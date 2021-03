Teléfonos de los centros de salud de Málaga para los mayores de 80 años que no hayan sido vacunados

Los distritos sanitarios de Málaga están activando en estos días diferentes números de teléfono para resolver dudas de las personas mayores de 80 que aún no hayan sido llamadas a vacunar. Con estas líneas, que se atienden desde cada centro -según la Junta "tras realizar un refuerzo específico para este fin"-, se busca dar respuesta a la inquietud de este colectivo. De acuerdo los datos aportados por la Administración autonómica, ya se encuentra inmunizado con la pauta completa -las dos dosis- el 48% de estas personas. Pero hay un 30% que no ha recibido aún ninguna dosis.

Desde la Administración sanitaria se indica que en el caso no haber sido citados por que sus datos no estén actualizados en la base del SAS o por otro tipo de incidencia -como que no hayan respondido a la llamada a la vacunación o no haber podido acudir a la cita- desde esos teléfonos se les asignará una en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les tomará nota para, "a la mayor brevedad", proceder a la citación.

Distrito Sanitario Málaga

El teléfono es el 669833050. Atiende de 8:00 a 15:00 o por mensaje las 24 horas. Además, se han facilitado los teléfonos de los centros de salud, que atienden de 8:00 a 200:00, de lunes a viernes:

Alameda-Perchel 951299401 - 951299404 - Covid 669483763

951299401 - 951299404 - Covid 669483763 Campanillas 951308667 - 951308668 - Covid 618561305

951308667 - 951308668 - Covid 618561305 Capuchinos 951308831 - 951308832 - 951308838 - Covid 696227945

951308831 - 951308832 - 951308838 - Covid 696227945 Carlinda 951924270 - 951924271 - 951924272 - Covid 690250990

951924270 - 951924271 - 951924272 - Covid 690250990 Carranque 951308637 - 951308998 - 951308635 - Covid 689198026

951308637 - 951308998 - 951308635 - Covid 689198026 Churriana 951308809 - 951308810 - 951308828 -Covid 626485718

951308809 - 951308810 - 951308828 -Covid 626485718 Ciudad Jardín 951308770 - 951308771 - 951308773 - Covid 679812527

951308770 - 951308771 - 951308773 - Covid 679812527 Teatinos 951924301 - 951924302 - Covid 669946205

951924301 - 951924302 - Covid 669946205 Cruz de Humilladero 951308688 - 951308689 - 951308691 -Covid 683246470

951308688 - 951308689 - 951308691 -Covid 683246470 Delicias 951308731 - 951308730 - 951308760 - Covid 646984220

951308731 - 951308730 - 951308760 - Covid 646984220 El Cónsul 951924353 - 951924354 - 951924386 - Covid 646166033

951924353 - 951924354 - 951924386 - Covid 646166033 El Palo 951308430 - 951308431 - 951308432 - Covid 629272142

951308430 - 951308431 - 951308432 - Covid 629272142 Huelin 951308082 - 951308081 - Covid 680158471

951308082 - 951308081 - Covid 680158471 La Luz 951308393 - 951308395 - Covid 681007585

951308393 - 951308395 - Covid 681007585 La Roca 951924900 - 951924901 - Covid 680251331

951924900 - 951924901 - Covid 680251331 Limonar 951308334 - 951308335 - Covid 619557123

951308334 - 951308335 - Covid 619557123 Miraflores 951308297 - 951308296 - Covid 608299738

951308297 - 951308296 - Covid 608299738 Nueva Málaga 951920129 - 951308577 - Covid 648667716

951920129 - 951308577 - Covid 648667716 Palma Palmilla 951308266 -951308267 - Covid 689168537

951308266 -951308267 - Covid 689168537 Portada Alta 951308253 - 951308254 - Covid 646926360

951308253 - 951308254 - Covid 646926360 Puerta Blanca 951308518 - 951308519 - Covid 659801350

951308518 - 951308519 - Covid 659801350 Puerto de la Torre 951308223 - Covid 620138641

951308223 - Covid 620138641 Rincón de la Victoria 951924031 - 951924032 - 951924036 - Covid 679397925

951924031 - 951924032 - 951924036 - Covid 679397925 San Andrés Torcal 951308964 - 951308963 - Covid 669114632

951308964 - 951308963 - Covid 669114632 Tiro Pichón 951308028 - 951308029 - Covid 699989647

951308028 - 951308029 - Covid 699989647 Trinidad 951299448 - Covid 679115605

951299448 - Covid 679115605 Victoria 951308469 -951308471 - Covid 689517509

Distrito Sanitario Guadalhorce

Los teléfonos facilitados son los de los centros de salud, que atienden de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes.

Alhaurín de la Torre 951770136 - 951770137 - 951770134 - Covid 682797011

951770136 - 951770137 - 951770134 - Covid 682797011 Alhaurín el Grande 951269621 - 951269624 - Covid 690317757

951269621 - 951269624 - Covid 690317757 Álora 951504552 - 951504557 - 600146306 - Covid 630266217

951504552 - 951504557 - 600146306 - Covid 630266217 Alozaina 951504564 - Covid 620451306

951504564 - Covid 620451306 Cártama 951505037 - 600148548 - 600148564 - Covid 648247363

951505037 - 600148548 - 600148564 - Covid 648247363 Coín 951504604 - 951504602 - 676421415

Distrito Sanitario Axarquía

El número es el 660592549 para atención telefónica de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes y por mensaje, las 24 horas. Salud no ha facilitado el listado de centros de salud, pero también cada interesado puede llamar a su ambulatorio.

Resto de los distritos

La Administración no ha facilitado el listado de los números telefónicos de los centros de salud, pero también cada interesado puede llamar a su ambulatorio.