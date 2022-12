Taxistas de Málaga advierten de las dificultades de tráfico en el centro y exigen soluciones

En fechas señaladas, como son las navidades, muchas son las personas que se acercan al centro de Málaga a ver el alumbrado de Navidad y a pasar un día entre amigos y familia. Tal es el número de gente que decidió pasear por el centro histórico este fin de semana que a los taxistas les costaba acceder a algunas de las paradas, como la de la Plaza de la Marina. Por ello, piden una solución ante las dificultades de tráfico con las que se encuentran en el centro de Málaga. Asimismo, José del Río, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga asegura que las aglomeraciones de este fin de semana han sido puntuales y que estudiarán lo sucedido.

Los ciudadanos interesados en visitar el alumbrado navideño de la ciudad son tanto malagueños de toda la provincia, como de fuera. Por ello, en su mayoría acuden en vehículo privado, aunque hay personas que se decantan por trasladarse en taxi o en autobús. Debido a esto, el centro de la ciudad se llena de coches y, según Miguel Ángel Martín presidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (Aumat), “había tantos vehículos en la ciudad que no podíamos acceder a las paradas para atender a la gente”.

En los carteles de todos los parking de Málaga se podía leer en sus carteles que estaban completos, pero los interesados en dejar el coche en ellos hacían cola a la espera de que se quedara un aparcamiento libre. Un vehículo tras otro se colocaban en fila hasta ocupar uno de los carriles, por lo que Martín asegura que los taxistas se vieron atrapados y sin encontrar una forma de circular.

Por su parte, Guillermo Díaz, portavoz de Élite Taxi Costa del Sol, señala que aunque tenían muchos coches en la calle, no podían acceder a las paradas y en algunas ocasiones “muchas personas tuvieron que esperar 15 o 20 minutos”, por lo que al llegar se quejaban. De este modo, Díaz apunta que esta situación va a ser similar los fines de semana hasta que pasen las fiestas.

Asimismo, desde Aumat también señalan que es muy positivo que a Málaga se trasladen tantos visitantes a ver las luces de Navidad, pero inciden en que esta situación no se da solo en estas fiestas, sino también en otras fechas señaladas como en Feria, Semana Santa o, al recién celebrada, Copa Davis. Por ello, remarcan que “hay que intentar darle una solución” para “dar un servicio de calidad a aquellos que lo demanden”.

Por ello, Miguel Ángel Martín sostiene que el Ayuntamiento tiene que estudiar la situación para mejorarla y “dar facilidad al servicio público del taxi para que podamos movernos y así prestar nuestros servicios” y por ejemplo crear un carril exclusivo para el transporte público. En este punto, Guillermo Díaz incide en que este problema “es complicado”, pero insiste en que se debería “fomentar el transporte público”. Además, considera que otra solución podría ser “habilitar una zona para que la población deje el coche y trasladarlos en un trayecto corto” para que todo aquel que “viva lejos y quiera utilizar su coche, pero no pueden acceder a los parking del centro porque están llenos”, pueda visitar el centro de Málaga sin ningún problema.

Por su parte, José del Río, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, asegura que las aglomeraciones que se han dado este fin de semana se deben a la celebración del Generali Maratón de Málaga y Generali Media Maratón de Málaga, ya que más de la mitad de los participantes, el 52%, no eran de la ciudad. Por lo que, este acontecimiento, “sumándose a las luces, más otros eventos que hemos tenido este fin de semana en la ciudad de Málaga ha llevado a que se hayan dado momentos de aglomeración, pero eso no significa que todos los días ni todos los fines de semanas se produzcan aglomeraciones”. Asimismo, remarca que “el resto de los fines de semana creo que habrá mayor intensidad de tráfico pero no como el que hemos tenido este fin de semana pasado”. A pesar de que considera que lo ocurrido ha sido algo ocasional, tomarán nota para “ir mejorando en lo que se pueda”.