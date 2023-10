'Temporánea', la tienda de souvenirs malagueños: "Estamos contando historia a través de esta marca"

Temporánea es más que una tienda de souvenirs de Málaga. Es un salto a la historia. Entre sus paredes cuelgan decenas de postales, láminas y libretas con la esencia de la ciudad. Tras el mostrador se encuentra la cabeza de este proyecto, Esther Ramos. Periodista y profesora de Historia de España, ha conseguido unir en esta pequeña tienda del Centro, ubicada en la calle Santos, todas las habilidades y conocimientos que la experiencia le ha aportado durante su carrera. Además, como coleccionista de antigüedades y arte contemporáneo, está consiguiendo revivir la esencia de Málaga.

Durante los tres meses abiertos, Temporánea ha atraído tanto a turistas como a malagueños que, impresionados por su escaparate, se han adentrado en su interior para escrutar uno por uno cada objeto al que Esther le ha dado vida.

Su trabajo ha sido, además, buscar a quien le diera forma a sus ideas: "Busqué a los mejores diseñadores gráficos, quería que me dieran la mejor imagen de mi ciudad. Quería dar sobre todo una imagen de elegancia y belleza. En Málaga se estaba perdiendo un poco eso, porque los objetos que hablan de ella no son elegantes en general", explica Esther.

De carácter formal, estos souvenirs destacan por sus materiales de origen reciclado y ecológico. A la hora de diseñarse, su creadora enumera las cuatro características esenciales: "Todos nuestros objetos tienen que tener belleza, tienen que ser didácticos y útiles, además de ser de Málaga".

El carácter didáctico es lo que más prima entre estos souvenirs. Así lo reconoce la propietaria: "Cada vez que hago un objeto me acuerdo primero de mis alumnos: quiero que cada objeto hable de la historia de la ciudad. Yo soy profesora de Historia, me conozco muy bien la historia de Málaga y de mi país y eso lo domino mucho. Yo defiendo el trabajo de estos artistas y artesanos, y ellos, a cambio, me dan la mejor imagen".

La imagen que representa Temporánea es otra forma de aludir a lo malagueño y su historia. "Este busto es el cuarto del emperador Antonino Pío que se ha encontrado en la Península Ibérica. No hay muchos bustos suyos ni de su época. Éste además se hizo y se encontró aquí en el siglo XX y ahora está expuesto en el Museo de Málaga", aclara señalando las velas con la forma del emperador.

La razón por la que el busto de Antonino debía ser la imagen de la marca es muy sencilla: "Lo tiene todo: tiene la tradición antigua, la clásica y tiene la historia. Estamos contando historia a través de esta marca, además es un busto que sólo tenemos en Málaga y que queremos visibilizar".

A la espera del convenio final, Temporánea y el Museo de Málaga estarán más unidos que nunca. Con su reproducción de la estatua de Antonino llamó la atención de su directora y a partir de ahora trabajarán juntos para seguir difundiendo el patrimonio histórico de la ciudad.

Como tienda que persigue la recuperación de la historia para realzar la identidad de Málaga, el afán coleccionista de su dueña juega un gran papel. "Todos esos documentos que me pertenecen los estoy sacando a la luz a través de la creación de estos souvenirs de calidad que hablan de la historia de Málaga. Rescatar de la memoria a través de estos documentos la Málaga de antes".

A cada visitante que entra por su puerta se dedica con alma para contarle la historia del souvenir y más que nada, no olvida en nombrar a los artistas que han creado el diseño que ahora se encuentra en camisetas, libretas o láminas. Con un brillo en los ojos y una sonrisa que no se esfuma demuestra la pasión por su trabajo.

"Me gusta aprender, eso es lo que me mueve realmente. Me gusta saber el origen de cada cosa. Soy una persona que admira mucho al que trabaja con sus manos, entonces valoro y defiendo mucho el talento de los demás", cuenta Esther.

Su tienda es una llamada al arte: la estética de los souvenirs, los muebles o las piezas cedidas por el artista Pedro Zamora. "Me encanta el arte, y la gente que tiene que ver con eso ve algo en mi tienda. Es un punto de encuentro con el artista", reconoce la propietaria.

Con la mirada en el futuro, ya piensa en cuando pase el tiempo y el ahora sea historia. "Deseo que uno de nuestros sellos sea un objeto de colección para el día de mañana y se le vea la carga de historia de la ciudad".

Una mujer llena de ideas y proyectos, reconoce que sin su bagaje, Temporánea no podría ser posible. "Si yo no hubiera vivido en Barcelona, en Madrid, en Dublín, en Sevilla... Si no hubiese sido periodista y profesora esto no sería lo mismo". Además, añade, "la tienda solo se puede definir conmigo dentro".

Identidad, historia e inventiva son las palabras que mejor definen a Temporánea. Sus souvenirs, recuerdos para los visitantes de Málaga, son también legado para la ciudad y los malagueños. En un futuro puede que sean objetos de colección, hoy son prueba de la pasión de alguien que quiere revivir la esencia de una ciudad que no debe olvidar su origen.