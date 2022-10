Sexo en la tercera edad: "El principal problema es el analfabetismo sexológico"

La sexualidad en las personas de la tercera edad y los mitos y prejuicios que existen en torno a ésta son el punto de partida de los talleres ‘De eso sí se habla’ que la sexóloga y psicóloga Patricia Hidalgo va a impartir este miércoles y jueves y el próximo 14 de noviembre en La Térmica. Se centra en un colectivo al que considera “silenciado” en el mundo del sexo para hacerles ver que éste es beneficioso para la salud y que pueden disfrutarlo mucho más, a pesar de lo que diga la sociedad.

–El sexo en la tercera edad ¿cómo es en comparación con otras edades?

–Cuando una persona es joven la sexualidad es inmediata. La fantasía es mucho más potente a esta edad, pero cuando la persona empieza a envejecer necesita más de la estimulación como las caricias, los besos, las palabras bonitas. Si se formara en sexualidad desde jóvenes, se sabría que la sexualidad se termina con el último suspiro de vida y no antes. De este modo, las personas disfrutarían más y no tendrían tantas preocupaciones por el desempeño, por fallar o por fingir. Actualmente, en el sexo hay una meta que es lo coital y lo orgásmico y si no se llega a eso, no ha habido sexo y la sexualidad es mucho más.

"Las personas creen que si tienen una disfunción sexual es porque son mayores y no es así"

–Pero para muchas personas de la tercera edad este tema es tabú.

La tercera edad considero que es la más silenciada dentro de lo que es la sexualidad, pero también son las mismas personas las que se silencian. Generalmente, al hablar de sexualidad con personas que son viudas o separadas dicen a esta edad para qué, yo ya soy mayor. El problema empieza en la juventud porque cuando aparece una disfunción sexual a los 25, 30 ó 35 años lo primero que dicen es que ya están en la curva descendente. Esto se debe a que creen que si hay disfunción sexual es porque una persona es mayor y no es así. Hoy en día la sexualidad está tan exigida en lo que es el coito y lo genital que si no se puede cumplir aparece una preocupación y una ansiedad de desempeño y esto causa una serie de situaciones en la que dicen que no es normal que me pase con 20, tendría que pasarme con 60. Y todo se debe al analfabetismo sexológico.

–En este caso, la educación sexual es muy importante

–No hay una ley que abarque la educación sexual integral y si la hay se centra en el miedo al embarazo y al miedo a las enfermedades de transmisión sexual, que está bien, pero la no se enfoca en lo que es el placer. Y justamente en la tercera edad lo que empieza a surgir es más el disfrute y el placer, porque tienen más tiempo y ya no están los hijos en las casas y se puede disfrutar.

–En ese disfrute ¿entrarían los juguetes sexuales?

–Las personas mayores también juegan y compran vibradores porque todo lo que sume para el disfrute de una pareja es bienvenido. Lo que sucede es que no se animan a entrar a los sex shops.

–Los prejuicios y el que dirán les hace no entrar a estos establecimientos.

–Exacto, pero también les influyen los hijos. Hay prejuicios sobre que si la madre está sola cómo se va a enamorar o que el padre se puede morir de un infarto durante el sexo porque también piensan que en la sexualidad se tiene que cumplir una serie de actividad física fuerte.

–¿Cuáles son los mayores miedos de las personas mayores en el sexo?

–El hombre tiene miedo a no funcionar y en las mujeres hay algunos cambios biológicos como, por ejemplo, la falta de lubricación, que no es el caso en todas, porque la realidad es que hay mujeres de 70 años que siguen lubricando.

"La masturbación les ayuda a relajarse y a dormir mejor"

–¿Y la masturbación?

–La masturbación hace muchísimos años estaba mal vista y todo el mundo le tenía miedo. Ahora en el siglo XXI, todavía se transmite y la realidad es la contraria, porque para una persona que está viuda, masturbarse lo que le genera en el cerebro es maravilloso. Les ayuda a relajarse y a dormir mejor porque es una práctica muy íntima. Además, es importante aprender a masturbarse porque cuando se encuentran con una pareja le pueden decir dónde le gusta, dónde no y cómo. Esto es lo que hay que romper, empezar a pensar que la masturbación es saludable y que no importa quien lo quiera hacer porque nadie se puede meter con la sexualidad del otro.

–Al final es conocerse a uno mismo.

–Exacto, porque ¿cómo le digo yo a mi pareja lo que me gusta si yo no me conozco? Esto ayuda a una mejor comunicación en el sexo porque hoy en día la sexualidad se considera también comunicación.

–Entonces, ¿se podría decir que el sexo es bueno para la salud?

–Una de las funciones de la sexualidad es también la de subir el autoestima porque al estar con alguien que te mira con deseo, te lo aumenta y mejora la salud.

–En cuanto a los talleres que va a realizar en Málaga, ¿qué temas abordará?

–En el primero veremos los mitos y prejuicios de la sexualidad y se va a llamar busca tu pareja, donde buscarán lo que es verdad y lo que no en el sexo. Su majestad, el punto G es el segundo taller y vamos a hablar de todos los mitos que hay sobre el punto G y el tercer taller, Susúrrame al oído se va a centrar en los sentidos dentro del sexo y ojalá los jóvenes de 20 años pudieran tener esta formación para conocer otros tipos de sexualidad.