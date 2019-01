Teresa Porras: “Me he tenido que echar a la calle a informar a los trabajadores de Limasa”

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se queda sin tiempo en su apuesta por municipalizar Limasa. Al menos en su intención de que la operación se hiciese con el consenso de los trabajadores. La negativa del comité de aceptar las condiciones del equipo de gobierno del PP para rubricar un nuevo convenio, le deja con un margen de maniobra escaso después de que hace ahora siete meses y medio comunicase su intención de ir adelante en esta acción. Y en este escenario de conflicto se agranda la figura la concejala Teresa Porras, responsable del área desde el pasado abril. Ante la oposición férrea del comité, Porras ha optado informar en persona a los operarios.

"Me he tenido que echar a la calle, a los cuartelillos, para informar de la propuesta municipal porque no tienen información", dijo la edil del PP, convencida de que no se está produciendo el trasvase de datos de los miembros del comité a la plantilla.

El pasado lunes mantuvo encuentros con los coordinadores y encargados de Limasa; esa noche esperó a la entrada del turno de recogida para exponer a cerca de 200 trabajadores los detalles del plan municipal. Ayer hizo otro tanto en las instalaciones de Las Delicias y Hermanos Brontë. "Y así seguiré; la gente, cuando esté informada, que vea si le interesa la propuesta municipal o no", expuso.

El Ejecutivo local trata de ganarse a la plantilla frente al comité. "Lo que queremos es empezar una nueva época; no puedo hablar de atrasos cuando no tenemos una sentencia firme”, dijo Porras. El nuevo convenio que ofrece el Consistorio es por cinco años, incluyendo en el primer ejercicio una subida del 2,25% y, sobre todo, una paga de productividad de 2.500 euros. De esa suma, 867 se corresponden con lo que ya tenían asignado los trabajadores, incorporando otros 1.633 euros.

2.500 euros Es el valor de la paga de productividad planteada por el Ayuntamiento; de ellos, 1.500 vinculados al absentismo, y 1.000 euros a "eficiencia y calidad"

El desglose de esta productividad reserva 1.500 euros, el 60%, como compensación para frenar el absentismo; es decir, por ir a trabajar. Sólo en caso de que se acumulen más de tres faltas injustificadas la cifra bajaría. Y lo haría en un 15% para entre 4 y 6 faltas; un 40% menos para entre 7 y 9; un 80% menos para entre 10 y 12. Y para trece o más, "nada". Los otros 1.000 euros (40%) de esta productividad, se vincula a "eficiencia y calidad en el trabajo".

En cuanto a las vacaciones, Porras fue clara al defender que solo 15 días puedan tomarse entre junio y septiembre, quedando otros 21 entre octubre y mayo. "Lo que no puede pasar es como el año pasado, que se fueron 800 personas en verano de vacaciones”, sentenció. En este escenario, reclamó al comité que “se abra un poco más a la sociedad, a estos tiempos, que se ponga a trabajar para el futuro, el pasado ya nos lo conocemos".

Precisamente, el comité ya pone sobre la mesa posibles movilizaciones. Por medio de una nota informativa interna, en la que se califica de "tomadura de pelo" la propuesta municipal, se añade: "compañeras y compañeros estad preparados para futuras movilizaciones".

Francisco de la Torre (alcalde de Málaga) "Si se quiere de verdad municipalizar desde el ámbito de comité (...), entiendo que puede y debe ser aceptada"

De la Torre se mantiene a la espera de algún movimiento del comité, abriéndose a ampliar el plazo tope que había dado, que se cumple hoy. Dio a entender que la municipalización de Limasa pasa por la aceptación de la propuesta de convenio municipal. "Si se quiere de verdad municipalizar desde el ámbito de comité (...) puede y debe ser aceptada", expuso. "Si no hay una respuesta en un tiempo razonable reflexionaremos nosotros", advirtió, insistiendo: "no podemos mantenerlo indefinidamente, tenemos que tomar una decisión, un camino y no podemos prolongar la situación".