Susana Carillo Aparicio pasó ayer en apenas unas horas de ser un personaje relativamente anónimo, conocido esencialmente en el ámbito empresarial, a convertirse en protagonista indiscutible en el escenario político de Málaga capital. Y ello después de dar el 'sí quiero' a Francisco de la Torre y su ofrecimiento de formar parte de la candidatura con la que opta, de nuevo, a mantenerse al frente de la Alcaldía de Málaga el próximo 26 de mayo. La llamada, según confesó ella misma, se produjo hace una semana. Tras analizar ciertas “cuestiones familiares y personales, de hacer mi listado de ventajas e inconvenientes” acabó aceptando la propuesta sorpresiva del alcalde.

Carillo resta importancia al hecho de ocupar el segundo puesto de la candidatura y de que el mismo, al menos en la cabeza del regidor, estuviese destinado inicialmente al alcalde de Estepona, José María García Urbano. Admitía dar el paso como un "reto, una aventura" que afronta con "mucho respeto", al entrar en un mundo absolutamente nuevo para ella. "Me planteo esta etapa como de aprendizaje; no vengo del mundo político, sino empresarial y me parece algo atrayente, apasionante", explicaba a este periódico en una conversación telefónica.

"He pasado 20 años en la empresa privada y creo que a mi formación le puede venir bien saber cómo funciona la administración pública y desde ahí aportar", explicó. Admitió que su perfil profesional hace pensar que será quien cubra la baja ya prevista de Mario Cortés, actual concejal de Nuevas Tecnologías, en la candidatura del PP. "Eso ha salido en las conversaciones, lo que pasa es que hay otras áreas en las que podría aportar mis conocimientos y mi experiencia profesional; otras en las que podría encajar, pero allí donde me toque estar trataré de aportar mi grano de arena a la ciudad", expuso.

"Me atrae el poder hacer más cosas por Málaga; estos años he podido traer proyectos desde el área privada y creo que desde la parte pública se pueden hacer muchas más cosas, más cercanas al ciudadano", manifestó, al tiempo que añadió: "una de las cosas que me atrae de Francisco de la Torre es eso que dice de hacer cosas buenas para Málaga, vengan de donde vengan. Y creo que eso es lo importante. Quiero pensar que se puede dejar un legado de se consiguió avanzar en esto o aquello".