El Servicio de Ginecología del Hospital Quirónsalud Málaga organiza una sesión para resolver dudas de pacientes sobre el Covid

Los especialistas en Ginecología del Hospital Quirónsalud Málaga ofrecen una sesión online para sus pacientes titulada Tu cita en el Servicio de Ginecología, ¿para cuándo?, en la que responderán a las principales dudas que sus pacientes, y las mujeres en general, tienen en este contexto epidemiológico Covid-19.

La sesión, gratuita y abierta al público, tendrá lugar este martes 9 de junio a las 18.00 horas a través del canal de YouTube de Quirónsalud, en el enlace youtu.be/xxWwhJvGCjs.

Organizada por los doctores Andrés Carlos López, jefe del servicio, Ignacio Brunel y Rodrigo Orozco y con la participación del equipo al completo, la webinar contará con tiempo para que los participantes puedan exponer y resolver todas sus dudas, según han informado a través de un comunicado.

La sesión comenzará con la intervención de la doctora Jessica Martín sobre Ginecología y COVID-19, quien va a repasar qué nos ha llevado a esta situación y en qué ha repercutido sobre la Ginecología esta pandemia que "ha producido que muchas patologías médicas hayan tenido que demorarse en su diagnóstico y tratamiento por las medidas derivadas del estado de alarma".

Remedios Verdugo e Inmaculada Cordero, enfermeras de Urgencias Ginecológicas, darán respuesta a la duda sobre qué hacer si se encuentra mal y le da miedo ir a Urgencias. De este modo, detallarán las patologías ginecológicas y los síntomas por los que no debe demorarse una visita al hospital. "Actualmente, todos los circuitos de nuestro Hospital cuentan con la seguridad para garantizar que se pueda acudir a urgencias con total tranquilidad", han precisado.

La directora de Enfermería de Quirónsalud Málaga, María Teresa Castelló, también participa para hablar sobre el estado de las consultas de Ginecología durante la pandemia. ¿Es seguro acudir?, ¿en qué va a cambiar mi atención?, ¿debo posponer mis controles habituales?, son algunas de las preguntas que podrían plantearse, a lo que ya contesta que "nos encontramos en plena desescalada y el funcionamiento de nuestras consultas está volviendo a la normalidad poco a poco". "Muchas revisiones, controles o consultas se han demorado por la situación de emergencia, pero es totalmente seguro volver a acudir a la consulta", ha añadido.

Otra duda habitual que resolver es si una paciente con una cirugía ginecológica pendiente debe operarse o esperar a que pase todo. El doctor Ignacio Brunel tratará de mostrar los circuitos establecidos para asegurar que una cirugía pendiente puede realizarse con seguridad.

"Durante estos meses ha disminuido el diagnóstico de patologías como el cáncer de mama y esto no se debe a que existan menos casos, sino a que se han diagnosticado menos al no acudir a consultar sobre posibles lesiones", ha comentado la doctora Laura López, que responderá a si puede pasar algo por no ir al ginecólogo en este tiempo y si se puede ir con tranquilidad.

Asimismo, los doctores José Carlos Vilches y Manuel Lozano, del equipo de Ginecología-Oncológica de Quirónsalud Málaga, se centrarán en el cáncer de origen ginecológico durante la pandemia. Revisarán qué tratamientos son prioritarios y en qué momento, aunque advierten de que "la patología oncológica siempre es prioritaria por su rápida progresión y por su agresividad".

Las pacientes podrán ir planteando preguntas a los especialistas durante sus intervenciones en el chat de la webinar, a las que se dará respuesta al finalizar las breves ponencias.