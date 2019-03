Susana Díaz exige explicaciones a Ciudadanos por la supuesta sociedad pantalla de Miguel Guijarro en Panamá

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha exigido esta mañana a Ciudadanos que aclare "cuanto antes" las informaciones que apuntan a que el delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Málaga, Miguel Guijarro, cuenta con una sociedad pantalla en Panamá, calificando este hecho como "gravísimo".

En el municipio malagueño de Villanueva de Algaidas, Díaz ha informado de que los socialistas han registrado este viernes en el Parlamento andaluz la petición de comparecencia urgente; no obstante, ha añadido que "no debe pasar ni una hora" para que Ciudadanos "de todas las explicaciones posibles".

"No ganamos para sustos. Es bastante grave que a las primeras de cambio Andalucía esté siendo noticia por esto", ha manifestado, recordando que han tenido que escuchar al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, "dándonos lecciones de todo en toda España". "No llevan dos meses y no hay mañana que no nos levantemos con un tema bochornoso, vergonzante y espero que cuanto antes se den todas las explicaciones posibles", ha finalizado.

Guijarro, según ha adelantado este viernes El Confidencial, registró en Panamá las sociedades pantalla Bakchia Corporation e Ixcumante SA con la ayuda de la firma Mossack Fonseca. Ambas se fusionaron en junio de 2015 y siguen activas en la actualidad.