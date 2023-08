Sindicatos denuncian que el cierre de áreas del hospital de Estepona aumentará las listas de espera

Al principios del verano –debido a las vacaciones del personal–, el Hospital de Estepona cerró las áreas de quirófanos, recuperación posquirúrgica, endoscopias y hospitalización de día. Era una medida temporal y la actividad se retomaría en septiembre. Pero, de momento, no se reabrirán. De modo que el centro sanitario sólo tendrá Urgencias y consultas externas. Por eso, UGT y el Sindicato de Enfermería (Satse) denuncian el “cierre” del hospital. Explican que aunque no tenía enfermos ingresados por la noche, sí contaba con una zona de hospitalización diurna que deja de funcionar.

En las áreas que se cerraron a comienzos del verano se realizaban operaciones, colonoscopias y gastroscopias, entre otros procedimientos. Buena parte de las intervenciones que se hacían, aunque de cirugía mayor ambulatoria (CMA), eran bastante complejas e incluso requerían anestesia general y reanimación.

Según denunció Satse, el cierre del bloque quirúrgico, de endoscopias y de hospitalización de día obligará a los pacientes de la parte más occidental de la provincia a mayores desplazamientos a la vez que incrementará las listas de espera. Enfermos de Manilva, Casares, Estepona o Benahavís tendrán que trasladarse a los hospitales Costa del Sol, en Marbella, o al de Benalmádena para recibir asistencia. “En el caso de Manilva pasarán de tardar poco más de 10 minutos hasta el Hospital de Estepona a unos 45 al de Marbella o hasta más de una hora en caso de tener que ir al Hospital de Alta Resolución (HAR) de Benalmádena”, advierte el sindicato.

Además, Satse vaticina que la medida acarreará más listas de espera. “Este cierre va a provocar una mayor carga asistencial sobre el Hospital Costa del Sol, aumentando los ya de por sí sobrecargados servicios y un consecuente aumento en los tiempos de la lista de espera y la tardanza en resolver problemas de salud”, estima el sindicato. Satse y UGT han convocado una concentración para este miércoles a las 11:00 en el centro sanitario esteponero para denunciar la situación.

El hospital –que fue construido por el Ayuntamiento tras una inversión de 17 millones– aunque nunca ha funcionado a pleno rendimiento, había ido sumando actividad de forma paulatina. Fue inaugurado a principios de 2021; una apertura forzada por la pandemia: allí se ingresaron los pacientes Covid que entre febrero y marzo saturaban el Costa del Sol de Marbella. Aquella hospitalización –esa sí incluía la noche– duró un par de meses y se cerró. Luego se abrieron radiodiagnóstico (marzo de 2021), consultas externas y pruebas funcionales (abril de 2021) y urgencias (julio de 2022). Satse recordó que en noviembre pasado también se iniciaron operaciones de cirugía mayor ambulatoria y que en el primer trimestre de 2023 comenzaron las intervenciones de CMA más complejas, que sumaron el área de reanimación. Lo abierto desde noviembre es lo que se cierra.

“Hasta ahora, el hospital siempre iba sumando áreas; esta es la primera vez que se cierran”, denunció el delegado de Satse en el Costa del Sol, Alberto Ortega. Aclaró que aunque los pacientes no permanecían ingresados por la noche, había un área de hospitalización de día “con sus camas y su personal” para atender a los enfermos. “La hospitalización de día estaba abierta y si ahora no se abre, ya no es un hospital. Se ha cerrado el hospital”, insistía.

La Administración niega el cierre porque argumenta que la apertura de la hospitalización [de noche] “aún no se ha realizado”. En realidad, salvo el corto y excepcional periodo de febrero y marzo de 2021 por el Covid es cierto. Pero en su respuesta a la denuncia de UGT y Satse, no hace ninguna alusión al “cierre” de hospitalización de día, endoscopias y bloque quirúrgico. La treintena de trabajadores de esas áreas pasan a partir de septiembre al Costa del Sol porque en el hospital de Estepona ya no está su puesto de trabajo.