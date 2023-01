Jorge Alonso Suárez, dermatólogo: "No hay que alarmar con la tiña ni poner a las peluquerías en el disparadero"

Este pasado año, el dermatólogo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga Jorge Alonso Suárez Pérez ha detectado y tratado más casos de tiña de lo habitual. Sin embargo, sostiene que "no hay que alarmar a la población ni poner a las peluquerías en el disparadero". En relación a la noticia sobre el brote de tiña que pone el acento en el contagio del hongo a través de las maquinillas para los rapados masculinos, considera que "no se puede generalizar" y que el contagio se puede dar a través de otros muchos factores.

Para el doctor Suárez, miembro de la junta directiva del Colegio de Médicos de Málaga, destaca que "la tiña no genera un proceso grave, pero sí es importante un diagnóstico precoz, ya que a veces está relacionado con un proceso inflamatorio y este puede generar una alopecia que sea irreversible". En este sentido, el experto subraya las bondades del sistema de teledermatología que tienen implantado en el Hospital Clínico de Málaga. Los pacientes que acuden a su centro de salud con un problema dermatológico son atendidos por su médico de cabecera que eleva al especialista una consulta a través de fotografías.

"A través del reconocimiento de las imágenes podemos realizar un diagnóstico precoz que se completa con la toma de muestras para hacer un cultivo", destaca el doctor Suárez. Dicho cultivo determina la existencia o no del hongo que el especialista ha valorado en la inspección visual y pueden proceder al tratamiento para evitar que se extienda y pueda causar problemas inflamatorios mayores.

"Pueden darse casos en las peluquerías pero hay tiñas asociadas a otras situaciones", indica el especialista. Y explica que este hongo se contagia fundamentalmente por contacto, por compartir prendas, cascos o sistemas de protección de la cabeza, en el caso de la tiña que se produce en el cuero cabelludo. Pero también se puede dar en la zona inguinal, en los pies -el pie de atleta- y en el cuerpo. La tiña corporis suele ser un sarpullido circular que pica y es más frecuente por el contacto con mascotas. "Siempre preguntamos por los animales domésticos a nuestros pacientes", indica el doctor Suárez.

El dermatólogo explica también que se dan lo que se conoce como "tiñas incógnito". Esto es que, al observar una inflamación en la piel se pautan corticoides de forma incorrecta "y lo que hacen es ocultar al hongo, por eso es importante un diagnóstico dermatológico", detalla. Además del diagnóstico por imagen y la exploración física, se realizan pruebas para tener un juicio clínico acertado y poder tratar de forma adecuada.

La tiña, como destaca el dermatólogo del Hospital Clínico, "requiere un tratamiento antibiótico para los hongos y cuando hay una reacción inflamatoria grande, un antiinflamatorio". De no tratarse bien, reitera, "aunque no es grave se extiende y genera una afectación con mayor profundidad, lo que puede dar alopecia irreversible". El especialista considera que la atribución del brote a las peluquerías no es correcta, que hay muchas causas de transmisión y que el tratamiento resuelve el problema, por lo que hay que quitarle la alarma que parece haber generado.