momentos de mayor afluencia turística a entre 50.000 y 60.000 personas, según los datos de la Federación