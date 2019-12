Teresa Porras: “La municipalización de Limasa no es la panacea; tiene que colaborar el 100% de los vecinos"

Nuevo paso administrativo para que Málaga vuelva a contar con una empresa de limpieza y recogida de basura cien por cien municipal. La Comisión de Sostenibilidad Ambiental ha validado este martes el acuerdo que permite aprobar la memoria técnica, los estatutos de Limpieza de Málaga, así como de las diferentes ordenanzas que regularán y controlarán tanto el servicio como el comportamiento de los ciudadanos.

Una vez superado este punto, corresponderá al Pleno una nueva aprobación, quedando pendiente la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga, la apertura de un periodo de información pública y su ratificación definitiva. Con todo, parece factible pensar que la culminación del procedimiento, cuyos primeros días se iniciaron con el anuncio protagonizado por el alcalde, Francisco de la Torre, en el debate del Estado de la Ciudad del pasado año, llegue a su fin.

Aunque la cuestión ha concitado el apoyo general de todas las formaciones, el debate ha permitido a la concejala responsable de Limasa, Teresa Porras, insistir en que con independencia del modelo de gestión, es clave el comportamiento de los vecinos. De hecho, ha sido clara al subrayar que una Limasa pública "no va a ser la panacea".

"No se puede decir que esto va a ser la panacea y va a ser la ciudad más limpia del mundo, medios sí que hay pero sin colaboración ciudadana no podremos conseguirlo", ha expuesto en su intervención en la comisión, en la que ha insistido en la necesidad que los vecinos se conciencien de ello y colaboren con los trabajadores.

Un mensaje lanzado a los grupos de izquierdas, que desde hace años insisten en la necesidad de que el Ayuntamiento fuese adelante con la fórmula de la municipalización. Incluso, Porras respondió a la concejala del PSOE Begoña Medina, que ha denunciado "el tiempo perdido" hasta que finalmente el alcalde se ha decantado por este sistema.

Ante esta afirmación, la edil del PP ha contestado: "hemos perdido el tiempo desde que el señor Aparicio era alcalde, porque fue él el que determinó el modelo; nosotros hemos seguido el modelo que estaba implantado, pero eso no es la panacea". "Hay medios y presupuesto para tener la ciudad limpia, pero le vuelvo a repetir, no se puede estar limpiando y que haya gente incívica, no todo el mundo; tiene que colaborar el 100% de los ciudadanos", ha remarcado, considerando que "ése será el éxito de la municipalización".

"Medios hay pero falta colaboración", ha afirmado, defendiendo la labor que realizan los 1.800 operarios vinculados al servicio de limpieza de la capital. "El trabajador de Limasa no es criado de nadie", ha dicho, destacando que a principal ventaja del modelo público frente a otros es que permite ahorrar el IVA, "poco más".

Y ese poco mas, según los datos manejados por la comisión técnica alcanza los 7,7 millones. Ese este es el ahorro de optar por el sistema finalmente elegido para explotar los servicios de recogida de basura, tratamiento de residuos y limpieza diaria respecto a otras posibles alternativas, entre ellas la privatización total.

Desde Adelante Málaga, la concejala Paqui Macías ha reclamado un plan estratégico para la limpieza, "de manera que ese ahorro se invierta en la mejora de todos los barrios". Admitiendo la necesidad de mayor "concienciación" vecinal, ha afeado que se "culpe al ciudadano de todo". Al tiempo, ha reclamado del Ayuntamiento "un esfuerzo para que eso se note en las calles de nuestra ciudad".