Teo López: “Las universidades privadas tendrán su mercado, pero la UMA jugará en otra liga”

Teo López Navarrete, catedrático de Química Física, fue elegido rector de la Universidad de Málaga el pasado 12 de diciembre al conseguir el 53,90% de los votos ponderados en la segunda vuelta de las elecciones. Ya ha sido aprobado su nombramiento por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y espera ser nombrado el próximo 9 de enero y tomar posesión del cargo en Sevilla a principios del mes de febrero. Actualmente está conformando poco a poco el equipo que le acompañará los próximos seis años y su primera tarea será analizar la economía de la UMA para ver en qué punto está y aprobar los nuevos presupuestos. De igual forma, López asegura que la UMA tiene “capacidad de seguir creciendo”, pero debe hacerlo “sin perder la calidad de la enseñanza”. Además, considera que la llegada de las universidades privadas no van a perjudicar a la UMA, ya que estas “tendrán su mercado, pero la Universidad de Málaga jugará en otra liga”.

–Hace unas dos semanas que salió elegido como rector de la Universidad de Málaga, ¿se esperaba esos resultados?

–Teníamos mucha ilusión por que nuestro proyecto calara en la comunidad universitaria. Hemos trabajado muchísimo, creíamos que nuestro programa electoral era el programa más completo, el más trabajado y lo seguimos creyendo. Trabajamos también desde una independencia política y una candidatura absolutamente académica. Yo sí me esperaba esos resultados, absolutamente.

–¿Qué balance hace de lo sucedido en la campaña electoral?

–Cuando salí elegido rector lo primero que dije fue que pasaba página. El mayor favor que le podría hacer a mi universidad es el pensar que eran cosas de campaña, que el ambiente se había tensionado mucho porque la campaña fue muy larga y yo intentaré cuando me toque que la próxima no dure casi un mes. Eso es mucho tiempo para tensionar una institución como es la Universidad de Málaga. En definitiva, lo que pasa en campaña se queda en campaña y ya terminó, yo felicité y de corazón a los tres compañeros que aspiraban conmigo al puesto de rector y que creo que hicieron un trabajo enorme.

–Cuando sea nombrado oficialmente rector de la UMA, ¿cuáles serán las primeras medidas que tomará?

–Lo primero que hay que hacer es una evaluación profunda de la capacidad financiera y de la situación económica de la universidad para afrontar el futuro con un conocimiento muy profundo de la situación en la que estamos. Eso a grandes rasgos, pero otra de las cosas que quiero aprobar de manera inmediata es una nueva relación de puestos de trabajo del personal técnico de gestión y de administración y servicio y un entendimiento y un día a día más con el personal y los estudiantes que estén en contacto permanente con su rector.

–También tendrán que aprobar los presupuestos de 2024.

–Si, el 14 de diciembre el Consejo Social de la Universidad de Málaga aprobó la prórroga de los presupuestos. Esta prórroga contiene ya un recorte de 14 millones de euros, por lo que nos vamos a enfrentar a una dotación presupuestaria que ya tiene menos dinero que la situación de la que partió en el año 23. Lo que tocará será con el nuevo organigrama que nazca de los nombramientos del equipo de dirección y del equipo de gobierno, adaptar esos presupuestos y comenzar con ellos lo antes posible.

–¿Cómo va la formación de su equipo de gobierno?

–El proceso de formación de un equipo siempre pensé que su momento era hacerlo ahora. Toca de manera muy serena, muy reflexiva y con detenimiento elegir a las mejores personas dentro de una situación de contención económica, por lo que tendremos un equipo lo suficientemente reducido para empezar dando ejemplo. El número total de personas que conformen el equipo de gobierno debe ser menor al que actualmente existe. De momento he puesto sobre la mesa el nombre de la próxima gerente, Rosario Gómez, el del nuevo delegado del rector para temas de personal, Jesús Bonil y la nueva secretaria general, Elsa Álvarez. Y el resto de vicerrectores para los Reyes Magos, a ver que nos traen.

–¿Cómo plantea la relación con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía?

–Queremos que sea excelente. Estamos hablando de tres instituciones que son básicas en la ciudad, en la provincia y en la comunidad autónoma. La UMA siempre ha ido de la mano de su Ayuntamiento y estoy seguro que vamos a tener una relación excelente. Y con la comunidad autónoma de la misma manera. Precisamente en esta situación delicada desde el punto de vista económico, todas las instituciones tenemos la obligación de tirar por la universidad que es de todos. Evidentemente es la universidad del rector, pero también es de la ciudad, de la provincia y es una de las mejores universidades de Andalucía. Todos tenemos que pelear por la suficiencia financiera y la estabilidad económica de la UMA.

–La Junta ha aprobado un nuevo modelo de financiación de las universidades, ¿espera que Málaga se beneficie?

–Sí, pero primero haremos ese análisis profundo de la situación económica. Un rector tiene la obligación de tener un equipo económico sólido que le haga un análisis de la situación actual y que con ese conocimiento profundo se entablen las negociaciones y el diálogo. Hay que ir de la mano para que tengamos la situación y la financiación adecuada de lo que una universidad de vanguardia y de la capacidad necesita.

–En cuanto a las infraestructuras, ¿qué va a pasar con el nuevo edificio del Rectorado?

–Tendremos que ocuparlo lo antes posible. Yo creo que la opinión más responsable por mi parte es todavía no dar fechas, pero es evidente de que la UMA tiene un problema de espacio enorme. Tiene institutos de investigación de vanguardia que no tienen el espacio adecuado para desarrollar su trabajo y muchísimos docentes en facultades y escuelas compartiendo un mismo despacho tres personas. No podemos permitirnos el lujo de tener edificios ya totalmente construidos, con la obra civil totalmente terminada y en el espacio que les corresponde sin que los ocupemos lo antes posible. Es verdad que hay un problema financiero que tendremos que resolver y si los muebles en lugar de ser mucho postín, son de menos postín tendremos que adaptarnos. Los universitarios tenemos mucha capacidad de adaptación.

–¿Y el bulevar de la UMA? ¿Cómo va a resolverse?

–En los planes de inversión no solo tienen que solucionar el tema del bulevar que es preocupante, pero lo es más que se terminen las obras en centros donde hacen tanta falta infraestructuras como la Facultad de Turismo, la de la Facultad de Filosofía y Letras y el seguir remodelando la Facultad de Ciencias que está esperando su nuevo edificio. Eso sin duda son siempre partidas cuantiosas y que tendremos que ir estudiando porque es evidente que la universidad necesita de ellas.

–Al hablar de los alumnos, hay muchos que no pueden acceder a los grados porque no hay plazas, ¿cómo va a abordar esa situación?

–Tenemos que seguir creciendo, esa es mi visión. Una universidad como la de Málaga tiene todavía capacidad de crecimiento como para que no tengan que marcharse estudiantes a otras universidades porque no pueden estudiar en su universidad. Tenemos que crecer sin que ello conlleve una pérdida de calidad. El estudiante que entra porque ha habido un incremento de la oferta en ese grado debe de tener garantizado que va a recibir la misma calidad de enseñanza que recibían los alumnos anteriores cuando había menos plazas.

–En este punto, ¿de qué forma las universidades privadas pueden afectar a la UMA?

–Creo que desde ningún punto. En ese sentido no tengo pesimismo alguno. No hay una gran ciudad en Europa que no tenga una universidad privada, la anomalía en Málaga es que no haya todavía universidades privadas. Nadie se extraña de que en Madrid haya universidades privadas, ni en Barcelona o en Milán. Málaga es una ciudad que está a la vanguardia y es una ciudad que todo el mundo sabe que es cosmopolita, que tiene un tirón económico tremendo y lo normal es que lleguen las universidades privadas. Lo que tenemos que garantizar es que cuando alguien piense en una universidad en Málaga, piense en la UMA no en una privada, que tendrán su nicho y su mercado, pero nosotros tendremos que jugar siempre en otra liga.

–¿Y que la UMA imparta Formación Profesional cómo lo ve?

–La FP es un tema donde la universidad ha puesto un pie a través de la FGUMA. Tendremos, cuando entre el nuevo equipo, que entrar en detalle con la fundación de como ser capaces de complementar la oferta pública porque una universidad pública nunca puede ser competitiva con otros centros públicos. Eso lo tengo claro. La oferta que pueda hacer una universidad en temas de FP tiene que ser desde el punto de vista de lo público y que se rellene un nicho de mercado donde la oferta de la universidad esté cercana a la ciudad, a la provincia y sea competitiva.

–¿Ha considerado incluir en la oferta educativa algún grado o máster nuevo?

–La Junta ha abierto el mapa de titulaciones. Ahora precisamente tendremos que estudiar con los centros la oferta o el nuevo mapa de titulaciones como de grados y posgrados. Estamos justo en el momento adecuado para abordar ese estudio.

–Ahora que las tecnologías están en auge, ¿cómo va a seguir siendo esa relación de la UMA con el Málaga Techpark?

–Yo creo que siempre hemos tenido una relación privilegiada con el histórico Parque Tecnológico. Estoy orgulloso de la colaboración que se ha tenido hasta ahora y en el mandato que iniciamos lo único que puede hacer es seguir creciendo y consolidándose. Últimamente hemos firmado acuerdos con Vodafone y con Google, pero aquí hay que hacer énfasis en lo social porque se hace y tal vez no sea tan conocida. La transferencia del conocimiento en el ámbito de las sociales, de las humanidades y de las jurídicas es la que antes percibe a la población y antes se beneficia una ciudad porque el conocimiento que viene de esas ramas también es importantísimo.

–Su experiencia en la UMA, ¿qué puede aportarle como rector?

–Llevo mucho tiempo en la universidad y ahora afronto la última parte de mi vida académica. He tenido una gran trayectoria investigadora muy satisfactoria y siempre me ha encantado la docencia. Yo creo que tengo los mimbres para ahora poner toda la ilusión y el compromiso y ser el rector que puede llevar a la Universidad de Málaga estos próximos seis años con la solvencia suficiente.

–Cuando termine su mandato dentro de seis años, ¿cómo le gustaría que le recordara la comunidad universitaria?

–Quiero que me recuerden como un rector que ha estado siempre al lado de la comunidad universitaria. La universidad tiene que salir más a la ciudad de lo que ha salido, tiene que visibilizar más lo que ha hecho y se ha hecho mucho. Sobre todo la UMA tiene que estar y formar parte del día a día de todo lo que pasa en la ciudad, en la provincia e incluso en Andalucía. Y yo quiero ser ese rector. Quiero ser capaz de todo lo que he recibido de mi universidad en estos 40 años que llevo en ella, devolvérselo en los seis años que voy a estar como rector.