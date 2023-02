La Sociedad de Cirugía Plástica puso 20 quejas en Málaga desde 2018

Los únicos habilitados en España para hacer operaciones de estética son los cirujanos plásticos, reparadores y estéticos y, puntualmente, otros especialistas, para intervenir en aquellas partes del cuerpo en las que están específicamente capacitados. Por ejemplo, los otorrinolaringólogos para las operaciones de nariz y los oftalmólogos para las de párpados.

El problema es que éste es un ámbito muy rentable y existen vacíos legales que aprovechan algunos profesionales no habilitados para hacer caja. Según el vocal de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre), José María Picó, esta institución ha presentado desde el año 2018 un total de 20 protestas por diferentes irregularidades detectadas en la provincia de Málaga. Denuncias presentadas ante la Inspección de la Delegación de Salud, la Consejería correspondiente y/o el Colegio de Médicos de la provincia. “El problema es que ocurre en este ámbito como con el que roba todos los días, lo pillan y al día siguiente está libre. Porque hay un vacío legal y las multas que se ponen son irrisorias”, sostiene Picó.

Otorrinolaringólogos que se anuncian como cirujanos plásticos, profesionales que ejercen sin tener el título de especialistas, equipos que se promocionan como de Cirugía Plástica cuando no todos sus miembros tienen esta especialidad... La asesoría jurídica de la Secpre ha denunciado por estos motivos, entre otros, una veintena de casos. Denuncias hechas no ante un juzgado, sino ante la Administración sanitaria y el Colegio de Médicos de Málaga. Incluso, un cirujano plástico presentó hace tiempo un escrito ante la Comisión Deontológica de esta entidad para denunciar que había clínicas en Málaga que no hacían seguimiento a las pacientes operadas; algo que los especialistas consideran una “temeridad”. Recuerdan que una complicación posoperatoria detectada a tiempo en los controles posteriores a la intervención puede atajarse.

Picó explica que la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética supone cinco años de formación específica. Sin embargo, hay algunos médicos sin este MIR que hacen un máster de seis semanas “y se ponen a operar”. Luego añade: “Yo tengo 25 años de experiencia y hay cosas que me cuestan. Imagine lo que ocurre con quienes han hecho un máster de seis semanas, on line y sin prácticas. Cinco años de formación no se pueden sustituir por un máster de seis semanas”.

Debido a que la publicidad engañosa puede dar lugar a que el paciente no sepa que quién lo opera en realidad no es un cirujano plástico y tras la muerte de una mujer que se sometió a una liposucción en Almería, el Congreso aprobó en septiembre pasado una proposición no de ley contra el intrusismo en la especialidad. "Este es un nicho de negocio tan grande que todo el mundo quiere aprovechar", advierte Picó.

Existe, eso sí, la Medicina Estética, que puede ejercerse con el título de médico general y un máster. Esta formación habilita para poner bótox, rellenos y aplicar láser, pero no para hacer cirugía estética. Picó explica que, por ejemplo, un otorronilaringólogo puede operar la nariz porque es su especialidad. Pero sólo la nariz, no las mamas. Además, no puede anunciarse como cirujano estético, porque no lo es. Asegura que en Málaga y en España en general hay mucho intrusismo en este ámbito. De hecho, especialistas consultados precisan que en la provincia ejercen unos 40 cirujanos plásticos y estiman que puede haber por lo menos una treintena más de facultativos –algunos extranjeros con el título sin homologar– que hacen operaciones de estética sin estar habilitados.