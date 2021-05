Supervivientes del Covid en Málaga y sanitarios piden responsabilidad tras finalizar el estado de alarma

Llamada a la responsabilidad para contener el Covid 19 tras la finalización del estado de alarma. Y no de cualquiera, sino de dos colectivos que conocen muy bien sus efectos: los supervivientes de la enfermedad y los sanitarios que han visto morir pacientes, que han luchado en las UCI para que salgan adelante y que ahora siguen atendiendo a aquellos que han quedado con secuelas.

“Yo entiendo que la gente tiene ganas de vivir, porque somos seres sociales, pero las mascarillas y la distancia social no están por gusto. Le pido a la gente que piense en los demás y que sea responsable”. Es la petición de Ana Belén Sánchez.

Dio a luz con Covid, fue separada de su hijo durante una semana debido a su infección y estuvo hospitalizada con neumonía en el Regional. Recuerda que en la habitación contigua había otro ingresado con el virus “desesperado” por tantos días de aislamiento. Cree que los que se van de marcha sin mascarilla ni distancia social “no han sufrido” el Covid como ella, “ni conocen casos cercanos”. Por eso da su testimonio: para clamar por responsabilidad.

Tras las imágenes de numerosas personas, sobre todo jóvenes, hacinándose para festejar en el primer fin de semana sin toque de queda, Francisco Espada, otro superviviente de la enfermedad, apela: “Pido que esto no sea el disloque total. Yo estuve a punto de irme tres veces, pero sobreviví. A esa gente sin mascarilla y sin distancia social, le pido que actúe con precaución.

Si no es por ellos, porque la mayoría son jóvenes y les afecta menos el virus, que lo hagan por sus padres y sus abuelos, a los que pueden contagiar”. Él estuvo 82 días hospitalizado, 39 de ellos, en Cuidados Intensivos del Hospital HLA El Ángel. Es de los afortunados, ya que a pesar de tanto tiempo en la UCI y de haber sido prácticamente desahuciado en tres ocasiones, no tiene secuelas.

No es el caso de Julio Pintos, que pasó 40 días en coma inducido en Cuidados Intensivos del Clínico. Perdió el 30% de su capacidad pulmonar, además le han quedado calambres, un zumbido en un oído y dolores persistentes. “Es como si me atravesaran los huesos con un hierro, es un dolor penetrante”, explica. Se siente “ofendido” por los que, tras la finalización del estado de alarma, incumplen normas de protección vigentes.

Además, teme los efectos en la salud pública por “esos que ahora salen desbocados”. Era autónomo y a causa de las secuelas no puede trabajar. No sólo ofrece su testimonio de superviviente, sino que además hace una crítica de la situación actual al lamentar las dificultades para acceder a un banco, a las administraciones públicas o a un centro de salud: “En el Clínico, la atención fue impecable, pero mi médico de cabecera no me conoce, siempre me atiende por teléfono...”

La otra llamada de atención para el cumplimiento de las medidas de protección y se acuda a la vacunación proviene de los sanitarios. El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, argumenta: “Ante la situación actual, queremos hacer una llamada a no bajar la guardia. La pandemia no se ha acabado porque desaparezca el estado de alarma. Vivimos con un virus asesino y hay que tenerlo en la cabeza en cada una de nuestras actuaciones. De cada uno de nosotros depende ganar esta guerra y hay que luchar hasta el último minuto”. Además hace un llamamiento a los ciudadanos para vacunarse cuando los llamen para la inmunización.

Por su parte, el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, Miguel Carrasco, califica de “irresponsabilidad” el incumplimiento de las medidas de protección. “Han disminuido los casos, pero la pandemia no se ha acabado. Todavía no hay un nivel suficiente de vacunación. Esto se vende como un armisticio, pero no ha terminado la guerra; hay que ser responsables”, sostiene. Además, reprocha que haya 18 administraciones –la central y las 17 autonómicas– “cada una tomando decisiones por su cuenta” y realizando actuaciones “partidistas, nunca de conjunto”.