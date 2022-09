Los taxis de Málaga convocan paros de dos horas el fin de semana en el aeropuerto, puerto y estaciones de tren y autobús

Nuevos paros del taxi en Málaga. Siguen las protestas en toda Andalucía contra la Junta, antes de que se apruebe el decreto que regule los vehículos con conductor (VTC) que todos relacionamos con Uber, Cabify o Bolt. En este caso, se harán tres paros en los principales nudos de transporte de la ciudad– aeropuerto, puerto y estaciones de tren y bus–. Este viernes los taxistas sólo cubrirán los servicios esenciales entre las 19 y las 21. El sábado y el domingo lo harán entre las 11 y las 13 horas.

El resto de las horas, y hasta el lunes, el aeropuerto se cubrirá con 205 vehículos –no todos los que suelen estar disponibles, debido a que muchos de los taxistas están en Sevilla apoyando las manifestaciones en San Telmo–. Los taxistas, en un comunicado, han pedido disculpas a los usuarios "por todo el trastorno que podamos ocasionarles durante estos días". Sí han especificado que los taxis para personas con movilidad reducida seguirán disponibles, para hacer frente a los servicios esenciales.

Miguel Ángel Martín, presidente de la Confederación de Taxi de la Costa del Sol, resumía este jueves –durante el primer paro– las peticiones del sector: regular la precontratación en diferido (con un tiempo de 15 o 30 minutos antes de realizar el servicio) y que se cumpla la ratio de 1 vehículo de VTC por cada 30 licencias de taxi. Ahora mismo, asegura, esa ratio en Málaga "está en 1/1, por encima de los 2.000 vehículos de cada tipo, pero además vienen a operar de otras comunidades autónomas, no hay control", se queja.

Martín asegura que desde la Junta de Andalucía no les han adelantado el borrador del decreto que debería entrar en vigor el sábado de la semana que viene, fecha máxima para que se ponga en funcionamiento el llamado decreto Ábalos que vendría a regular los vehículos de transporte con conductor (VTC) en España.

Sí habla el representante de los taxistas de reuniones con la administración regional, si bien no han dado solución a sus reivindicaciones. "Primero se reunió con nosotros Marifrán Carazo (consejera de Fomento y Transporte) y nos dijo que sí habría precontratación; pero esa misma tarde, con otros dirigentes nos dijeron que no iba a ser así ni la precontratación ni la ratio, es una vergüenza que defiendan a empresas que no pagan sus impuestos en España", denuncia Martin que clama "van a cargarse un servicio público que da de comer a más de 10.000 familias en Andalucía".

Por su parte, los taxistas asalariados, denuncian no tener voz en todo este proceso, pese a que son "parte esencial del sector" y, por ello, reclaman que se les comunique "desde alguna de las asociaciones" cómo se está desarrollando el conflicto con la Junta. Pese a ello, apoyan "sin ninguna fisura a la patronal del sector en defensa de los servicios públicos".